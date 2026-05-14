Le conflit iranien et les prix du carburant favorisent les VÉ chinois

La hausse des prix du carburant, l’instabilité géopolitique et les barrières commerciales accélèrent l’intérêt mondial envers les véhicules électriques chinois plus abordables et influencent les décisions d’achat automobiles au Canada.

La hausse des prix de l’essence influence l’intérêt des consommateurs canadiens envers les hybrides et les véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles chinois poursuivent leur expansion mondiale alors que les coûts du carburant redéfinissent les priorités liées à l’accessibilité automobile.

Lotus et potentiellement Maserati illustrent l’influence croissante de la Chine auprès des marques établies.

La hausse des prix du pétrole liée au conflit en Iran crée un nouvel élan mondial pour les constructeurs de véhicules électriques chinois. Au Canada, les consommateurs font déjà face à des coûts d’acquisition plus élevés, auxquels s’ajoute la montée des prix de l’essence et du diesel.

La situation rappelle les crises pétrolières des années 1970 et du début des années 1980, lorsque les flambées des prix du carburant avaient poussé les acheteurs nord-américains vers des véhicules plus petits et plus économes provenant de constructeurs japonais comme Toyota, Honda et Nissan. Aujourd’hui, les constructeurs chinois tentent une stratégie similaire avec les véhicules électriques et les hybrides rechargeables.

Les consommateurs canadiens sont devenus particulièrement sensibles aux prix d’achat et aux coûts d’utilisation alors que l’instabilité géopolitique fait exploser les prix de l’essence. Cette inquiétude s’ajoute également à l’incertitude commerciale liée au président américain Trump et à ses politiques tarifaires visant les produits et véhicules chinois.

Alors que les États-Unis continuent d’imposer des barrières aux importations de véhicules électriques chinois, ces politiques encouragent aussi les constructeurs chinois à accélérer leur expansion ailleurs, particulièrement en Europe et dans d’autres marchés internationaux où l’abordabilité devient un critère d’achat de plus en plus important.

Des marques chinoises comme BYD et Chery profitent de l’intérêt mondial croissant envers les véhicules électriques abordables à mesure que les prix du carburant augmentent. L’Europe est devenue cette année la plus importante destination étrangère des véhicules fabriqués en Chine, les expéditions de véhicules électriques chinois ayant fortement augmenté alors que les acheteurs recherchent des alternatives aux produits locaux plus coûteux.

Les constructeurs chinois ont réagi aux importantes baisses des expéditions vers le Moyen-Orient — historiquement un marché d’exportation important — en redirigeant leurs exportations et en accélérant leurs projets de fabrication à l’étranger. Les entreprises privilégient de plus en plus la production localisée par l’entremise de partenariats, d’acquisitions et d’investissements dans des usines à l’extérieur de la Chine afin de réduire leur exposition aux tarifs et d’élargir leur accès aux marchés.

Fait intéressant, cette stratégie comprend de plus en plus de collaborations avec des constructeurs mondiaux établis. Stellantis a récemment renforcé sa coopération manufacturière avec la jeune pousse chinoise Leapmotor en Espagne, tandis que Chery a acquis ou conclu des partenariats autour d’installations auparavant exploitées par des constructeurs japonais et européens.

Les marques de luxe deviennent elles aussi de plus en plus liées à la fabrication et aux chaînes d’approvisionnement chinoises. Lotus Cars importe déjà plusieurs véhicules fabriqués en Chine grâce à sa relation de propriété avec Geely Holding Group. À mesure que la qualité de fabrication et les technologies progressent, les consommateurs se montrent de plus en plus disposés à acheter des véhicules d’origine chinoise portant des écussons bien établis. La pression augmente également sur Maserati, qui doit composer avec des ventes mondiales faibles et des exigences coûteuses liées à l’électrification.

Les spécialistes de l’industrie considèrent de plus en plus les partenariats chinois, le partage technologique ou les investissements externes comme une possible bouée de sauvetage à long terme pour les marques haut de gamme en difficulté cherchant à demeurer compétitives dans le développement des véhicules électriques.

Au Canada, le résultat se traduit par des intentions d’achat en évolution et une plus grande ouverture envers l’électrification. La volatilité persistante des prix du carburant pousse davantage d’acheteurs vers les hybrides, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques. Les véhicules entièrement électriques demeurent relativement coûteux malgré une quasi-parité avec les modèles équivalents à moteur thermique. Les voitures sont tout simplement dispendieuses en 2026.

L’arrivée potentielle de véhicules électriques abordables fabriqués en Chine, combinée à l’élimination du besoin d’essence, l’emporte progressivement sur le scepticisme traditionnel envers les marques automobiles chinoises. Les Canadiens étaient déjà réceptifs à l’idée des véhicules électriques chinois. Le conflit en cours au Moyen-Orient pourrait mettre fin aux dernières hésitations.

Source: Automotive News