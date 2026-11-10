Le Honda CR-V redevient le véhicule le plus volé au Canada

Le Honda CR-V mène le palmarès 2025 avec 2 137 vols ; la Civic suit avec 1 813.

Le Lexus série TX affiche le taux de vol le plus élevé : 11,37 % des véhicules assurés.

La réglementation canadienne sur la sécurité des véhicules n’a pas été mise à jour depuis 2007.

Le Honda CR-V reprend le premier rang des véhicules les plus volés au Canada. Équité Association a publié aujourd’hui ses palmarès annuels, et le VUS compact domine le classement selon le nombre de vols avec 2 137 unités volées en 2025. Le CR-V avait aussi occupé ce rang en 2021 et en 2022.

Il gagne ainsi deux places en un an : l’an dernier, le Toyota RAV4, le Ram 1500 et le Honda CR-V occupaient les trois premières positions. La Honda Civic suit au deuxième rang avec 1 813 vols, ce qui porte le total des deux modèles Honda à 3 950. Le RAV4 glisse au troisième rang avec 1 147 vols.

Trois camionnettes dépassent les 900 vols

Rang Marque/modèle Vols (2025) 1 Honda CR-V 2 137 2 Honda Civic 1 813 3 Toyota RAV4 1 147 4 Ram série 1500 1 072 5 Ford série F-150 1 057 6 Lexus série RX 964 7 Chevrolet Silverado/GMC Sierra série 1500 927 8 Toyota Tundra 787 9 Jeep Wrangler 603 10 Hyundai Elantra 484

Les camionnettes pleine grandeur demeurent des cibles constantes : le Ram 1500, le Ford F-150 et le duo Silverado/Sierra 1500 franchissent tous la barre des 900 vols. Selon Équité, les véhicules utilisables à l’échelle mondiale, comme le CR-V, arrivent en tête parce que leurs failles de sécurité persistantes les rendent vulnérables. Pièces et service étant offerts presque partout, ces modèles se revendent facilement au pays comme à l’étranger.

Le Lexus TX mène la fréquence de vol à 11,37 %

C’est ici que les chiffres deviennent plus parlants. Le second palmarès d’Équité classe les véhicules selon leur taux de vol par rapport au nombre de véhicules assurés, avec un seuil minimal de 50 vols par marque/modèle.

Rang Marque/modèle Taux de vol (2025) 1 Lexus TX 11,37 % 2 Toyota Land Cruiser 11,32 % 3 Toyota Grand Highlander 4,77 % 4 Toyota Sequoia 1,53 % 5 Land Rover série Defender 1,39 % 6 Acura TLX 1,32 % 7 Lexus GX 1,09 % 8 Mercedes-Benz GLS 1,04 % 9 Land Rover Range Rover 0,95 % 10 Toyota Tundra 0,95 %

Au-delà de 11 %, plus d’un exemplaire assuré sur neuf du Lexus TX et du Toyota Land Cruiser a été volé l’an dernier. Les modèles Toyota et Lexus occupent six des 10 places, et le Tundra est le seul véhicule présent dans les deux palmarès.

Une réglementation antivol inchangée depuis 2007

Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles n’a pas été mis à jour depuis 2007, et l’association affirme que le crime organisé continue d’exploiter les lacunes de la technologie antivol.

« Malgré les initiatives collectives considérables pour lutter contre le vol d’automobiles, les criminels continuent de bénéficier d’environ 900 millions de dollars annuellement en véhicules volés. Mais l’application de la loi à elle seule ne résoudra pas ce problème », a déclaré Heather Masterson, présidente et chef de la direction, Équité Association. « Il exige un changement collectif et préventif dans tout l’écosystème, y compris en travaillant en consultation avec Transports Canada afin de mettre à jour et d’harmoniser le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles avec les pratiques exemplaires mondiales. »

Bryan Gast, vice-président national, Renseignements et Enquêtes, s’attarde aux méthodes derrière ces chiffres. « Ces inquiétudes tiennent compte de l’environnement actuel du vol d’automobiles dans lequel les voleurs utilisent les attaques par relais des clés à télécommande et les reprogramment pour obtenir facilement accès aux véhicules. Les vulnérabilités systémiques doivent être réglées à l’étape de la fabrication pour empêcher que les véhicules soient volés de prime abord. »

Les vols en baisse de 18 % en 2025

La tendance globale va dans le bon sens. Selon le Rapport sur les tendances de 2025 en matière de vol d’automobiles d’Équité, les vols ont diminué de 18 % à l’échelle canadienne par rapport à 2024, et ils ont reculé d’un autre 10 % au premier semestre de 2026.

Les propriétaires ne se sentent pas plus en sécurité pour autant. Selon Équité, 72 % des Canadiens interrogés veulent une technologie antivol obligatoire intégrée à leur véhicule dès la fabrication, et 64 % s’inquiètent pour leur sécurité et celle de leur famille.