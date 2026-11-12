Le réseau de recharge Flash Charging de 1 500 kW de BYD viendra au Canada

L’entreprise n’a pas encore fourni de calendrier de déploiement au Canada, d’emplacements ni de détails sur les véhicules qui pourront profiter de ses vitesses de recharge les plus élevées.

BYD a confirmé son intention d’implanter son réseau Flash Charging au Canada.

L’entreprise affirme qu’il est possible de passer de 10 à 70 % de charge en cinq minutes dans des conditions normales.

Les emplacements des stations, le calendrier de déploiement et les modèles compatibles au Canada n’ont pas encore été annoncés.

BYD affirme que son réseau Flash Charging sera déployé au Canada. Ce système haute puissance pourra recharger les véhicules électriques compatibles de 10 à 70 % en cinq minutes. Le constructeur n’a pas annoncé quand la construction commencera ni même quels modèles compatibles avec ces bornes il pourrait commercialiser.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a confirmé le projet canadien après que l’entreprise eut refusé de commenter un article publié précédemment au sujet de son intérêt à y implanter cette technologie. Mme Li a indiqué que la recharge rapide par temps froid était une priorité au Canada, où les basses températures réduisent l’autonomie et prolongent les séances de recharge.

Les performances hivernales annoncées par BYD permettent de passer de 20 à 97 % de charge en 12 minutes à -30 °C. Dans des conditions de température normales, l’entreprise annonce une recharge de 10 à 70 % en cinq minutes et de 10 à 97 % en seulement neuf minutes. Il s’agit de chiffres avancés par l’entreprise, et les vitesses les plus élevées dépendent de véhicules équipés de la batterie Blade de deuxième génération de BYD.

L’équipement de recharge pourra également servir à d’autres véhicules électriques. Chaque station est dotée de deux connecteurs CCS. BYD affirme qu’un véhicule peut recevoir jusqu’à 1 500 kW, tandis que la puissance maximale est de 1 000 kW lorsque deux véhicules se rechargent simultanément. Les bornes publiques les plus puissantes au Canada affichent une puissance maximale de 350 kW, soit moins du quart de la puissance maximale des bornes BYD.

La puissance de sortie du système dépend des batteries installées sur place. Les deux unités de stockage ont une capacité combinée de 370 kWh et se rechargent à une puissance moindre à partir du réseau électrique, avant de transmettre l’énergie à un véhicule à une puissance beaucoup plus élevée. Cette configuration réduit le besoin d’un raccordement direct au réseau capable d’alimenter la station à sa puissance de recharge maximale.

BYD a aussi confirmé séparément son intention de vendre des véhicules au Canada, mais n’a pas précisé quels seront ses premiers modèles ni fourni de calendrier de lancement dans les renseignements communiqués.

La portée concrète du réseau dépendra de la disponibilité des sites, de la compatibilité des véhicules et du nombre de batteries de stockage déployées. Tant que BYD n’aura pas fourni ces détails, la recharge en cinq minutes correspond à une capacité optimale plutôt qu’à un temps de recharge auquel les clients canadiens peuvent s’attendre dans les stations locales.