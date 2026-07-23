Un nouveau Honda Ridgeline arrivera d’ici deux ans

La troisième génération du camion de Honda est en préparation, avec un lancement prévu avant juillet 2028.

Ce modèle arborerait un design plus robuste que le Ridgeline actuel.

La production du Ridgeline de deuxième génération doit prendre fin plus tard cette année, le temps que l’usine de l’Alabama se prépare pour le nouveau modèle.

Malgré un lancement survenu il y a vingt ans, le Honda Ridgeline n’en est toujours qu’à sa deuxième génération en 2026.

La situation est toutefois sur le point de changer, puisque le constructeur automobile a confirmé plus tôt aujourd’hui qu’une troisième génération de sa camionnette intermédiaire à carrosserie monocoque sera lancée d’ici deux ans.

Très peu d’informations ont filtré pour l’instant, mais nous savons que le prochain Ridgeline présentera un design plus robuste que le modèle actuel, probablement inspiré du Passport, avec lequel il partage des éléments mécaniques.

Honda a également confirmé que ce modèle est conçu en Californie et développé en Ohio, ce qui n’a rien de surprenant sachant que les États-Unis représentent de loin le plus grand marché pour cette camionnette.

Une image d’accroche sombre a été dévoilée, mais on ne peut pas en tirer grand-chose, si ce n’est que le prochain Ridgeline conservera des proportions similaires à celles de son prédécesseur. La partie avant semble toutefois plus carrée que celle du Ridgeline actuel, ce qui laisse penser qu’il pourrait adopter une calandre similaire à celle du nouveau Passport.

La troisième génération du camion de Honda aurait également de meilleures capacités hors-route que le modèle actuel.

Aucun détail technique n’a été annoncé, mais puisque Honda mise énormément sur l’hybridation après s’être complètement retiré des véhicules électriques, le prochain Ridgeline est susceptible d’être doté d’un groupe motopropulseur hybride.

En fait, Honda a laissé miroiter l’an dernier un nouveau moteur V6 hybride destiné aux grands modèles, indiquant qu’il arriverait sur le marché nord-américain dans la seconde moitié des années 2020. Cela concorderait très bien avec le lancement du prochain Ridgeline, qui devrait être commercialisé en tant que modèle 2028.

Le constructeur vise une amélioration de 10 % de l’accélération à plein régime ainsi qu’une amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique avec ce moteur hybride, par rapport aux modèles actuels animés par un V6.

Tout comme le Ridgeline actuel, la prochaine génération de la camionnette monocoque sera fabriquée en Alabama, aux côtés du Pilot, du Passport et de l’Odyssey.

La production du modèle actuel prendra fin plus tard cette année afin de permettre à l’usine de se préparer à l’arrivée du nouveau modèle. Cela suggère que le Ridgeline pourrait sauter l’année-modèle 2027, tout comme il l’avait fait pour les années-modèles 2015 et 2016 lors de la transition de la première à la deuxième génération.

D’autres détails devraient être révélés au cours des prochains mois.