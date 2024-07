Ford Maverick 2025: finalement hybride et quatre roues motrices

Depuis son introduction en 2021, le Ford Maverick hybride ne pouvait être commandé qu’avec les roues motrices avant. Voilà que Ford annonce que les choses changent pour 2025.

En option, le Ford Maverick hybride 2025 pourra être livré avec les quatre roues motrices.

Cette camionnette compacte reçoit quelques changements esthétiques pour 2025.

Le Maverick 2025 affiche un prix d’entrée de 34 500 $ (plus 2195 $ pour les frais de transport et de préparation).

Pour 2025, Ford apporte quelques changements à sa camionnette compacte qu’est le Maverick. Parmi les changements, on ne peut passer sous silence le fait que ce modèle puisse dorénavant combiner la technologie hybride au système à quatre roues motrices. Ce n’était pas possible auparavant et ça change pour l’année à venir. Le Ford Maverick hybride continuera d’être livré avec les roues motrices avant et les acheteurs pourront choisir le système à quatre roues motrices en option. Pour le moment, Ford n’a pas divulgué les cotes de consommation officielles du Maverick hybride à quatre roues motrices.

Avec les quatre roues motrices, les consommateurs pourront aussi cocher l’option de l’ensemble 4K du Maverick hybride afin d’accroître la capacité de remorquage. Il s’agit également d’une nouveauté pour 2025.

Précisons que Ford intègre aussi les assistances Pro Trailer Hitch et Pro Trailer Backup afin de faciliter la vie des utilisateurs de Maverick désirant remorquer.

Quelques changements esthétiques sont aussi au menu pour le Ford Maverick 2025

Alors que la première génération du Ford Maverick arrive à mi-mandat, le constructeur lui apporte quelques changements esthétiques. Pour 2025, cette camionnette compacte a droit à un pare-chocs avant et à une grille de calandre qui sont redessinés. La version Lariat reçoit de nouvelles jantes de 19 pouces. Également, un ensemble d’apparence noire est proposé.

Pour la finition de l’habitacle, de nouvelles teintes sont disponibles.

À l’intérieur, on remarque l’ajout d’un écran tactile de 13,2 pouces avec la technologie Sync 4. Celui-ci remplace le précédent écran de 8 pouces et il est positionné à côté de l’instrumentation numérique de 8 pouces.

Le Ford Maverick 2025 affiche un prix d’entrée de 34 500 $ pour une version hybride à roues motrices avant. À cette somme, on ajoute 2195 $ pour les frais de transport et de préparation. Le constructeur n’a pas précisé le coût de l’option des quatre roues motrices pour la version hybride de cette petite camionnette.

Dès le 1er août prochain, il sera possible de commander un Ford Maverick 2025. La livraison des premières unités est prévue pour le début de l’année prochaine.