Six mois après avoir gelé son projet de VÉ, Honda mise sur les hybrides à Alliston

Honda mise sur les hybrides à Alliston, six mois après le gel de son projet de VÉ.

166 M$ de réoutillage dans une enveloppe de 867 M$; Ottawa ajoute 313 M$, l’Ontario 156 M$.

La fabrication de moteurs revient à Alliston, et plus de 4 000 emplois sont préservés.

Honda investira 166 millions de dollars pour réoutiller ses usines d’Alliston, en Ontario, en vue de produire des modèles hybrides et à essence de nouvelle génération, ce qui comprend la reprise de la fabrication de moteurs, a annoncé l’entreprise aujourd’hui. Cet investissement en capital s’inscrit dans une enveloppe globale de 867 millions de dollars qui préserve un effectif de plus de 4 000 personnes.

L’annonce survient six mois après la suspension indéfinie du projet de VÉ et de batteries de Honda au même endroit. Ottawa injecte 313 millions de dollars dans le projet hybride, et l’Ontario ajoute 156 millions. Le volet canadien fait partie d’une expansion hybride nord-américaine qui comprend aussi une nouvelle usine d’assemblage de 3 milliards de dollars américains en Ohio.

166 millions pour préparer Alliston aux hybrides de nouvelle génération

L’investissement en capital finance la modernisation et le réoutillage de Honda of Canada Mfg. (HCM) afin de préparer la production de modèles hybrides et à essence de nouvelle génération, ainsi que des moteurs et des systèmes hybrides qui les équipent. Le montant global de 867 millions inclut les investissements planifiés et les dépenses associées.

Voici les installations qui profiteront de ces sommes :

Chaîne 1 : Civic berline, à essence et hybride

Civic berline, à essence et hybride Chaîne 2 : VUS CR-V, à essence et hybride

VUS CR-V, à essence et hybride Capacité annuelle : plus de 400 000 véhicules

plus de 400 000 véhicules Production en 2025 : 401 000 véhicules

401 000 véhicules Effectif : plus de 4 000 personnes

« Cet investissement renforce le rôle essentiel du Canada dans la croissance de Honda en Amérique du Nord et dans sa stratégie en matière de véhicules hybrides électriques, et contribue à positionner nos activités pour assurer leur compétitivité à long terme et saisir les occasions futures », a déclaré Dave Jamieson, président-directeur général de Honda Canada.

Une annonce qui arrive six mois après le gel du projet de VÉ

Le moment de l’annonce en dit long. En mai, Honda Canada a confirmé la suspension indéfinie de son projet de VÉ et de batteries de 15 milliards de dollars à Alliston. Les gouvernements avaient promis leur appui à ce projet, mais Honda a précisé qu’aucune somme ne lui avait été versée.

L’entente d’aujourd’hui donne à l’usine un rôle défini dans les plans hybrides de Honda, l’année de ses 40 ans de production au Canada.

« Dans le cadre de notre plan visant à protéger les travailleurs et les entreprises touchés par les tarifs douaniers américains et à renforcer notre base industrielle, l’investissement de 156 millions de dollars de l’Ontario dans Honda soutiendra directement 4 000 travailleurs et contribuera à consolider notre position de chef de file du secteur automobile pour les décennies à venir », a déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

La nouvelle usine de l’Ohio ajoutera 240 000 véhicules de capacité d’ici 2029

Au sud de la frontière, la nouvelle usine de Honda s’installera entre ses usines d’assemblage d’East Liberty et de Marysville, en Ohio.

Investissement : 3 milliards de dollars américains

3 milliards de dollars américains Capacité annuelle : 240 000 véhicules

240 000 véhicules Nouveaux emplois : plus de 2 000

plus de 2 000 Début de la production : 2029, sous réserve des approbations gouvernementales finales

2029, sous réserve des approbations gouvernementales finales Motorisations : hybride, à essence et électrique à batterie

Une fois en service, la capacité de Honda aux États-Unis atteindra environ 1,3 million de véhicules par année, et sa capacité nord-américaine, environ 1,9 million, contre 1,6 million aujourd’hui. Honda affirmait en août que ses usines nord-américaines tournaient près de leur capacité maximale.

Systèmes hybrides : production en hausse de 250 % en Ohio

Honda modernise aussi les usines américaines qui fabriquent ses groupes motopropulseurs. Son usine de transmissions de l’Ohio convertit une chaîne pour augmenter de 250 % sa capacité de production de systèmes hybrides, et un système Honda Hybrid de nouvelle génération y entrera en production l’an prochain. Une usine de Géorgie produira des systèmes hybrides pour les véhicules plus gros, l’usine de moteurs d’Anna, en Ohio, se prépare à fabriquer un quatre-cylindres à cycle Atkinson de nouvelle génération, et l’usine de l’Alabama ajoute un nouveau moteur V6 hybride.

15 nouveaux modèles hybrides prévus d’ici 2030

Le tout appuie le plan annoncé par Honda en mai : lancer 15 nouveaux modèles hybrides Honda et Acura à l’échelle mondiale d’ici 2030, l’Amérique du Nord constituant le marché principal pour bon nombre d’entre eux.

Les hybrides sont passés à l’avant-plan des plans nord-américains de Honda cette année. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Alliston trouve sa place dans le réseau qui les construira.