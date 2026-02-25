Essai routier Honda Prelude 2026 : on l’adore, on la déteste, mais impossible de l’ignorer

La Prelude de sixième génération est un coupé hybride spectaculaire à conduire, mais qui semble oublier à qui il s’adresse.

Un design saisissant et une mise au point du châssis qui offrent une adhérence exceptionnelle et un équilibre surprenant en confort sur longues distances.

Le groupe motopropulseur hybride est vif et ingénieux, mais manque du caractère authentique attendu par les passionnés.

Un prix élevé et un positionnement flou la laissent coincée entre la Civic, la Type R et l’Integra.

Je pense qu’il est juste de dire que nous l’avons tous ressenti : ce mélange d’excitation et de légère panique lorsque Honda a confirmé le retour de la Prelude. Pas n’importe quel nom, non plus. Prelude. Un emblème sacré. Un nom avec lequel on ne devrait pas jouer à la légère.

Dans la foulée de la renaissance de l’Acura Integra — elle-même une décision controversée à l’époque — Honda a doublé la mise sur la nostalgie. Et soyons honnêtes : le constructeur a accumulé plus d’une décision déroutante au cours des 25 dernières années ; pensons à la CR-Z, à la NSX et, pour le plaisir, au Crosstour. L’Element était brillant ; alors pourquoi fallait-il qu’il meure ? Ainsi, lorsque la Prelude a été annoncée, les attentes n’étaient pas seulement élevées, elles étaient stratosphériques.

Maintenant que je l’ai conduite, je peux vous dire ceci : je l’adore au point de la détester, et je la déteste au point de l’adorer.

À couper le souffle

Commençons par là. Cette voiture est indéniablement magnifique. Sans réserve. Sans « si », sans « mais ».

L’angle arrière aux trois quarts me rappelle immédiatement la Prelude de quatrième génération. La sixième est basse, fluide, subtilement arrondie. Elle est élancée, raffinée et épurée. Honda a aussi parfaitement réussi les proportions.

C’est aussi une véritable 2+2 à hayon, ce qui est un détail appréciable. On dispose de 428 litres d’espace de chargement et, même si la banquette arrière est essentiellement décorative pour des adultes, elle se rabat à plat. La polyvalence ? Étonnamment correcte.

À l’intérieur, l’habitacle blanc et bleu (exclusif à la couleur extérieure Winter Frost) est superbe. Les sièges sport en cuir offrent support et confort. Le combiné d’instruments numérique de 10,2 pouces et l’écran tactile de 9 pouces seront très familiers à quiconque est déjà monté dans une Honda Civic. En fait, une grande partie de l’architecture de l’habitacle provient directement de la Civic, avec des touches de CR-V. Les rangements sont bons. La visibilité est bonne.

Mais à 53 000 $ telle qu’essayée, il n’y a pas de volant chauffant. Au Canada, c’est une erreur. Une grosse. Le prix en est une autre…

Et ces poignées de porte escamotables ? Capricieuses. Parfois, elles refusent de vous laisser entrer, même lorsqu’elles sortent pour vous accueillir. Ce n’est pas le genre de drame souhaitable à ce niveau de prix.

La conduite : absolument brillante

C’est ici que les choses se compliquent.

Je suis monté dans la Prelude quelques minutes après avoir conduit une Civic Sport Hybrid Touring 2026. C’était volontaire. Les comparaisons sont inévitables.

Sous la carrosserie, la Prelude emprunte énormément à la Civic Type R. Côté châssis, la suspension avant à double axe, les amortisseurs adaptatifs et les freins Brembo sont tous repris de la R. On le remarque immédiatement. En passant de la Civic à la Prelude, cette dernière élimine tout jeu indésirable des composants du châssis en échange d’une fermeté et d’une stabilité imperturbable. La direction est vive et précise. La sensation à la pédale de frein est ferme et linéaire.

Elle agrippe la route. Elle s’écrase au sol. Elle réagit.

Pourtant, contrairement à la Type R, elle n’est pas punitive. En mode GT ou Confort, elle se montre presque moelleuse en comparaison. J’irais même jusqu’à dire qu’elle offre le meilleur compromis confort-tenue de route de toute la gamme Honda à vocation sportive, et cela inclut l’Acura Integra Type S. Les amortisseurs adaptatifs sont programmés à la perfection pour un usage grand tourisme.

À ce point-là.

La mise au point du châssis est magistrale. Il n’y a aucun compromis entre maniabilité et confort. En tant que coupé grand tourisme, elle est superbement dynamique.

La touche hybride

La puissance provient du même quatre-cylindres atmosphérique de 2,0 litres jumelé à un système hybride à deux moteurs que l’on retrouve dans la Civic Hybrid. La puissance est de 200 chevaux et le couple atteint 232 lb-pi. Les différences de poids entre la Civic Hybrid et la Prelude sont négligeables. Les différences de performance le sont tout autant…

Avec le mode S+ Shift enclenché, surtout combiné au mode de conduite GT, la réponse de la « transmission » est fulgurante. Sans même toucher aux palettes, elle enchaîne les rapports simulés avec une urgence impressionnante. Aucun à-coup, seulement des variations de régime moteur invisibles, mais audibles.

La sensation de vitesse est là. La réactivité est là.

Le problème ?

La sonorité du moteur n’est pas particulièrement agréable. Et pire encore, il est impossible de la laisser en contrôle manuel complet. Essayez de conserver un rapport pour profiter du frein moteur, et le système vous impose un passage au rapport supérieur automatique. Cette décision à elle seule gruge l’expérience des passionnés.

Et puis, il y a le problème plus fondamental.

Elle n’a pas d’âme. Elle est froide.

La crise d’identité

La Prelude originale n’a jamais été une question d’accélérations en ligne droite. Ainsi, un 0-100 km/h en près de huit secondes n’est pas choquant, mais demeure décevant. Historiquement, la Prelude était une GT : raffinée, équilibrée et élégante. Et elle est tout cela. Il ne faut simplement pas la course contre une Toyota Corolla Cross Hybride

Cette nouvelle version est techniquement une GT elle aussi. Mais j’ai sincèrement eu l’impression qu’elle avait été conçue par des gens rivés à des écrans plutôt que par des gens avec de la graisse sous les ongles. Tout est calculé. Géré. Exécuté à la perfection.

Mais distante émotionnellement.

Si elle avait davantage d’ADN Type R, on achèterait simplement une Type R. Si elle offrait moins de performance, on opterait pour une Civic Hybrid. Elle ne sera unique que parce que ses ventes sont appelées à être faibles. Si vous voulez quelque chose de spécial, voire d’unique, il y a toujours l’Acura Integra Elite A-Spec avec une TRANSMISSION MANUELLE pour environ 2 500 $ de moins.

La Prelude existe donc dans un étrange no man’s land, un espace que personne ne magasinait activement ni même ne considérait vraiment.

Et c’est là toute la tragédie.

À surveiller

Les composantes hybrides sont éprouvées dans la Civic, ce qui est rassurant. La durabilité à long terme de la batterie devrait refléter le solide historique de Honda, mais les coûts de remplacement hors garantie pourraient être importants.

La suspension adaptative complexe et les freins Brembo pourraient également faire grimper les coûts d’entretien par rapport à une Civic Hybrid standard. Son prix la place fermement dans le territoire haut de gamme, de sorte que la dépréciation pourrait être marquée si la demande demeure faible en Amérique du Nord.

Conclusion

Cette Prelude de sixième génération est exceptionnelle à conduire. Elle est magnifique. Elle est rare. Dans le marché actuel, un coupé deux portes élégant suffit à la rendre spéciale.

Mais elle ne se démarque pour aucune raison autre que son nom.

Et c’est difficile à accepter. J’ai de la difficulté à l’accepter. Et je ne vois pas comment Honda peut corriger cela. Pas avec une Type R, peut-être même pas avec une boîte manuelle.

Honda a été courageuse de la faire revenir. Peut-être trop courageuse. Parce que lorsqu’on ressuscite une légende, on ne ravive pas seulement un emblème ; on ravive aussi les attentes qui l’accompagnent, surtout chez ceux qui se souviennent de la voiture et qui, bien souvent, disposent aujourd’hui du revenu discrétionnaire nécessaire pour en acheter une. Cette fois-ci, très peu achèteront.

Malgré tout cela, je l’aime toujours.

Mais je déteste le fait de l’aimer.

Modèle Honda Prelude 2026 Honda Civic Sport Touring Hybrid 2026 Acura Integra Elite A-SPEC MT 2026 Prix de base avec frais $52,961 $42,471 $50,310 Moteur 2.0 L 4 cyl. + 2 moteurs électriques 2.0 L 4 cyl. + 2 moteurs électriques 1.5 L Turbocompressé 4 cyl. Transmission eCVT, traction eCVT, traction Manuelle 6 rapports, traction Puissance 200 hp 200 hp 200 hp Couple 232 lb-pi 232 lb-pi 192 lb-pi Consommation moyenne (NR Can) 5.4 L/100 km 5.0 L/100 km 7.8 L/100 km 0-100 km/h (estimé) 7.5 secondes 7.0 secondes 7.5 secondes Volume coffre 428 litres 694 litres 688 litres Dimension écran 9 pouces 9 pouces 9 pouces