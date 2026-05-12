Mazda repousse le lancement de ses VÉ maison à 2029 et mise plutôt sur les hybrides

Le constructeur japonais prévoyait de lancer ses premiers VE conçus à l’interne en 2027.

Ces modèles sont désormais prévus pour 2029, et le constructeur réaffecte une partie des fonds vers davantage de véhicules hybrides.

Entre-temps, l’entreprise vendra sur certains marchés des VE développés conjointement avec le constructeur chinois Changan Automobile Co.

Mazda est le dernier d’une série de constructeurs automobiles à retarder ses plans d’électrification en raison de changements dans les réglementations américaines et d’une baisse de la demande pour les véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Contrairement à certains de ses rivaux, comme Honda, Mazda n’a pas complètement abandonné ses projets de VE ; toutefois, le petit constructeur ne fait que repousser de deux ans le lancement de ses premiers VE maison.

En effet, Mazda avait prévu de lancer ses premiers véhicules électriques conçus à l’interne en 2027, mais désormais, ces modèles devront attendre jusqu’en 2029.

Très peu de détails sont connus sur ces futurs véhicules pour le moment, mais ils devraient utiliser une nouvelle architecture entièrement développée par Mazda.

Également à l’opposé de la plupart de ses rivaux, Mazda affirme n’avoir perdu ni argent ni capacité de production suite à cette décision d’attendre un peu plus longtemps avant de commercialiser une nouvelle gamme de véhicules électriques.

En effet, l’entreprise n’avait pas encore engagé la majeure partie des fonds nécessaires pour achever le développement de ces futurs modèles, ce qui lui permettra de pivoter vers la fabrication de plus de véhicules hybrides sans subir de pertes massives.

Il semble que le retard de Mazda dans le segment des VE ait finalement porté ses fruits, après avoir laissé croire, il y a encore quelques mois, que l’entreprise serait distancée par des concurrents plus avancés.

Comme mentionné, Mazda a maintenant l’intention de lancer de nouveaux modèles hybrides au cours des prochaines années, avec trois nouveaux véhicules électrifiés prévus entre 2028 et 2030, en plus de la version hybride du nouveau CX-5, qui devrait arriver plus tard cette année en tant que modèle 2027.

Comme le CX-5 hybride, tous ces modèles utiliseront le propre système hybride de la marque qui sera jumelé au futur moteur Skyactiv Z, plutôt qu’un groupe motopropulseur emprunté à Toyota, comme c’est le cas pour l’actuel CX-50 hybride.

Mazda ne renonce pas non plus complètement aux modèles électriques durant cette période, puisque le constructeur vendra des VE co-développés avec son partenaire chinois, Changan Automobile Co, sur des marchés sélectionnés tels que l’Europe, l’Australie et certaines parties de l’Asie.

L’entreprise ira également de l’avant avec la construction d’une usine de batteries près de son usine d’assemblage à Hofu, où la fabrication des VE maison est prévue.

Cela devrait donner à Mazda plus de temps pour intensifier la production de batteries et assurer un contrôle qualité plus rigoureux une fois que la production en série aura débuté.

Par conséquent, le budget d’électrification du constructeur est passé de 12,53 milliards de dollars US à 7,52 milliards de dollars jusqu’en 2030, principalement en raison d’un nombre réduit de batteries nécessaires durant cette période.

Mazda a également révisé ses objectifs de vente de VE pour refléter sa nouvelle réalité, l’entreprise s’attendant désormais à ce que les modèles entièrement électriques représentent 15 % de ses ventes en 2030, contre une prévision antérieure allant jusqu’à 40 % de ses ventes mondiales.

Ce nouveau chiffre, plus bas, devrait tout de même représenter environ 200 000 à 250 000 véhicules, compte tenu des chiffres de vente actuels de la marque.

À titre de comparaison, le constructeur s’attend à ce que le CX-5 représente à lui seul 350 000 ventes dans le monde cette année, grâce aux fortes ventes de la nouvelle génération récemment lancée.

Source : Automotive News