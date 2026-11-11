Plus de 635 000 véhicules Honda et Acura rappelés en raison d’un problème potentiel de direction assistée

Honda a identifié un problème logiciel susceptible de déclencher le mode de protection du système de direction assistée.

Dans ce mode, l’assistance est coupée, ce qui exige un effort beaucoup plus important que d’habitude pour tourner le volant.

Ce rappel vise les Honda Pilot (2023-2025), Acura TLX (2021-2025) et Acura MDX (2022-2024).

Honda rappelle plus de 635 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un bogue logiciel pouvant entraîner la perte de l’assistance de direction.

D’après les documents déposés auprès de la NHTSA, ce rappel concerne les Acura TLX (2021-2025), Acura MDX (2022-2024) et Honda Pilot (2023-2025), pour un total combiné de 635 808 véhicules aux États-Unis seulement, ainsi qu’un nombre encore indéterminé au Canada.

Le problème proviendrait d’un logiciel conçu par un fournisseur, qui peut connaître un dysfonctionnement dans des circonstances particulières et entraîner une perte d’assistance de direction.

Ce bogue surviendrait dans le module de surveillance du conducteur du système de direction assistée électronique, où le calcul de compensation de l’état de la route pourrait tenter une division par zéro en virgule flottante, ce qui déclencherait une erreur.

Le véritable enjeu réside dans le fait que le système de direction assistée a été mal programmé : il bascule en mode de protection lorsque l’ordinateur de bord signale cette erreur.

Il en résulte une absence totale d’assistance de direction et l’allumage du voyant d’anomalie de la direction assistée sur le tableau de bord.

Bien que le conducteur puisse toujours diriger le véhicule sans assistance, l’effort requis pour maintenir le contrôle de la trajectoire est nettement plus élevé, particulièrement à basse vitesse.

Cela peut ainsi entraîner une perte de maîtrise du véhicule et accroître le risque de collision, surtout si l’assistance cesse de fonctionner de manière inattendue.

Contrairement aux voitures plus anciennes conçues à l’origine sans direction assistée, les véhicules modernes sont dotés de volants beaucoup plus petits et d’une démultiplication plus directe, ce qui rend la direction non assistée considérablement plus lourde.

Des modèles comme les TLX, MDX et Pilot sont également relativement lourds et chaussés de pneus larges, ce qui accentue encore davantage l’effort physique demandé au conducteur pour braquer sans assistance.

Pour corriger ce défaut, Honda mettra à jour gratuitement le logiciel du système de direction assistée électronique. L’envoi des avis aux propriétaires débutera le 14 décembre.

Contrairement à de nombreux rappels logiciels actuels, les propriétaires des véhicules touchés devront se rendre chez leur concessionnaire Honda ou Acura, car le système de direction assistée ne peut pas être mis à jour à distance.

Les propriétaires peuvent continuer à conduire leur véhicule en attendant que le rappel soit effectué, mais le constructeur recommande de se rendre en concession si l’assistance venait à faire défaut avant la date prévue pour la mise à jour.

Transports Canada n’a pas encore publié d’avis de rappel pour ce problème, mais dans la mesure où les Acura TLX, Acura MDX et Honda Pilot vendus de part et d’autre de la frontière canado-américaine sont quasi identiques, les modèles canadiens devraient présenter la même anomalie.

On peut donc s’attendre à la parution d’un avis de rappel au Canada au cours des prochains jours.

Source : Motor1.com