Honda annonce un aperçu d’un VUS hybride aux allures de familiale qui pourrait être vendu en Amérique du Nord

Le Honda Avancier sera commercialisé en Australie et sur les principaux marchés asiatiques, mais potentiellement aussi en Amérique du Nord.

Ce modèle pourrait concurrencer la Subaru Outback.

Peu de détails sont connus, si ce n’est qu’il sera équipé du groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération de Honda.

Alors que Honda s’apprête à lancer 15 nouveaux modèles hybrides à l’échelle mondiale d’ici 2030, une vidéo promotionnelle donne un aperçu de ce à quoi l’un d’entre eux pourrait ressembler.

En effet, Honda a diffusé une courte vidéo offrant aux spectateurs un aperçu sombre et mystérieux du prochain Avancier, un VUS aux allures de familiale qui sera lancé en Australie et sur les principaux marchés asiatiques l’année prochaine.

Bien que rien n’ait encore été confirmé, il semble probable que ce modèle fasse son chemin vers l’Amérique du Nord plus tard, région où Honda a affirmé vouloir concentrer ses efforts d’électrification au cours des prochaines années.

De plus, des rapports indiquent que le constructeur cherche à intégrer un VUS de style familiale basé sur l’Accord à ses gammes américaine et canadienne d’ici le milieu de l’année 2029.

D’après ce que l’on peut voir dans la bande-annonce et l’historique du nom Avancier, il ne serait pas surprenant de découvrir que le prochain Avancier et la rumeur d’un VUS aux allures de familiale désignent en réalité le même véhicule.

En effet, le tout premier Avancier était une familiale dérivée de l’Accord, vendue au Japon entre 1999 et 2003. Le nom a ensuite été ressuscité pour un multisegment qui a remplacé le Crosstour en Chine à partir de 2016.

Il s’agit là d’un autre indice en soi, puisque le Honda Crosstour était un VUS aux allures de familiale reposant sur la même plateforme que l’Accord.

La vidéo montre que le nouvel Avancier disposera de minces feux de jour à DEL horizontaux avec animations d’accueil, d’un montant de custode incliné et d’une barre lumineuse pleine largeur à l’arrière, bordée à chaque extrémité par des feux arrière verticaux.

Le hayon semble bomber légèrement à l’endroit où la base de la lunette arrière rejoint la carrosserie, conférant ainsi à l’arrière de l’Avancier une silhouette fuyante vers l’arrière.

Le véhicule arborera également le nouveau logo de la marque, dont l’apparence est nettement plus proche du logo « H » d’origine que de l’insigne carré auquel nous nous sommes habitués au fil des décennies.

La bande-annonce confirme également que ce modèle sera équipé du groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération de Honda, sobrement baptisé « Honda Hybrid ».

Bien que tous les détails de ce système ne soient pas encore connus, il est très probable que la version utilisée dans l’Avancier dispose d’un système de traction intégrale électrique (eAWD) qui n’existe pas actuellement dans la gamme du constructeur.

Bien que la Honda Crosstour n’ait pas attiré autant d’acheteurs que prévu lors de sa commercialisation en Amérique du Nord entre 2010 et 2015, une nouvelle version de ce VUS aux allures de familiale pourrait aider Honda à séduire d’anciens adeptes de la Subaru Outback déçus par la dernière refonte de cette dernière.

En effet, l’Outback a considérablement grossi lors du lancement de sa nouvelle génération en 2025, et beaucoup ne considèrent plus la version actuelle comme une familiale, mais plutôt comme un VUS intermédiaire.

Il sera intéressant de voir si le Honda Avancier arrivera bel et bien sur le marché nord-américain d’ici la fin de la décennie (probablement sous un autre nom) et, le cas échéant, comment il s’en sortira sur le plan des ventes.

Honda Avancier teaser | Photo: Honda Australia (Youtube) Honda Avancier teaser | Photo: Honda Australia (Youtube) Honda Avancier teaser | Photo: Honda Australia (Youtube) Honda Avancier teaser | Photo: Honda Australia (Youtube) Honda Avancier teaser | Photo: Honda Australia (Youtube)

Source : Motor1.com