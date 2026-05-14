Maserati pourrait utiliser une plateforme Huawei-JAC pour un futur VÉ de luxe

Un programme réunissant Huawei, JAC et Stellantis donnerait naissance à des modèles électriques apparentés Maextro et Maserati destinés aux marchés chinois et d’exportation.

Huawei, JAC, Stellantis et Maserati discuteraient d’un programme de VÉ de luxe.

Le véhicule proposé pourrait être commercialisé sous la marque Maextro en Chine et Maserati à l’étranger.

Aucune entente commerciale officielle n’a été annoncée par les entreprises.

Maserati pourrait bientôt devenir un VÉ chinois haut de gamme rebadgé, loin des racines du constructeur italien. Huawei, JAC, Stellantis et Maserati discutent actuellement d’un éventuel programme de véhicules électriques qui marierait technologie et soutien manufacturier chinois avec la marque de luxe italienne.

Le projet donnerait naissance à deux véhicules apparentés grâce à « l’ingénierie par écusson ». L’un serait vendu en Chine sous la bannière Maextro, la marque haut de gamme soutenue par Huawei et JAC. L’autre serait destiné aux marchés d’exportation sous l’écusson Maserati. La production de masse serait prévue pour la seconde moitié de 2027.

Selon la structure proposée, Huawei prendrait en charge la définition du produit et les technologies principales. JAC serait responsable du développement conjoint et de la production, tandis que Maserati fournirait l’orientation du design et le positionnement de marque.

Les entreprises n’ont annoncé aucune entente commerciale officielle. Le rapport affirme que les discussions auraient débuté au début de 2025 et que les travaux de recherche et développement du véhicule seraient déjà en cours. Les temps récents ont été difficiles pour Stellantis et plusieurs de ses marques, y compris Maserati. Stellantis a déclaré une perte nette de 22,3 milliards d’euros pour 2025.

Maserati subit également des pressions, et ce depuis un bon moment déjà. Le constructeur haut de gamme n’a vendu que 7 900 unités à l’échelle mondiale en 2025, contre 11 300 en 2024, qui représentait déjà une chute importante comparativement aux 26 600 livraisons de 2023, sans parler des pertes d’exploitation importantes.

Les plans d’électrification de la marque ont été réduits durant la première moitié de 2025. Maserati a annulé la sportive électrique à batterie MC20 Folgore après que des études de marché eurent démontré une demande limitée pour une version électrique du modèle.

Pendant ce temps, Huawei et JAC ont renforcé leur crédibilité dans le segment du luxe supérieur en Chine grâce à Maextro. La berline S800 a été positionnée parmi les véhicules domestiques les plus coûteux du marché chinois, et Huawei a fait la promotion d’une version améliorée équipée d’une technologie LiDAR de 896 lignes.

Pour Stellantis, ces discussions s’inscrivent dans une autre stratégie liée à la Chine. Le constructeur avait précédemment investi dans Leapmotor, utilisant ce partenariat pour cibler les segments des véhicules électriques et hybrides rechargeables plus abordables à l’extérieur de la Chine. Un programme Maserati-Maextro viserait toutefois un positionnement plus élevé.

En Amérique du Nord, la pertinence de Maserati demeure remise en question. Les VÉ haut de gamme ont perdu en popularité sur le continent. Et il reste également la question de savoir comment Stellantis positionnera ces véhicules face aux concurrents allemands, japonais et nord-américains dans le segment des VÉ de luxe.

Source: cnevpost