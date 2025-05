Essai routier BMW X3 2025 : Plus grand, plus audacieux, mais toujours très BMW

La quatrième génération du X3 conserve son âme sportive tout en adoptant un style qui pourrait demander un temps d’adaptation.

Le plaisir de conduire et le couple du système hybride léger rendent le X3 étonnamment rapide pour un VUS compact.

Le nouveau design apporte plus de taille et de technologies, mais certains choix stylistiques diviseront.

Confortable, raffiné et très bien équipé — si vous pouvez vivre avec le prix et l’habitacle inégal.

BMW a rapidement compris comment réussir dans le monde des VUS. Il suffisait de poser un rond bleu et blanc sur quelque chose de plus haut qu’une berline, et comme par enchantement, les ventes suivaient. Le premier X5 a lancé le mouvement, mais le X3 ? C’est la véritable vache à lait. Non seulement il est populaire — c’est le modèle BMW le plus vendu au monde. Et au Canada, il a dominé les ventes de la marque en 2024. Pour 2025, BMW nous propose un tout nouveau X3 de quatrième génération, plus grand et bourré de technologies, tous des aspects que les acheteurs de luxe semblent adorer.

Il faut absolument choisir le groupe M Sport

Commençons par l’évidence : il n’est plus vraiment compact. Selon les standards actuels, ses dimensions rappellent celles d’un X5 du début des années 2000. Plus large, plus long, il paraît plus costaud surtout en version de base sans le groupe M Sport. Ce groupe est essentiel. Sans lui, le nouveau X3 semble mou et timide. L’étrange portion de tôle entre le haut du passage de roue avant et le capot paraît inachevée. Et les roues de 19 pouces n’arrangent rien.

À l’arrière, le design donne aussi l’impression qu’on a abandonné le croquis à mi-chemin. Sous certains angles, c’est flatteur, mais dans l’ensemble, le style divisera. Cela dit, le X3 attire toujours les regards même si ce n’est pas toujours pour les bonnes raisons.

Avec quelques options, c’est maintenant un VUS de 70 000 $

Parlons prix. Au Canada, le X3 xDrive30 commence à 59 700 $. Notez que le badge « i » disparaît ici, réservé désormais aux modèles 100 % électriques. Passez au M50 xDrive et vous êtes à 75 900 $ avant options. Mon véhicule d’essai, habillé d’une superbe teinte Arctic Race Blue et équipé du groupe Premium, de sièges ventilés, d’un système audio Harman Kardon et de quelques autres gâteries, affichait 67 500 $. Cher ? Peut-être. Mais comparé aux rivaux, c’est dans la norme pour ce qu’il offre.

À bord, BMW a osé avec les matériaux, les motifs et les textures. Certaines idées fonctionnent comme le volant à base plate et les deux écrans numériques (12,3 pouces pour l’instrumentation et 14,9 pouces pour l’écran tactile). Mais d’autres éléments, comme les garnitures sur les portes et la console centrale, sont franchement exagérés. Ce n’est pas un habitacle minimaliste. C’est bruyant, visuellement parlant. Même si j’apprécie l’audace, je ne suis pas convaincu par l’ensemble.

Côté pratique, l’espace cargo offre 570 litres, du solide pour la catégorie, parfait pour deux sacs de golf. À l’arrière, l’espace est correct pour deux adultes ou deux sièges d’appoint, mais ajouter une troisième personne serait un peu serré.

4 cylindres costauds

Sous le capot, le xDrive30 utilise un quatre cylindres turbo de 2,0 litres jumelé à un système hybride léger de 48 volts. Il développe 255 chevaux et 295 lb-pi de couple. Le couple arrive rapidement et reste disponible, donnant au X3 des accélérations étonnantes pour sa taille. Le 0 à 100 km/h est accompli en 6,3 secondes — impressionnant pour un véhicule non-M de plus de 1 900 kg.

Et oui, c’est amusant à conduire. C’est un vrai BMW à ce chapitre. La direction est précise et bien pondérée, surtout en mode Sport, et la boîte automatique à huit rapports est toujours aussi fluide. Ce X3 donne envie de rallonger le trajet pour rentrer chez soi. Le M50 est plus explosif, mais même le modèle de base est loin d’être ennuyeux.

Consommation ? J’ai tourné autour de 9,2 L/100 km, un peu plus que l’estimation de 8,1, mais sans trop ménager l’accélérateur. En conduite plus douce, atteindre 8,5 L/100 km est tout à fait réaliste.

Un marché féroce, mais il tire encore son épingle du jeu

Côté concurrence, l’Audi Q5 offre une expérience plus raffinée et un habitacle plus chic, tandis que le Lexus NX propose une alternative fiable et économe, mais plus discrète. Le Volvo XC60 a du charme, mais n’égale pas le plaisir de conduire du BMW. Le Mercedes-Benz GLC, lui, reste pertinent, mais son prix grimpe vite pour ce qu’il offre. Honnêtement, le principal rival du nouveau X3 pourrait bien être l’ancienne génération plus sobre visuellement.

Alors, où se situe le X3 2025 ? Ce n’est plus le plus joli de la classe, mais c’est encore l’un des plus sportifs. Si vous privilégiez la performance, la technologie et ce petit quelque chose au volant propre à BMW, difficile de faire mieux. N’oubliez pas de cocher la case du groupe M Sport.

Parce qu’aussi agréable que soit une voiture à conduire, on aime aussi profiter de la vue.

Veux-tu aussi que je t’en prépare une version avec un petit tableau de spécifications et une section « Pour et Contre » ?