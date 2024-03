BMW lance le Neue Klasse X et ramène la grille amincie

Le concept annonce les couleurs de la marque en matière de design d’avenir.

Le Neue Klasse X profite de la sixième génération de la plateforme eDrive.

Après la berline Neue Klasse, voici le Neue Klasse X, un penchant utilitaire électrique et conceptuel qui annonce ce à quoi il faut s’attendre en matière de design et de technologie embarquée pour la prochaine génération de véhicules électriques de la marque bavaroise.

Et on ne peut pas dire que BMW a manqué son entrée avec ce multisegment au design très réussi. Dès le premier coup d’œil, c’est le retour des « reins » amincis au centre du bouclier qui retient l’attention. Cette fausse double grille vient ajouter une touche de nostalgie à cette silhouette découpée au couteau. Les blocs optiques sont quant à eux très proches de ceux de la berline dont il dérive.

Le concept adopte dans ce cas-ci un design de multisegment élancé avec ces immenses jantes et ces ailes bombées. Mentionnons également une fenestration généreuse, une formule établie par l’iX, notamment. Derrière, ces deux longs feux de position aux DEL monopolisent la signature. Ce qu’il faut également savoir à propos de ce concept qui annonce les couleurs de la marque, c’est qu’il va inspirer un modèle de production, BMW qui a déjà confirmé le début de celle-ci à son usine hongroise de Debrecen, et ce, à compter de 2025.

Le véhicule concept repose sur la sixième génération de la plateforme eDrive. Il y a donc de nouveaux moteurs et de nouvelles batteries plus denses (+20%) en énergie volumétrique. Le véhicule est équipé d’un système de 800 volts, ce qui garantit des temps de recharge 30 % plus rapides selon le constructeur. BMW promet aussi une autonomie augmentée de 30 %, tandis que le coefficient de traînée est réduit de 20 %. Finalement, des pneus spécifiques et un système de freinage optimisé pour les véhicules électriques améliorent l’efficacité énergétique de 25 %.

À l’intérieur, le concept dévoile une évolution de la planche de bord des plus récents modèles du constructeur. Le large panneau qui regroupe une paire d’écrans est remplacé dans ce cas-ci par un écran tactile centrale en forme de trapèze, ce dernier qui permet même d’afficher, sur une bande numérique à la base du pare-brise – une évolution 3D de l’affichage tête haute –, les fonctions et applications préférées du conducteur. À la simple touche de l’icône suivie d’un glissement vers le haut, l’utilisateur peut sélectionner ses préférences.

BMW ajoute aussi une touche de personnalisation avec sa roue HYPERSONX. Celle-ci se retrouve au sein de l’écran tactile et permet à l’utilisateur de changer le type de sonorité « artificielle » qu’émet le véhicule en roulant. Le conducteur n’a qu’à pointer son doigt sur l’écran tactile et trouver la position qui lui convient le mieux. En bon utilitaire « zéro émission », le concept Neue Klasse X s’habille de matériaux développés à partir de plantes et de matériaux recyclés, une solution de plus en plus en vogue dans l’industrie.

Ce qui est clair, c’est que ce concept donne une très bonne idée de ce qui attend les électromobilistes qui lorgnent du côté de la marque à l’hélice.