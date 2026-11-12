Honda prépare une offensive majeure avec les CR-V, Element, Accord, Pilot et Ridgeline

Honda prévoit renouveler plusieurs modèles importants de sa gamme nord-américaine, notamment les CR-V, Accord, Pilot et Ridgeline, tout en préparant le retour de l’Element après près de deux décennies d’absence.

Le Honda CR-V de septième génération devrait arriver à l’été 2027 avec une motorisation exclusivement hybride et un design entièrement revu.

Le Honda Element devrait renaître sous la forme d’un VUS hybride au caractère aventurier, avec une production envisagée pour 2029.

Les Honda Accord, Pilot et Ridgeline profiteront également de changements importants au cours des prochaines années.

Honda mise sur les hybrides pour soutenir sa croissance

Sans aucune nouveauté pour 2027 et suite à l’échec cuisant de sa stratégie d’électrification, Honda prépare une importante transformation de sa gamme de véhicules en Amérique du Nord. À l’occasion d’une rencontre avec ses concessionnaires organisée le 11 novembre à Las Vegas, le constructeur japonais aurait présenté plusieurs de ses futurs modèles. Dans la liste, une nouvelle génération du CR-V et le retour tant espéré de l’Element.

Selon les informations rapportées par Automotive News, Honda souhaite augmenter ses ventes américaines de 17 % au cours des cinq prochaines années aux États-Unis. Le constructeur vise ainsi un volume annuel de 1,6 million de véhicules au début de la prochaine décennie, comparativement aux quelque 1,37 million anticipés pour 2026.

Cette croissance reposera notamment sur une nouvelle usine d’assemblage de trois milliards de dollars américains prévue dans le centre de l’Ohio. Son ouverture, attendue en 2029, devrait ajouter une capacité annuelle de 240 000 véhicules. La très grosse majorité de ces véhicules sera destiné aux Étasuniens.

Des pertes monumentales

Sans même produire un seul véhicule électrique, Honda a perdu plus de 12 milliards de dollars américains avec son programme électrique. Il s’agit de l’un des plus gros fiascos financiers de l’histoire automobile. Honda entend également revoir ses priorités en matière d’électrification. Après avoir consacré d’importantes ressources au développement de véhicules entièrement électriques, le constructeur accorde désormais une place plus importante aux motorisations hybrides.

En contre-parti, pour satisfaire le ralentissement de l’électrification aux États-Unis, d’ici mars 2030, Honda prévoit introduire 15 modèles hybrides de nouvelle génération à l’échelle mondiale, dont une majorité destinée au marché nord-américain.

Honda CR-V 2027 : une septième génération exclusivement hybride

Le CR-V constitue sans aucun doute l’un des modèles les plus importants de cette offensive. Les concessionnaires présents à Las Vegas auraient pu découvrir la septième génération du VUS compact, dont la commercialisation américaine serait prévue pour l’été 2027.

La principale nouveauté concerne l’abandon des motorisations exclusivement à essence au profit d’une gamme entièrement hybride.

Sur le plan esthétique, le prochain CR-V adopterait une silhouette plus robuste, avec des ailes arrière prononcées et une partie avant plus verticale. Les phares seraient particulièrement minces, avec une hauteur d’environ 38 mm (1,5 pouce), tandis qu’une signature lumineuse traverserait toute la largeur du hayon. La Prelude pourrait avoir un rôle a jouer dans cette évolution stylistique.

Honda aurait également intégré l’essuie-glace arrière dans un élément aérodynamique situé au sommet du hayon, permettant d’épurer la silhouette du véhicule.

L’habitacle profiterait pour sa part d’une présentation plus raffinée. Les versions supérieures recevraient notamment un écran central de 15,4 pouces. Sur ce point, Honda a cruellement besoin de se moderniser face à la compétition. Il s’agit d’une belle évolution technologique. De plus, un nouveau volant arborant l’emblème actualisé de Honda ainsi qu’un sélecteur de vitesses installé sur la colonne de direction sont sur la liste des observations faites par les concessionnaires.

Le Honda Element prépare son retour pour 2029

L’une des annonces les plus intéressantes concerne le retour du Honda Element, un modèle disparu du catalogue nord-américain depuis 2011. Bien que ses ventes n’aient jamais été à la hauteur des attentes du constructeurs, l’Element est devenu modèle culte dans l’histoire de Honda. Construit à peu de frais, il sera assemblé sur la même plate-forme que le CR-V.

Selon les concessionnaires interrogés par Automotive News, Honda aurait confirmé que le développement d’une nouvelle génération était en cours.

Positionné entre les HR-V et CR-V, il chercherait principalement à séduire une clientèle plus jeune, notamment les automobilistes urbains qui recherchent un véhicule polyvalent et adapté aux loisirs.

Une première silhouette présentée durant la rencontre laisserait entrevoir un véhicule fidèle à la philosophie du modèle original. On retrouverait notamment une carrosserie aux formes carrées ainsi que les portières arrière à ouverture antagoniste qui distinguaient l’Element de ses concurrents.

Le nouveau modèle adopterait toutefois une motorisation hybride et une vocation davantage orientée vers les activités de plein air.

Selon des informations précédemment publiées par Automotive News, la production pourrait commencer au deuxième trimestre de 2029. Honda envisagerait un volume approchant les 100 000 exemplaires durant sa première année complète de fabrication.

Le constructeur n’a cependant pas confirmé publiquement cet échéancier ni les marchés auxquels le futur Element serait destiné.

Honda Accord : une présentation plus haut de gamme en 2027

La berline intermédiaire Accord devrait également recevoir une importante mise à jour au cours de la deuxième moitié de 2027. La génération actuelle est sur le marché sanas grand changement depuis 2023.

Plutôt que de procéder à un changement complet de génération, Honda préparerait une refonte esthétique de mi-parcours visant à donner davantage de caractère à sa berline.

La partie avant adopterait un capot aux lignes plus fluides, une calandre plus élaborée et des phares amincis qui rappelleraient ceux du prochain CR-V.

Cette transformation viserait notamment à rapprocher l’Accord des berlines de luxe d’entrée de gamme, tant sur le plan du design que de la perception de qualité.

Aucune modification mécanique n’a été précisée lors de la présentation.

Les Honda Pilot et Ridgeline seront aussi renouvelés

Honda aurait également dévoilé quelques éléments concernant les prochaines générations du Pilot et du Ridgeline.

Dans le cas du Pilot, une courte vidéo aurait permis aux concessionnaires d’apercevoir une carrosserie aux lignes plus futuristes, accompagnée de phares et de feux arrière triangulaires. Malheureusement, en matière de motorisation, la modernité d’une mécanique hybride n’est pas attendu avant 2029. Honda accuse déjà un important retard face à la compétition, notamment les Sud-Coréens et Toyota, quant à l’intégration d’électrification dans le segment.

Le Ridgeline pourrait quant à lui adopter une apparence nettement plus robuste à l’occasion de son renouvellement prévu pour 2028.

Le concept présenté comporterait une calandre plus imposante, une barre lumineuse installée sur le toit et un système distinctif de rails intégrés à la caisse. Le dessin des portières serait également modifié, avec une partie inférieure davantage sculptée, rappelant certains éléments du Toyota Tacoma.

Les informations présentées proviennent de concessionnaires ayant assisté à une rencontre privée. Les intervenants sont restés sous le couvert de l’anonymat. Honda n’a pas souhaité commenter les révélations rapportées par Automotive News.

Source : Automotive News, 12 novembre 2026