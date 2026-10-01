Le nouveau Toyota Grand Highlander Woodland 2027 affiche une allure plus robuste

La nouvelle version Woodland ajoute de l’équipement inspiré de la conduite hors route, notamment une garde au sol accrue et des pneus tout-terrain.

La nouvelle édition Woodland combine une motorisation hybride de 245 ch avec un rouage intégral électronique.

Des ressorts plus hauts et des pneus plus robustes augmentent la garde au sol de 12 mm.

Les livraisons canadiennes commenceront plus tard en 2026, tandis que les prix seront annoncés ultérieurement.

Des roues de 18 pouces noir mat, des pneus tout-terrain et une garde au sol accrue de 12 mm distinguent la nouvelle édition Woodland du Toyota Grand Highlander 2027. Cette version légèrement plus robuste de Toyota s’est avérée populaire sur plusieurs de ses autres modèles et devrait connaître du succès auprès des acheteurs de son VUS intermédiaire de grand format, dont la popularité ne cesse de croître.

Le traitement extérieur comprend également des garnitures noires, des longerons de toit et des barres transversales. À l’intérieur, Toyota remplace la console conventionnelle de deuxième rangée par un bac amovible qui fait aussi office de glacière. Il peut contenir jusqu’à six canettes de 355 ml. Parmi les autres commodités figure une prise de 1 500 watts derrière la console centrale permettant d’alimenter de l’équipement supplémentaire, tandis que le compartiment à bagages bénéficie d’un éclairage amélioré et d’un plateau portant l’inscription Woodland avec séparateurs escamotables réglables.

Toyota positionnera l’édition Woodland entre les versions XLE et Limited au Canada. Le modèle accueille sept passagers et est offert exclusivement avec la motorisation hybride conventionnelle du Grand Highlander.

Son système hybride de 2,5 L développe une puissance combinée de 245 ch et fonctionne avec un rouage intégral électronique sur demande. Toyota estime sa consommation combinée à 7,0 L/100 km. Sa capacité de remorquage s’établit à 1 588 kg, soit la même valeur que celle attribuée aux autres modèles Grand Highlander hybrides non MAX.

Le reste de la gamme reçoit également plusieurs mises à jour pour 2027. L’équipement de série de l’ensemble de la gamme continue de comprendre un écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, sept ports USB-C et Toyota Safety Sense 3.0. Selon la version, les caractéristiques supplémentaires comprennent un bloc d’instruments numérique de 12,3 pouces, une chaîne audio JBL, un moniteur à vue panoramique et un affichage tête haute.

Les modèles XLE équipés de la motorisation à essence ou hybride adoptent de nouvelles roues de 18 pouces au fini gris foncé. Les versions XLE et Limited conservent le moteur à essence turbocompressé de 2,4 L développant 265 ch, dont la consommation varie entre 10,0 et 10,7 L/100 km.

Au sommet de la gamme, la version Hybrid MAX Platinum de 362 ch reçoit un traitement extérieur plus sombre. Des finis noirs remplacent les garnitures précédentes sur la grille de calandre, le capot, les longerons de toit, les encadrements de fenêtres, les coques de rétroviseurs et l’antenne en aileron de requin.

Toyota prévoit que le Grand Highlander 2027 commencera à arriver chez les concessionnaires canadiens avant la fin de 2026. Les prix canadiens seront annoncés à l’approche de sa mise en vente.