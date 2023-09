BMW Vision Neue Klasse : Un concept pionnier qui fait entrer BMW dans une nouvelle ère

Fabriquée dans l’usine de Debrecen, qui n’utilise aucun combustible fossile, la BMW Vision Neue Klasse promet non seulement un bond en avant technologique, mais aussi une mobilité individuelle économe en ressource. Dotés de la technologie BMW eDrive de sixième génération, les modèles Neue Klasse devraient offrir une autonomie accrue de 30 %, une recharge plus rapide de 30 % et un gain d’efficacité globale du véhicule pouvant atteindre 25 %. Les nouvelles cellules de batterie rondes promettent une densité énergétique supérieure de 20 % à celle des cellules prismatiques précédentes. Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie de BMW visant à réduire les émissions de CO2 et la consommation de matières premières.

Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG, a présenté les piliers du concept de design comme étant l’électrification, la numérisation et la circularité. Il a souligné que la Neue Klasse n’est pas simplement une amélioration progressive, mais une vision de la mobilité de BMW pour la prochaine décennie, qui devrait arriver sur les routes d’ici 2025. Ce véhicule révolutionnaire fera ses débuts publics lors du salon international de l’automobile IAA Mobility 2023 à Munich.

À l’extérieur, la Vision Neue Klasse présente une nouvelle interprétation des éléments de design emblématiques de BMW, tels que la calandre réniforme et les doubles phares. Ces éléments sont tissés en une seule zone interactive, aidés par des feux arrière imprimés en 3D et des jantes aérodynamiques de 21 pouces inspirées du sport automobile. Un effet de lumière avec une animation tridimensionnelle précise accueille le conducteur lorsqu’il s’approche du véhicule, signalant une interaction intuitive entre l’homme et la machine.

Dans l’habitacle, le système BMW iDrive de nouvelle génération constitue l’interface entre les mondes réel et virtuel. Il comprend la vision panoramique BMW, qui projette des informations sur toute la largeur du pare-brise, et l’affichage central commandé par des boutons multifonctions sur le volant. La commande vocale et les interactions gestuelles rendent l’expérience parfaitement intuitive. Cette expérience utilisateur riche peut être personnalisée grâce à la fonction « Mes modes », qui permet au conducteur d’adapter les affichages en fonction de sa situation de conduite et de ses besoins personnels.

Sur le plan du design, la Neue Klasse incarne un nouveau langage esthétique avec moins de lignes et des surfaces plus étendues. L’intérieur est entièrement dépourvu de chrome ou de cuir décoratif, dans le cadre des efforts déployés par BMW pour réduire l’empreinte carbone de son processus de production. Les sièges avant, fixés au plancher par un seul support, offrent un espace supplémentaire pour les jambes, tandis que l’utilisation de tissus à cordes vives confère une atmosphère confortable à l’intérieur du véhicule.

« Avec la Neue Klasse, nous nous sommes lancés dans le plus gros investissement de l’histoire de l’entreprise. Nous ne nous contentons pas d’écrire le prochain chapitre de BMW, nous écrivons un tout nouveau livre », a déclaré Frank Weber, membre du conseil d’administration de BMW AG chargé du développement. Il a souligné que le design est si progressif qu’il semble sauter une génération entière de modèles, faisant écho à Adrian van Hooydonk, directeur de BMW Group Design.

En mettant l’accent sur l’innovation dans des domaines tels que les groupes motopropulseurs électriques, l’interface utilisateur et la durabilité des matériaux, la BMW Vision Neue Klasse établit une norme formidable pour le design et la technologie automobiles de demain. Elle vise à englober toute la gamme des avancées technologiques, signalant une nouvelle ère de mobilité sans émissions, riche en numérique et économe en ressources, conservant ainsi le plaisir de conduire propre à BMW pour les générations futures.