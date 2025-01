Devriez-vous acheter le Lexus NX 450 h+ 2025 ?

Pendant des années, j’ai été sceptique à l’égard des véhicules hybrides rechargeables (VEHR), que je considérais comme un compromis délicat entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Mais passer une semaine avec le Lexus NX 450h+ 2025 m’a forcé à reconsidérer ma position. Lorsque j’ai réussi à parcourir près de 500 kilomètres sans toucher une goutte de carburant, en me rechargeant uniquement à partir d’une prise domestique standard, il est devenu évident que les véhicules hybrides rechargeables ont évolué au-delà de leurs limites initiales. La question est de savoir si ce multisegment de luxe électrifié peut justifier son prix élevé dans un segment de plus en plus concurrentiel.

Faits essentiels sur le Lexus NX 450 h+ 2025

Le NX 450 h+ 2025 associe un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à un moteur électrique et à une batterie lithium-ion haute capacité, générant une puissance totale de 304 chevaux. La puissance est transmise par une transmission électronique à variation continue (ECVT) aux quatre roues via le système AWD-e de série. Selon les chiffres officiels, l’autonomie en mode électrique est de 60 kilomètres et la consommation combinée de 2,8 Le/100 km.

Les dimensions intérieures permettent d’accueillir cinq passagers, bien que l’espace de chargement à l’arrière soit inférieur à celui de certains concurrents. La version F SPORT 3 comprend un écran tactile de 14 pouces, une suspension variable adaptative, des phares DEL à triple faisceau et un toit ouvrant panoramique. Les caractéristiques de sécurité de série comprennent le système de sécurité Lexus Safety System+ 3.0, le verrouillage numérique avec aide à la sortie en toute sécurité et huit coussins gonflables.

Le PDSF de base commence à 59 990 $, et notre véhicule d’essai F SPORT 3 entièrement équipé atteint 80 132,50 $, options et livraison comprises.

Pourquoi vous devriez acheter un Lexus NX 450 h+ 2025

— Lecteur de prise de courant : Votre prise domestique standard de 120 V devient une solution de recharge légitime. Lors des essais, la charge de nuit a toujours permis de dépasser l’autonomie nominale de 60 km, atteignant jusqu’à 72 km en conduite urbaine. Pour de nombreux citadins, cela signifie une véritable utilisation quotidienne sans essence, sans avoir à installer d’équipement de recharge spécialisé.

— Sanctuaire sur roues : Bien qu’elle roule sur des roues agressives F SPORT de 20 pouces, la suspension adaptative transforme les routes criblées de nids-de-poule en ondulations mineures. Le fonctionnement en mode électrique assure un quasi-silence en ville, tandis que l’excellente isolation de l’habitacle préserve la sérénité, même dans les rares occasions où le moteur à essence se met en marche.

— Une technologie qui a du sens : Lexus a enfin trouvé le code de l’infodivertissement. L’écran tactile de 14 pouces répond instantanément, avec des menus intuitifs qui remplacent l’ancien pavé tactile frustrant. Le système audio Mark Levinson en option transforme l’habitacle en salle de concert, tandis que les écrans numériques fournissent des informations claires et pertinentes sans les surcharger.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Lexus NX 450 h+ 2025

— Un casse-tête pour le budget : À 77 265 $ au moment de l’essai, ce NX exige un engagement financier sérieux. Même le prix de départ de 59 990 $ du modèle de base le place au-dessus de nombreuses alternatives convaincantes dans le segment des multisegments compacts de luxe.

— Compromis d’angle : L’insigne F SPORT est un chèque que le châssis n’arrive pas à encaisser. Malgré la suspension adaptative, le roulis prononcé et les limites d’adhérence modestes vous rappellent qu’il s’agit d’un véhicule axé sur le confort qui porte des accessoires à saveur sportive.

— Manque d’espace : L’espace de chargement et les dimensions de la banquette arrière sont inférieurs d’une classe de taille aux attentes. Les voyages de fin de semaine exigent un emballage tactique, et les passagers arrière adultes peuvent se retrouver à négocier l’espace pour les jambes.

Conclusion

Pour moi, le Lexus NX 450 h+ 2025 marque un tournant pour les véhicules hybrides rechargeables. Il prouve qu’ils peuvent offrir une autonomie électrique significative sans compromettre le luxe ou nécessiter une infrastructure de recharge spécialisée. Sa combinaison d’efficacité et de raffinement est convaincante pour les professionnels urbains à la recherche d’un véhicule de transport haut de gamme capable de s’évader le week-end.

Toutefois, la proposition de valeur devient plus difficile à justifier à mesure que le prix grimpe vers les 80 000 $. Si le NX 450 h+ excelle dans le transport serein et efficace, les acheteurs qui s’attendent à une dynamique athlétique ou à un espace de chargement généreux devraient envisager d’autres solutions. Tout comme elle a changé mon point de vue sur les VEHR, cette Lexus pourrait vous surprendre — mais assurez-vous que vos priorités correspondent à ses points forts avant de faire l’investissement.