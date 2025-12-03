Premier essai du BMW iX3 50 xDrive 2027 : relever la barre à tout point de vue

Premier produit développé sous l’égide de la philosophie Neue Klasse, le iX3 2027 est une véritable révolution non seulement en matière d’électrification, mais aussi dans la manière que le véhicule est pensé. L’iX3 est le jour 1 d’une nouvelle ère pour BMW.

Sa capacité de recharge rapide va jusqu’à 400 kW

Son autonomie estimée est d’environ 650 kilomètres

La motorisation « 50 » donne une puissance de 463 ch. et 476 lb-pi de couple

Pour :

Autonomie

Technologie d’électrification de pointe

Aménagement intérieur

Contre :

Fiabilité à prouver

Base de pilier A très massif, nuit à la visibilité

Liste d’options longue

BMW joue dans l’électrification depuis une décennie. On se souvient de la citadine à l’allure étrange, l’i3. Depuis, les choses ont grandement évolué et les modèles se succèdent. Il y a les berlines i4, i5, i7 qui sont toutes des compromis puisqu’elles partagent leur plate-forme avec des motorisations à essence. Puis, l’iX est arrivé, mais, bien qu’il soit partiellement fait en fibre de carbone, il demeure assez conservateur en ma matière de technologie d’électrification.

BMW est l’un des rares constructeurs qui prennent l’électrification au sérieux sans désavantager d’autres options mécaniques. Cependant, dans cette époque de grands changements, BMW a décidé de ne plus y aller de demi-mesures ou de compromis. Les ingénieurs devaient concevoir une gamme de véhicules qui seraient le jour 1 d’une nouvelle ère, les « Neue Klasse ».

BMW a déjà utilisé cette expression dans les années 1960 et ce fut une période de transformations pour BMW. C’est là que l’on assista à l’introduction des 1500, 1600 et de la légendaire 2002. 65 ans plus tard, BMW refait le coup.

L’iX3, c’est le premier produit avec l’esprit « Neue Klasse » pensé, réfléchi, conceptualisé, développé et fabriqué avec l’optique d’une pleine et entière électrification. Initialement, on présenta la Neue Klasse sous la forme d’une berline en 2023 puis le Neue Klasse X en 2024. Dès lors, BMW annonça que le VUS arriverait en premier et nous y sommes avec ce premier jalon, le BMW iX3 50 xDrive 2027.

Le design, un retour aux sources

Tout d’abord, à l’exception de quelques millimètres ici et là, les mesures du iX3 sont très proches de celle du X3 à essence. Évidemment, ce qui frappe le plus avec le iX3, c’est l’aménagement de la grille de calandre. Le constructeur fait un retour aux sources avec la réintroduction des deux narines sous-dimensionnées telles que sur les Neue Klasse des années 1960. Cette grille est un point de départ important puisqu’on la verra sur tous les VUS de la marque à partir de maintenant.

Les blocs optiques aussi ont une interprétation inédite en s’intégrant au sein même d’une applique noire qui, BMW reconduit ses 2 éléments éclairants avec une nouvelle approche. En option, la grille de calandre pourra s’illuminer. Fait intéressant, le coefficient de trainée n’est que de 0,24. À l’avant, compte sur deux styles, une plus classique et deux autres sous l’égide de M avec les M Sport et M Sport Pro. Ces dernières ont un design plus angulaire avec des accents noirs lustrés.

Au profil, on demeure proche de ce que l’on connait de BMW avec des airs affirmés avec le iX. C’est notamment frappant avec les arches de roue plate qui façonnent les ailes avant et arrière. Les jantes de base sont de 20 pouces, mais il sera possible en option d’aller jusqu’à 22 pouces, 10 designs différents seront livrables. Bien que le iX3 marque une nouvelle ère pour BMW, on maintient le coup de fouet Hofmeister à la lunette de la custode.

À l’arrière, on découvre encore une fois, une autre orientation en matière de style avec la « vallée » entre les feux qui imite celle du capot. Les feux sont horizontaux avec une collection de bandes verticales en DEL. Bien que l’approche soit très rectiligne, BMW conserve la forme traditionnelle en L des feux. Pour compléter le tout, une applique noire sert de diffuseur en bas de caisse.

Les 4 piliers de la nouvelle architecture électronique BMW

Avant d’aller plus loin, il faut expliquer l’approche de BMW quant à sa nouvelle architecture électronique. Cette dernière repose sur quatre « super cerveaux », chacun dédié à un domaine clé :

La dynamique de conduite, La conduite automatisée, L’infodivertissement, Les fonctions de base et de confort.

À la place de dizaines de petits ordinateurs comme dans un véhicule conventionnel, ce « système nerveux digital » utilise un faisceau électrique divisé en quatre zones. Moins complexe, le poids est diminué de 30 % et supprime près de 600 m de câblage. Des fusibles numériques intelligents remplacent les coupe-circuits traditionnels. Ils améliorent l’efficacité énergétique.

Pilier 1 : « Heart of Joy », le cœur de la dynamique de conduite

Le premier super cerveau est appelé « Heart of Joy » et régis la motorisation, le freinage, la récupération d’énergie et la direction. Il traite les données 10 fois plus vite, offrant une conduite plus précise, stable et efficiente. Jusqu’à 98 % des freinages sont généralement effectués uniquement par régénération. Puisque c’est le même cerveau qui gère ces composantes, les accélérations, le freinage et la direction ont un comportement plus direct et cohérent. De ce fait, le véhicule tient mieux sa ligne et nécessite moins de corrections.

Pilier 2 : Conduite automatisée

Étant de son époque, la question de l’autonomisation est centrale et suffisamment importante pour justifier qu’un ordinateur lui soit dédié. Il regroupe toutes les fonctions de conduite automatisée et de stationnement avec une puissance 20 fois supérieure aux systèmes classiques. Il couvre ainsi les assistants de même que la conduite semi-autonome sur autoroute. Cette dernière se montre très efficace et fluide, mais n’est pas aussi poussée que le Super Cruise chez Cadillac.

Pilier 3 : Infodivertissement

Le troisième super cerveau gère l’infodivertissement et toute la question de la connectivité. Il assurant une plus harmonie avec l’application My BMW ainsi de nouvelles expériences utilisateur. Fait important, puisque c’est en constante évolution, il pilote aussi les futures fonctions numériques qui pourront être mises à jour.

Pilier 4 : fonctions de base et de confort

Le quatrième super cerveau administre les applications essentielles du véhicule comme la température, la gestion de l’énergie, l’éclairage, de même que les modes de puissance et la consommation grâce aux fusibles numériques.

En allant plus en profondeur, un élément qui aura un impact direct sur la conduite, il y a l’interface « Symbiotic Drive » qui fait le lien entre vous et la machine. Ses manifestations sont nombreuses et peuvent même semblé étranges, mais le tout fonctionne très bien sans même que l’on s’en rende compte en conduite. Pourtant, c’est bien présent. Voici quelques-uns des principaux composants :

Les réactions du conducteur se combinent à l’IA.

Le véhicule reste assisté même lorsque le conducteur intervient légèrement.

Le système lit les mouvements des yeux pour éviter des corrections non souhaitées.

Les freins symbiotiques permettent d’ajuster le freinage sans désactiver l’assistance.

Un univers technologique sans être intimidant

Dès l’ouverture de la porte, on voit que l’on entre dans une autre ère de l’automobile. L’ensemble est très épuré avec des matières nobles et à la finition sans reproche. Ce qui marque un nouveau jour est l’introduction de technologies innovantes.

L’iX3 inaugure le Panoramic iDrive, une philosophie combinant éléments physiques et commandes numériques pour renforcer le thème « les mains sur le volant, les yeux sur la route ». Le système comprend quatre constituants : le BMW Panoramic Vision à la base du parebrise sous la forme d’une projection. Modulable, on y retrouve 3 sections, elles-mêmes séparées en 3. On peut avoir une collection d’informations. J’avais des doutes quand je l’ai vu sur le concept sur le Neue Klasse X, mais ça marche excessivement bien. En complément, un affichage tête-haute est livrable en option. Personnellement avec le Panoramic Vision, son utilité me semble plus futile. Toutefois, il est très clair et offre un affichage en 3 dimensions.

Le volant est une œuvre en soi. Il vient sous 3 différentes présentations en fonction de l’équipement. À l’essai, c’était le M Sport Pro avec ses deux bras, dans la partie inférieure. Pour les autres, les branches sont étrangement placées à 12 h et 6 h. Dans tous les cas, l’ergonomie de ce volant multifonction est impressionnante. Les commandes à réaction haptiques se montrent faciles d’usage. De plus, les touches sont rétroéclairées et ne s’illuminent qu’en cas de besoin.

Au centre, le moniteur de 17,9 pouces incliné marque un autre grand pas pour BMW. On propose ici le système QuickSelect, l’iDrive de 10e génération. Les informaticiens ont vraiment simplifié la programmation pour rendre le tout passablement plus facile à utiliser. Il suffit de quelques minutes pour l’explorer et y découvrir la majorité de ses fonctions.

Si l’on préfère une approche plus vocale, un assistant est dans le véhicule. Il suffit de l’interpeler « Hey BMW, pour qu’il nous offre une gestion par la parole de la climatisation, des sièges, les appels, le divertissement, les fenêtres, etc. La « tête » de cet accompagnateur s’affiche avec des animations dans le Panoramic Vision et disparaît en se transformant en logo BMW s’il n’est pas actif.

L’assistant apprend à connaitre les habitudes de son pilote, il peut ainsi faire des suggestions selon la routine de conduite, les conditions ou l’usage des différents programmes du véhicule. La fonction « Routines » automatise les opérations les plus communes en fonction des pratiques et aussi des saisons : chauffage du volant, sièges, température, dégivrage et ainsi de suite.

BMW a une bonne réputation en matière de sièges et l’iX3 n’y fait pas exception. Les points d’appui sont aux endroits stratégiques. De plus, les réglages sont nombreux. Pour les sièges climatisés ou le volant chauffant, il faudra aller dans le catalogue des options, même chose pour le toit panoramique ou encore le système ambiophonique Harman Kardon à 13 haut-parleurs.

La visibilité est adéquate à l’exception de la base du pilier A qui est particulièrement large. En conduite urbaine, c’est un handicap réel, il faut redoubler de vigilance. Heureusement, il y a une collection de caméras et de capteurs autour du iX3 pour nous aider à éviter le pire.

L’iX3 a une vocation familiale évidente. L’accès à l’arrière est facilité avec une grande ouverture et un grand angle de dégagement de la porte. On retrouve 3 places assises et comme l’iX3 est assez large, trois personnes y seront bien. Les dégagements sont amples, tout particulièrement pour la tête et les jambes. Au coffre, à la base on est à 520 litres puis 1750 litres en abaissant les dossiers divisés 40-20-40.

Motorisation à la fine pointe de la technologie électrique

L’iX3 arrive avec une toute plate-forme inédite. La sixième génération de la technologie eDrive apporte des gains majeurs en efficacité, autonomie et recharge. Elle réduit les pertes d’énergie de 40 %, le poids de 10 % et les coûts de production de 20 %. C’est gigantesque comme amélioration dans le monde de l’électrification. La nouvelle batterie haute tension de 108,7 kWh adopte des cellules cylindriques lithium-ion qui donne une densité énergétique de plus de 20 % et une majoration de +30 % de vitesse de recharge. Le fait que la batterie est maintenant un élément structurel allège et optimise la plate-forme.

Pour le moment, le BMW iX3 50 xDrive vient avec une seule configuration mécanique, le « 50 ». Ce dernier utilise deux moteurs électriques, un synchrone à excitation externe (EESM) à l’arrière de 322 ch. et un asynchrone à induction (ASM) à l’avant de 165 ch. La cavalerie combinée est de 463 ch et 476 lb-pi. BMW annonce un 0-100 km/h sous les 5 secondes et une pointe maximale à 209 km/h. Fait intéressant, il sera en mesure de remorquer jusqu’à 2 000 kg soit 4 400 lb.

Sur la route, on sent très bien l’aplomb de la mécanique. Étant un électrique, il n’y a jamais de délai à la prise de vitesse ou encore en reprise. Le fait que le moteur arrière soit plus puissant nous permet de conserver le plaisir de conduite propre à BMW. Comme c’est souvent le cas avec les « 50 », la vélocité est réelle sans être brutale.

Il est possible de jouer dans une sélection de modes de conduite dont Normal et Sport. Pour jouir le plus des aptitudes dynamiques, le mode Sport est tout désigné. Le « 50 » sert de modèle de lancement, mais à l’image des autres produits de la marque, d’autres versions seront ultérieurement introduites, dont un modèle d’entrée de gamme « 40 », une version plus performante « 60 » et bien sûr, un monstre de puissance « M ».

Sur la route, un exemple à suivre

Déjà BMW fait très bien avec l’iX, avec le iX3, le constructeur relève la barre. Oui, liX3 est lourd, mais on ne sent pas du tout le poids dans la conduite. La direction est typiquement BMW avec une résistante invitante qui demande au conducteur son implication.

Toutefois, ce qui fait briller ce bolide est ses suspensions. Le plus impressionnant, les ingénieurs réussissent à nous faire oublier les kilos en proposant des composantes de suspensions sans aide hydraulique ou pneumatique. Elles ne sont pas adaptatives. On peut prendre des virages avec aplomb sans devoir craindre des mouvements de l’assiette ou même le moindre signe de déportation. Sur la route, elles absorbent les imperfections tout en nous donnant la sensation d’être connectés au pavé.

Ajouter à cela un très bon système de freins si vous favorisez le freinage mécanique, les disques sont de plus de 13 pouces à l’avant et à l’arrière. Si vous optez pour un freinage régénératif, l’iX3 le propose. Comme toujours chez BMW, cet élément qui vous permet de récupérer de l’énergie tout en étant capable d’immobiliser complètement le véhicule.

800V, 400 kW et 650 km

BMW estime l’autonomie selon le mode d’évaluation EPA à environ 650 kilomètres. Malheureusement, les conditions de l’essai routier en Espagne n’ont pas permis de calculer une moyenne de consommation fiable.

Pour la recharge, l’iX3 est équipé d’un port de recharge NACS. Étant sur une architecture à 800 V, le véhicule vient avec une forte capacité de recharge. À la maison sur une borne de niveau 2, il sera possible d’aller jusqu’à 19,2 kW. Sur la route, aux bornes de niveau 3, grâce à une capacité maximale de 400 kW dans les meilleures conditions, il sera possible d’ajouter 282 km en 10 minutes ou encore de passer de 10 à 80 % en 21 minutes. Le système peut aussi recharger sur des bornes 400 V DC. Soudainement, toutes les inquiétudes reliées à l’autonomie d’un véhicule électrique viennent de s’effondrer !

Le BMW iX3 vient avec la charge bidirectionnelle avec trois applications :

• V2L : alimenter des appareils externes.

• V2H : stocker l’énergie solaire domestique.

• V2G : réinjecter l’énergie dans le réseau électrique.

Conclusion

Le jour 1 du « Neue Klasse » m’a impressionné. Le BMW iX3 2027 est actuellement, le VUS compact de luxe le plus avancé. BMW n’a pas lésiné pour affirmer le sérieux de l’entreprise en matière d’électrification, l’architecture 800V, la puissance de la recharge et la simplification des ordinateurs avec les 4 piliers sont très significatives.

De plus, le tout se fait sans dénaturer l’essence même de BMW. On retrouve toujours les mêmes qualités qui ont fait la réputation de la marque : qualité, comportement routier, luxe, technologies et surtout un agrément de conduite soutenu.

Il reste à espérer que la fiabilité sera au rendez-vous. Pour le moment, BMW possède un très bon rapport de fiabilité avec ses véhicules électriques, mais l’arrivée du « Neue Klasse » est tellement différente que l’on remet le compteur à 0. Le prix aussi est inconnu. Toutefois, selon ce que l’on entend entre les branches, le prix du 50 sera très proche de son équivalent à essence dans la gamme du X3, le M50 qui débute tout juste au-dessus de 80 000 $.

Les prix seront connus plus près de son introduction sur le marché canadien qui est prévu en juin ou juillet 2026. L’iX3 sera construit dans une toute nouvelle usine à Debrecen en Hongrie.