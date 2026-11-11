Rimac va mettre fin à la production de la Nevera cette année après seulement 71 exemplaires

Rimac prévoyait initialement une production de 190 unités pour son hypercar électrique.

La Nevera a battu près de 50 records de vitesse de pointe, d’accélération et de temps au tour.

Le manque de demande pour les hypercars électriques signifie que seulement 71 exemplaires auront quitté l’usine croate avant l’arrêt de la production.

Bien qu’il ait initialement prévu d’assembler 190 exemplaires de son hypercar électrique, Rimac mettra fin à la production de la Nevera avant la fin de l’année 2026, date à laquelle seulement 71 voitures seront sorties de l’usine croate.

En effet, le petit constructeur automobile cessera de fabriquer la Nevera et la Nevera R alors qu’environ 37 % seulement de la production promise sera sur les routes, invoquant un manque de demande pour les hypercars électriques.

Ce manque d’engouement n’est certainement pas dû aux performances de la Nevera, le véhicule ayant réussi à battre près de 50 records liés à sa vitesse de pointe, à son accélération et à ses temps au tour. En fait, la Nevera a battu 23 de ces records en une seule journée, en mai 2023.

Avec un pilote d’essai au volant, la Nevera a atteint une vitesse de pointe de 412 km/h, tandis que la Nevera R, encore plus radicale, a pu atteindre 431,45 km/h. Plus impressionnant encore : la voiture a atteint 275,74 km/h en marche arrière !

L’entreprise limite la vitesse maximale des véhicules de ses clients à 352 km/h, mais ce limiteur peut être désactivé pour des événements spéciaux avec l’assistance de la marque.

Depuis que ce record a été établi en 2025, la Nevera R a été dépassée par la Yangwang U9 Extreme, une hypercar électrique chinoise développée par BYD.

La puissance de 1 914 chevaux de la Nevera, combinée à son aérodynamisme et à ses composants de suspension, lui a permis de boucler un tour de la célèbre boucle nord du Nürburgring (Nordschleife) en 7:05,298 minutes.

Sur les 71 voitures qui seront construites, 51 seront des Nevera « standard » et 20 des Nevera R. À l’origine, les proportions devaient être de 150 Nevera pour 40 Nevera R.

Ce détail est d’autant plus intéressant que Mate Rimac, le fondateur de la marque, indiquait déjà en mai 2024 qu’un peu plus de 50 voitures avaient été livrées aux clients. La Nevera R ayant été lancée en 2025, cela suggère que la totalité des 51 Nevera « standard » avait déjà été produite à cette date, et que l’usine n’assemble depuis lors que la variante R, à un rythme très ralenti.

Ce manque de demande pour les hypercars électriques a également été confirmé par Christian von Koenigsegg, qui a confié à Top Gear qu’une grande partie des acheteurs de ce type de modèles recherche le son et les sensations d’un groupe motopropulseur thermique à hautes performances. Bien que les hypercars électriques soient incontestablement capables de prouesses extrêmes, ils ne procurent pas nécessairement la même impression d’exclusivité que des modèles équivalents dotés d’un moteur à essence.

L’avenir de la marque Rimac n’est pas tout à fait clair pour le moment, la Nevera étant son unique modèle et aucun successeur n’ayant été annoncé. L’entreprise collabore actuellement avec BMW sur des technologies destinées aux véhicules électriques — dont certaines sont intégrées à la BMW i7 — et son fondateur est également PDG de Bugatti, qui demeure attaché au moteur W16.

Source : Auto Motor und Sport