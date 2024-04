Premier essai Toyota Camry 2025 : Trop bonne pour ne pas être une Camry

Toyota Camry 2025 points forts :

– Très attrayante dans l’ensemble

– Motorisation hybride uniquement.

– Plus de valeur que n’importe quel VUS équivalent.

– Impressionnante à conduire.

Toyota Camry 2025 points faibles :

– La Camry la plus abordable coûte maintenant 3 400 $ de plus que la voiture de la génération précédente.

Les berlines moyennes sont mortes : vive la berline intermédiaire ! Il est fou de penser que certains constructeurs automobiles, qui se concentrent désormais sur les VUS, travaillent toujours à la conception et à la construction de voitures. Ce qui est encore plus fou, c’est qu’à l’insu des consommateurs, ces voitures offrent plus de valeur et/ou sont moins chères que leurs homologues VUS. Pour rester pertinent, il faut innover et s’adapter, et pour les champions de longue date comme la Toyota Camry, l’évolution n’est pas seulement une option, c’est une nécessité pour survivre.

Entamant sa 9e génération, la Toyota Camry 2025 a embrassé le présent et le futur proche en devenant exclusivement disponible en version hybride. Ce changement lui permet de suivre les tendances environnementales et d’améliorer l’attrait du véhicule en termes de coûts d’exploitation et de valeur de revente — un facteur crucial compte tenu de la durabilité réputée de Toyota. Dans un contexte de fluctuation des prix des carburants et d’une conscience écologique croissante, la motorisation hybride positionne la Camry comme un choix judicieux sur le marché nord-américain des berlines de taille moyenne, qui reste relativement concurrentiel.

Conception et style

La dernière Camry ne craint pas les mises à jour audacieuses. L’avant redessiné et les nouveaux feux arrière élégants contribuent à une esthétique plus dynamique. L’introduction de la sportive SE comme nouveau modèle de base, en particulier dans des couleurs vives comme le rouge supersonique, fait ressortir la voiture sur la route. Le diffuseur arrière, la jupe avant profonde et les nouvelles jantes font de la nouvelle Camry la plus sportive depuis la version TRD d’il y a quelques années.

À l’intérieur, l’habitacle de la SE vous accueille avec des insertions en tissu de bon goût, des sièges en SofTex, un tableau de bord redessiné et convivial, bien plus attrayant que l’ancien avec sa console centrale en forme de triangle, et une amélioration générale de l’esthétique et de la fonction. La finition est impeccable et de bon goût. L’instrumentation digitale de 7 pouces et l’écran tactile de 8 pouces de série sont remplacés par deux unités de 12,3 pouces pour les versions XSE et XLE. D’après le peu que j’ai pu voir de l’écran tactile, je peux dire sans me tromper que le système d’infodivertissement fonctionne comme prévu.

La nouvelle Camry hybride, comme toujours, offre un volume de coffre généreux et des sièges confortables qui conviennent aussi bien aux familles qu’aux professionnels.

Performances et expérience de conduite

Sous le capot, la Camry est désormais exclusivement propulsée par un système hybride 4 cylindres de 2,5 litres de 5e génération. Les performances du moteur ont été finement ajustées pour offrir un équilibre entre puissance et efficacité, avec pas moins de 225 chevaux pour les modèles à traction avant et 232 pour les modèles à traction intégrale. La puissance disponible et la réponse de l’accélérateur dans la SE AWD testée ont rendu les balades très divertissantes sur les autoroutes à la sortie de San Diego et plus encore sur les routes secondaires qui nous ont amenés près de la frontière mexicaine. La transmission eCVT et le surcroît de puissance m’ont poussé à rouler probablement plus fort que ne le fera jamais un propriétaire de Camry, et j’en ai profité.

La qualité de conduite bénéficie d’une suspension multibras, offrant un équilibre entre confort et réactivité. La Camry était à l’aise sur toutes les surfaces, mais je m’inquiète un peu de la suspension « sport spécifique » des SE et XSE une fois à Montréal. D’autres Toyota dotées de ce type de calibrage de la suspension ne s’en sortent pas aussi bien ici qu’elles le font dans le Sud californien. Autrement, la direction et les freins sont impeccables.

Efficacité énergétique de l’hybride

Les cotes de consommation de la Camry hybride 2025 sont impressionnantes. Les modèles à traction avant affichent une consommation de 4,6 L/100 km en conduite combinée, tandis que les versions à traction intégrale, plus cossues, n’exigent que 5,1 L/100 km en conduite combinée.

Niveaux de finition et prix

La gamme de modèles comprend plusieurs niveaux de finition, en commençant par les configurations SE à traction avant et SE Upgrade à transmission intégrale. Les stratégies de prix ont été soigneusement étudiées, offrant plus de fonctionnalités et un meilleur rapport qualité-prix que de nombreux concurrents. La SE Upgrade AWD devrait générer un volume important au Canada et, à 37 950 $, c’est la seule berline hybride à traction intégrale disponible.

Face à des rivales comme la Honda Accord Hybride, la Hyundai Sonata et la Nissan Altima, la Camry Hybride 2025 tient son rang. Ce n’est pas la moins chère des berlines à transmission intégrale, mais son groupe motopropulseur, ses équipements complets, la réputation de fiabilité de Toyota, ses coûts de possession abordables et sa solide valeur de revente sont autant d’atouts qui lui permettent de faire jeu égal avec ses concurrentes. Et puis, il faut tenir compte du coût du carburant…

Réflexions finales

La Camry Hybride 2025 impressionne, point final. La décision de Toyota d’abandonner les groupes motopropulseurs non électrifiés est le seul bémol de la voiture, ne serait-ce que parce que le prix de base augmente considérablement et surpasse presque toutes ses concurrentes.

Malgré tout, et malgré un segment en perte de vitesse où les ventes de Camry restent stables, la décision de Toyota de ne proposer que des hybrides ne peut que maintenir l’intérêt et pourrait même provoquer une augmentation des ventes.