Honda veut donner du vrai mordant à ses modèles TrailSport

Lorsque Honda a lancé la première version TrailSport de l’un de ses modèles en 2021 (avec le Passport), la recette était plutôt simple : des pneus hors route, quelques accents sur les ailes, des logos et un jeu de couleurs inspiré de la vie en plein air. Un bel exercice de style, mais pour s’attaquer à un sentier digne de ce nom, pas sûr. Or, le constructeur change son fusil d’épaule. À partir de maintenant, les prochaines déclinaisons auront droit à de véritables améliorations mécaniques plutôt qu’à un simple traitement esthétique. Et la chose a commencé avec le Passport TrailSport 2027.

L’appellation TrailSport est apparue en 2021 avec le Honda Passport

Les futurs modèles TrailSport hériteront de modifications techniques plus sérieuses

Les prochains CR-V et Ridgeline pourraient profiter de cette nouvelle approche

L’œuvre de passionnés ?

Ce changement serait l’initiative d’une poignée d’ingénieurs et de planificateurs de produits qui sont passionnés de conduite hors route. Selon MotorTrend, plusieurs d’entre eux possèdent des véhicules tout-terrain classiques, certains lourdement modifiés, et quelques-uns détiennent même une certification de l’International Four Wheel Drive Training Association, l’autorité mondiale en matière de normes de formation à la conduite 4×4 et de certification des instructeurs en conduite hors route.

Ces gens savent qu’un vrai véhicule hors route ne se résume pas à de gros pneus et à des plaques de protection en plastique. La géométrie de la suspension, la garde au sol, les systèmes de traction, l’équipement de dépannage et le logiciel qui orchestre le tout font la différence entre un VUS capable de s’aventurer loin des sentiers battus et celui qui est plus à l’aise pour faire le beau en milieu urbain.

Reste à convaincre la direction au Japon. Considérant l’intérêt pour ce genre de véhicule en Amérique du Nord, et ce que propose déjà la concurrence, ça ne devrait pas représenter un problème.

L’hybridation en renfort

Honda développe par ailleurs un système hybride jumelé à un V6 pour ses plus gros véhicules. Le couple instantané du moteur électrique est un allié précieux pour franchir des rochers ou gravir une pente raide. Ça doit être bien dosé, toutefois, car un couple excessif peut compliquer certaines manœuvres. Néanmoins, l’électrification peut s’avérer très utile en contribuant à réduire la consommation d’essence.

Quant à la suite des choses, le CR-V de prochaine génération, attendu l’an prochain, pourrait être le prochain modèle à profiter de la nouvelle approche TrailSport. Le Ridgeline, dont une nouvelle mouture est prévue en 2028, pourrait suivre en empruntant quantité d’éléments au Passport.

Bref, les modèles hors route pourraient bientôt être plus compétents chez Honda.

Une histoire à suivre.