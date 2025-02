La Subaru Crosstrek e-BOXER Hybrid 2026 arrivera à la fin de 2025

Subaru Canada dévoile la Crosstrek e-BOXER Hybrid 2026, dotée d’un groupe motopropulseur hybride de 2,5 litres et d’une traction intégrale de série.

Subaru présente la Crosstrek e-BOXER Hybrid 2026 avec 194 ch et une traction intégrale symétrique.

La technologie de sécurité de série comprend EyeSight, le freinage automatique en marche arrière et l’aide à l’arrêt d’urgence.

Arrivée chez les concessionnaires canadiens à la fin de 2025 ; détails sur les prix à venir.

Subaru Canada a dévoilé la Crosstrek e-BOXER Hybrid 2026, marquant le retour du groupe motopropulseur électrifié dans la gamme Crosstrek. Le VUS compact intègre le système hybride série-parallèle de prochaine génération de Subaru, le même que l’on retrouve dans le nouveau Forester. Il associe un moteur BOXER à cycle Atkinson de 2,5 litres nouvellement développé à un moteur électrique. La transmission intégrale symétrique à temps plein de série reste une caractéristique essentielle. Le véhicule devrait être disponible chez les concessionnaires canadiens à la fin de l’année 2025.

La Crosstrek e-BOXER Hybrid offre une puissance totale de 194 chevaux et est conçue pour l’efficacité urbaine et les capacités hors route. Le groupe motopropulseur hybride se compose d’un moteur BOXER 4 cylindres de 2,5 litres jumelé à un moteur électrique et à une batterie lithium-ion de grande capacité. Une transmission à variation continue Lineartronic (CVT) transmet la puissance aux roues.

Comme toujours, pour préserver les caractéristiques de robustesse de Subaru, le modèle hybride est équipé de la transmission intégrale symétrique à temps plein, du système X-MODE avec contrôle de descente, et d’une garde au sol de 220 millimètres, plus élevée que celle de nombreux VUS de plus grande taille.

La Crosstrek e-BOXER Hybrid 2026 est équipée de la dernière version de la technologie d’aide à la conduite EyeSight de Subaru, qui offre un champ de vision plus large, un logiciel de contrôle mis à jour et un amplificateur de freinage électrique. Le système est conçu pour détecter plus rapidement les cyclistes et les piétons et freiner automatiquement si nécessaire. Parmi les autres dispositifs de sécurité active, citons le freinage automatique en marche arrière, la détection de l’angle mort avec aide au changement de voie et l’alerte de trafic transversal arrière.

Une nouvelle fonction d’aide au freinage d’urgence est également proposée de série. Si un conducteur ne réagit plus alors qu’il utilise le régulateur de vitesse adaptatif avancé, le système peut immobiliser le véhicule, activer les feux de détresse, déverrouiller les portes et contacter les services d’urgence via les services connectés SUBARU STARLINK.

La Crosstrek e-BOXER Hybrid est dotée d’un écran tactile de 11,6 pouces avec compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, d’une connectivité mains libres Bluetooth et de la radio SiriusXM avec un abonnement d’essai. Il fournit également des mises à jour logicielles en direct et intègre les fonctions du véhicule, la climatisation et les paramètres d’infodivertissement à l’écran.

Le modèle hybride est disponible en deux couleurs extérieures exclusives – Sand Dune Pearl et Citron Yellow Pearl – et est doté d’un design unique de roues de 18 pouces.

Subaru Canada annoncera les prix, les spécifications finales et les détails des garnitures à l’approche de la date de mise en vente du véhicule, à la fin de 2025.