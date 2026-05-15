L’IA prends le contrôle de la nouvelle refonte de Android Auto

Google a dévoilé la plus grosse mise à jour d’Android Auto et de la plateforme Google built-in (basé sur Android Automotive OS) depuis leur lancement. Refonte visuelle complète, navigation 3D immersive, vidéo HD à l’arrêt, son Dolby Atmos et une IA Gemini beaucoup plus performante. La voiture devient une branche importante de l’écosystème Google.

Refonte visuelle d’Android Auto avec navigation 3D immersive de Google Maps

Vidéo HD 60 ips à l’arrêt dans 11 marques, incluant BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia et Ford

L’IA Gemini arrive au volant : faire des commandes de repas en conduisant et questions ciblées sur votre véhicule

La prochaine génération d’Android Auto et de Google built-in n’est pas une simple refonte visuelle. Avec plus de 250 millions de véhicules Android Auto sur la route et plus de 100 modèles intégrant Google built-in directement au tableau de bord, Google occupe officiellement le cockpit.

Une interface qui ressemble enfin à un téléphone moderne

Le visuel d’Android Auto reçoit une refonte complète. Google amène le langage « Material 3 Expressive » de ses téléphones à votre voiture, et l’interface s’adapte automatiquement à la forme de l’écran du véhicule, qu’il soit ultra-large, circulaire ou exotique.

La vraie nouveauté, ce sont les widgets : raccourcis vers les contacts favoris, ouverture de porte de garage, aperçu météo, le tout visible même pendant une navigation active.

Au cœur de la refonte, on trouve « Immersive Navigation », la plus grosse mise à jour de Google Maps depuis plus d’une décennie. La carte passe à un rendu 3D vivant qui affiche bâtiments, viaducs, relief, et met en évidence les voies, les feux et les arrêts obligatoires.

Vidéo HD à l’arrêt et son Dolby Atmos

C’est une première pour Android Auto : YouTube et les apps compatibles passent en HD 60 ips sur l’écran de bord, uniquement à l’arrêt ou en charge. Pour les propriétaires de véhicules électrique (VE) en recharge rapide, 25 minutes deviennent une vraie pause « écran ».

Marques compatibles dès le déploiement : BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata et Volvo.

Absences remarquées : Toyota, Honda et Stellantis. Quand on repart, la vidéo bascule automatiquement en audio seul. Côté son, Android Auto introduit le Dolby Atmos spatial dans les véhicules supportés.

Gemini Intelligence prend le volant

La couche IA est probablement la plus structurante à long terme. Gemini est maintenant largement disponible dans Android Auto, et si votre téléphone est équipé de Gemini vous y aurez accès dans la voiture d’ici la fin de l’année.

Concrètement : un ami vous texte une question pendant que vous conduisez, Gemini comprend le contexte, va chercher l’information dans vos messages, courriels ou calendrier, et propose une réponse en une seule commande.

Vous pouvez aussi commander à manger en conduisant via DoorDash. Reste à voir, comme toujours avec les démos très polies de Google, comment ça se comporte dans la vraie vie.

Google built-in : l’intégration profonde au véhicule

Google built-in équipe maintenant plus de 100 modèles chez 16 constructeurs, avec l’arrivée des apps de réunion comme Zoom cette année. L’intégration profonde au matériel du véhicule, c’est ce qui le sépare d’un Android Auto étendu. Gemini pourra identifier un témoin lumineux mystérieux ou vous dire si la télé que vous magasinez entre dans le coffre.

Google Maps gagne aussi le «live lane guidance» qui analyse la route via la caméra avant pour vous guider sur les changements de voie. Ce que Tesla fait depuis des années, mais disponible à tous les partenaires du programme Google Built-in.

Et au Canada, dans tout ça ?

Aucune confirmation officielle de Google sur le déploiement canadien. Android Auto et Google built-in fonctionnent ici comme partout en Amérique du Nord. La liste des marques compatibles avec la vidéo HD couvre déjà une bonne partie du parc neuf vendu au Québec, particulièrement dans le segment premium.

Pour les acheteurs de VE, où le temps passé en recharge devient une variable d’usage importante, ces nouveautés peuvent faire pencher la balance au moment de choisir une marque.

Google n’invente pas la voiture connectée, mais avec cette mise à jour, l’entreprise installe officiellement sa pile logicielle au cœur du véhicule moderne. La vraie bataille de l’expérience à bord se joue maintenant sur la vitesse à laquelle les constructeurs adopteront les nouveautés