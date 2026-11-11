Stellantis laisse entendre rembourser le gouvernement les fonds de réoutillage de l’usine de Brampton

La vente proposée de l’usine d’assemblage inactive au fabricant de véhicules de défense Roshel reste assujettie à des approbations, tandis que les gouvernements, Stellantis et Unifor se préparent à se rencontrer.

Stellantis a offert de rembourser le soutien fédéral reçu pour le plan initial de réoutillage de l’usine de Brampton.

L’entente d’achat avec Roshel reste assujettie à certaines conditions, notamment aux approbations gouvernementales.

Stellantis, Unifor et des représentants gouvernementaux doivent se rencontrer le 12 novembre.

Stellantis a laissé entendre qu’elle pouvait rembourser le soutien fédéral lié au plan initial de réoutillage de son usine d’assemblage de Brampton, où le constructeur automobile n’a fabriqué aucun véhicule depuis 2023. La proposition est liée à une entente récente visant la vente de l’installation inactive au fabricant canadien de véhicules de défense Roshel, une transaction qui fait l’objet de critiques.

Le premier ministre Mark Carney a déclaré le 10 novembre que Stellantis n’avait pas respecté ses engagements envers les employés de l’usine et le gouvernement fédéral. S’adressant aux journalistes à Montréal, il a qualifié les gestes de l’entreprise de « trahison » et affirmé qu’Ottawa ferait pleinement valoir ses droits afin de protéger les travailleurs.

LouAnn Gosselin, porte-parole de Stellantis, a déclaré que l’entreprise avait offert de rembourser les fonds gouvernementaux reçus pour le plan initial de réoutillage de l’usine. Le constructeur automobile n’a pas divulgué le montant, invoquant les clauses de confidentialité de son entente.

Ottawa s’est engagé à verser 529 millions de $ en 2022 pour des projets de réoutillage aux usines de Brampton et de Windsor. Seule une partie de ces fonds a été transférée. Stellantis prévoyait fabriquer le Jeep Compass à Brampton, mais a interrompu les travaux et transféré le programme aux États-Unis en 2025.

L’entente d’achat des actifs de Brampton a été signée le 9 novembre, après que plus d’un an de discussions entre Stellantis et des représentants gouvernementaux n’a pas permis d’établir un avenir pour la production de véhicules sur le site.

Le différend porte maintenant sur plus que le financement. Unifor affirme que le projet de Roshel de convertir l’installation pour y fabriquer des véhicules militaires pourrait réduire considérablement le nombre d’emplois industriels sur le site et chez les fournisseurs des environs. Le syndicat a exhorté Stellantis à laisser l’usine inactive jusqu’à ce que le Canada et les États-Unis règlent leur différend commercial, soutenant qu’une vente pourrait inciter d’autres constructeurs automobiles à quitter le Canada.

La présidente d’Unifor, Lana Payne, a qualifié la vente proposée de dévastatrice pour les travailleurs et la chaîne d’approvisionnement. Elle a déclaré que permettre à la transaction d’aller de l’avant représenterait un échec de la stratégie automobile du Canada et compromettrait la promesse du gouvernement fédéral de protéger les travailleurs de l’automobile contre les effets du conflit commercial avec les États-Unis.

Stellantis a présenté la transaction avec Roshel comme la meilleure voie disponible pour relancer les activités à l’usine. Roshel a l’intention de réoutiller le site de Brampton pour y fabriquer des véhicules de défense, mais les détails concernant les emplois, les investissements et le calendrier de production sont limités.

Des représentants de Stellantis, d’Unifor et des gouvernements fédéral et ontarien doivent se rencontrer le 12 novembre pour discuter de l’usine. La conclusion de la vente dépendra des conditions et des approbations encore en suspens.