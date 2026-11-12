Honda Canada confirme un CR-V 2028 tout hybride sur une nouvelle plateforme

La septième génération du VUS compact arrive l’an prochain sur une toute nouvelle plateforme, avec le système hybride Honda à deux moteurs de cinquième génération.

Honda Canada confirme un CR-V 2028 tout hybride pour l’an prochain.

Honda vise une amélioration de plus de 10 % de la consommation.

L’hybride compte déjà pour près de 70 % des ventes du CR-V au Canada.

Honda Canada a confirmé aujourd’hui que le Honda CR-V 2028 de nouvelle génération arrivera l’an prochain avec une motorisation exclusivement hybride. La septième génération du VUS compact passe à un tout nouveau système hybride Honda à deux moteurs et inaugure une nouvelle plateforme Honda, ce qui met fin au CR-V à essence seulement.

L’annonce confirme ce que nous rapportions en août, lorsque des informations indiquaient que les prochaines Accord et CR-V abandonneraient leurs versions non hybrides. Elle survient aussi au lendemain d’une rencontre privée avec les concessionnaires, tenue à Las Vegas le 11 novembre, où Honda a présenté le nouveau CR-V ainsi que ses plans pour les Element, Accord, Pilot et Ridgeline.

Selon Honda, la nouvelle plateforme et le nouveau groupe motopropulseur augmenteront considérablement la puissance et l’efficacité de série du CR-V.

Le moment a une portée particulière au Canada : 2027 marque le 30e anniversaire du CR-V au pays.

« Les Canadiens ont fait du CR-V l’un des VUS les plus appréciés au pays, et nous n’avons jamais tenu cette confiance pour acquise. Avec la transition du CR-V de nouvelle génération vers une motorisation 100 % hybride, nous misons sur tout ce que les Canadiens aiment déjà de ce modèle : ses capacités, sa polyvalence et son côté pratique, tout en offrant une efficacité énergétique accrue et le plaisir de conduire qui fait qu’un Honda, c’est un Honda », a déclaré Emile Korkor, vice-président adjoint de Honda Canada.

Objectif : une consommation réduite de plus de 10 %

Le CR-V 2028 inaugure la cinquième génération du système hybride à deux moteurs de Honda. Le constructeur a élargi la plage dans laquelle le moteur à essence fonctionne à son rendement optimal et amélioré l’efficacité de conduite de l’unité hybride elle-même.

Honda vise ainsi à améliorer de plus de 10 % la consommation de carburant de ce modèle hybride de nouvelle génération. Pour les familles qui accumulent les kilomètres de navettage, la différence se fera sentir à chaque plein.

Le rouage intégral change aussi. Une toute nouvelle unité de rouage intégral électrique accompagne le CR-V, et Honda affirme qu’elle permet un contrôle très précis et réactif des moteurs. À titre de comparaison, le CR-V hybride actuel utilise un rouage intégral mécanique pour acheminer la puissance à l’essieu arrière.

Une plateforme modulaire plus rigide et plus légère

Le CR-V est le premier Honda à utiliser cette nouvelle plateforme. Honda l’a conçue pour offrir une grande rigidité de caisse et un poids réduit, avec une architecture modulaire qui permet de partager davantage de pièces.

Selon Honda, le résultat est une conduite plus sportive et plus engageante, un aspect auquel le segment des VUS compacts accorde rarement beaucoup d’attention.

L’hybride compte déjà pour près de 70 % des ventes du CR-V

C’est ici que la décision prend tout son sens. Le CR-V hybride a été l’hybride le plus vendu au Canada en 2025, et il compte pour près de 70 % des ventes totales du CR-V. Ses ventes sont aussi en voie de progresser de 17 % d’une année à l’autre.

Honda Canada a établi des records de ventes d’hybrides deux années de suite, en 2024 et en 2025, et les hybrides comptent maintenant pour près de la moitié des ventes de véhicules neufs de Honda au pays. Le passage au tout hybride suit donc la voie que la plupart des acheteurs de CR-V ont déjà choisie.

Le CR-V 2028 est le plus récent de plusieurs modèles hybrides que Honda prévoit lancer en Amérique du Nord d’ici 2030.

Construit à Alliston, en Ontario, depuis 2012

Tous les CR-V vendus au Canada sont construits à l’usine Honda of Canada Mfg. (HCM) d’Alliston, en Ontario. HCM produit le modèle depuis 2012 et agit comme usine principale du CR-V en Amérique du Nord.

Plus tôt cette semaine, Honda a annoncé un investissement de 166 M$ pour réoutiller ses usines d’Alliston en vue de ses hybrides de nouvelle génération et de ses modèles à essence, un projet qui ramène aussi la fabrication de moteurs sur le site.