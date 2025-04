BMW iX 2026: quelle est son autonomie?

Renouvelé pour 2026, le BMW iX est un VUS électrique de luxe qui profite d’une solide mise à jour ainsi que d’une augmentation de son autonomie.

Le BMW iX est un VUS électrique de luxe qui reçoit plusieurs changements en 2026.

Son prix de base est établi à 92 133 $.

L’autonomie maximale du BMW iX 2026 est établie à 586 kilomètres.

Pour 2026, le BMW iX jouit de plusieurs nouveautés. Sa carrosserie est partiellement redessinée et son habitacle a été modernisé. La motorisation électrique a également été optimisée de manière à offrir plus de puissance au conducteur. Le gain de puissance oscille entre 20 et 80 chevaux en fonction de la déclinaison sélectionnée. Notons que le châssis et les suspensions ont été retravaillés par les ingénieurs.

Alors que le BMW iX 2026 arrive chez les concessionnaires de la province ce printemps, on connaît désormais son autonomie officielle pour chacune des versions. La portée est améliorée grâce entre autres à un nouveau système de gestion de la batterie et à de nouveaux semi-conducteurs. Au maximum, l’autonomie du BMW iX 2026 est établie à 586 kilomètres d’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada.

BMW iX xDrive45 2026: jusqu’à 502 kilomètres

Dans sa version de base équipée de jantes de 20 pouces, le BMW iX xDrive45 2026 peut parcourir jusqu’à 502 kilomètres avec une seule charge. Cette version est munie d’une batterie de 100,1 kWh. L’autonomie est réduite de 24 kilomètres avec les roues de 21 pouces, de 53 kilomètres avec les roues de 22 pouces et de 35 kilomètres avec les roues de 23 pouces.

BMW iX xDrive60 2026: jusqu’à 586 kilomètres

En ce qui concerne le BMW iX xDrive60 2026, il est doté d’une batterie dont la capacité est de 113,4 kWh. Avec les jantes de 20 pouces, on maximise l’autonomie et on obtient 586 kilomètres. On doit retrancher 37 kilomètres avec les roues de 21 pouces, 60 kilomètres avec les roues de 22 pouces et 74 kilomètres avec les roues de 23 pouces.

BMW iX M70 xDrive 2026: jusqu’à 488 kilomètres

Enfin, en choisissant la version la plus performante de la gamme du BMW iX 2026, soit la M70 xDrive, la capacité de la batterie est de 112,8 kWh. Elle procure une autonomie maximale de 488 kilomètres avec les jantes de 21 pouces. Toutefois, l’autonomie est diminuée de 31 kilomètres avec des jantes de 22 pouces et de 33 kilomètres avec des jantes de 23 pouces.

Tout dépendant de votre utilisation et vos priorités avec le BMW iX 2026, il ne faut pas négliger l’impact de la taille des jantes sur l’autonomie.

Rappelons que le BMW iX 2026 arrive chez les concessionnaires du Québec ce printemps et qu’il est offert à partir de 92 133 $. Il est bâti à l’usine de Dingolfing en Allemagne.