Honda préparerait le retour de l’Element sous forme hybride en 2029

Le Honda Element a été un modèle unique dans l’histoire de Honda. Destiné à séduire une clientèle plus âgée, il a été adopté par les plus jeunes. Commercialisé entre 2003 et 2011, il s’est avéré populaire au point que l’on en voyait partout. Eh bien, selon ce qui est rapporté par le site Automotive News, Honda aurait l’intention de redonner vie à ce produit. Ne contactez pas votre concessionnaire trop rapidement toutefois, car on parle d’un retour en 2029, peut-être comme modèle 2030.

Le nouveau Honda Element serait positionné entre le HR-V et le CR-V dans la gamme Honda.

Il adopterait une motorisation hybride et serait assemblé dans une usine en Ohio.

Honda espèrerait en vendre environ 100 000 unités lors de sa première année complète.

Signe des temps et des orientations de Honda, le nouveau Element adopterait une motorisation hybride et serait assemblé dans une usine en Ohio, avec une production prévue à partir de 2029. La compagnie estime qu’elle pourrait en écouler environ 100 000 unités au cours de sa première année complète sur le marché.

Un rival au Ford Bronco Sport

Pour ce qui est de son positionnement dans la gamme, l’Element viendrait se glisser entre le HR-V et le CR-V. Côté prix, si l’on se fie à la hiérarchie de Honda, ça placerait le modèle en concurrence directe avec le Ford Bronco Sport. On présume bien sûr que l’Element conserverait un style carré, plus robuste, voire destiné aux aventures hors route.

On le sait, ce genre de proposition est à la mode à travers l’industrie avec toutes les déclinaisons de modèles qui en offrent plus pour la conduite tout-terrain. Ainsi, assurément, il y aurait un Element TrailSport dans la gamme. On spécule, mais ce serait logique.

Honda n’a pas voulu confirmer ces informations. Un porte-parole de la compagnie a cependant indiqué que l’Element que nous avons connu avait toujours ses adeptes, malgré son retrait du marché. Il a bien sûr indiqué que Honda ne partageait pas d’informations sur ses plans.

Une ritournelle connue qui nous force, bien sûr, à spéculer et à recourir au conditionnel.

Chose certaine, si l’Element devait faire un retour, il pourrait connaître beaucoup de succès, à condition de rester aussi distinct et différent que son ancêtre.