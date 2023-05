Premier Essai Routier BMW i7 2023 : Une nouvelle référence ?

La BMW i7 2023 est le nouveau véhicule électrique de luxe phare de BMW, et elle se comporte ainsi.

Points forts BMW i7 2023 :

Ultra luxueuse et confortable

Technologie impressionnante à l’intérieur

Autonomie généreuse

Très rapide et étonnamment agile

Points faibles BMW i7 2023 :

Technologie parfois frustrante

Facilement plus de 200 000 $ avec les options

L’aménagement intérieur n’est pas très différent des modèles moins exclusifs de BMW

Style assez anodin

La BMW i7 2023 est le véhicule électrique BMW le plus cher, le plus exclusif et de loin le plus luxueux que vous puissiez acheter. Elle constitue non seulement la référence en matière de technologie et de raffinement au sein de la gamme BMW, mais en ce qui concerne les fonctionnalités avancées, les performances, le confort et l’équilibre général entre raffinement et sportivité, la nouvelle BMW i7 dVÉrait être la norme par rapport à laquelle les autres constructeurs automobiles développent leurs véhicules électriques de luxe.

Comme la BMW Série 7 à essence l’a toujours fait, la i7 allie l’élégance et l’expérience de conduite haut de gamme que l’on attend d’une grande berline de luxe, mais avec un soupçon de sportivité propre à BMW, qui plaira à ceux et celles qui aiment encore conduire. D’autre part, il se passe beaucoup de choses lorsque vous êtes sur la route au volant de la BMW i7. Vous êtes entouré de technologies, dont certaines sont parfois frustrantes à utiliser et à comprendre, et bien que l’habitacle soit aussi silencieux que celui d’une Rolls-Royce, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir parfois déconnecté.

Malgré tout, la BMW i7 2023 plaira à une grande variété d’acheteurs. Si vous aimez la maniabilité et l’agilité de la Porsche Taycan, mais que vous avez besoin de plus d’espace et que vous souhaitez plus de confort, la BMW i7 est un excellent choix. Elle n’est pas aussi raffinée et confortable que la VÉ haut de gamme de Mercedes-Benz, mais elle offre un comportement plus vif et une meilleure direction.

De plus, contrairement à l’EQS dont la banquette arrière n’a rien d’exceptionnelle, la i7 offre des fonctions d’infodivertissement exclusives et à la fine pointe de la technologie, à commencer par l’énorme écran de 31,3 pouces du BMW Theatre, qui est un véritable coup de cœur. Il y a beaucoup de choses à déballer ici; commençons par le groupe motopropulseur et, peut-être plus important encore, les caractéristiques liées à la motorisation électrique de la BMW i7 2023.

0-100 km/h en 4,7 secondes et jusqu’à 512 km d’autonomie

Pour l’instant, la BMW i7 2023 est proposée dans une seule version, la xDrive60. Une BMW i7 M70 plus puissante est en préparation, mais pour l’instant, les acheteurs intéressés par la i7 devront opter pour la xDrive60, et croyez-moi, il ne s’agit en aucun cas d’un compromis sur les performances. La i7 est propulsée par deux moteurs électriques, qui entraînent chacun leur propre essieu, délivrant ainsi une puissance combinée de 536 ch aux quatre roues. Le couple est tout aussi généreux, avec 549 livres-pieds envoyés instantanément au bitume. Vous atteignez ainsi les 100 km/h en 4,7 secondes.

Ce qui est formidable avec la i7, c’est la facilité avec laquelle il est possible de moduler cette puissance généreuse. Il existe une différence claire et nette entre chaque mode de conduite, le mode Sport étant vraiment sportif et le mode Confort étant parfaitement équilibré. Le mode ECO garantit une autonomie maximale de la i7, bien que la liberté tout électrique offerte par la nouvelle berline haut de gamme de BMW soit impressionnante quel que soit le mode choisi.

La batterie de 101,7 kWh offre une autonomie annoncée de 512 km. Comme nous l’avons constaté dans l’essai de la BMW iX M60, l’autonomie affichée et l’autonomie réelle sont assez similaires.

Bien que je n’aie pas atteint les 500 km, j’ai parcouru en moyenne 458 km, et ce par des températures assez froides en mars et sans changer de manière significative ma façon de conduire. J’ai maintenu la i7 en mode Confort avec le freinage régénératif à son niveau le moins agressif. La i7 propose différentes options de freinage régénératif : adaptatif, faible, moyen et élevé. J’ai joué avec le mode adaptatif et le mode le plus bas, car les autres modes sont assez agressifs. Le mode adaptatif de régénération de la batterie est assez efficace, ajustant la façon dont les freins régénèrent l’énergie en fonction de la façon dont la i7 est conduite.

Comme d’autres véhicules électriques de luxe allemands tels que la Taycan et l’EQS, l’autonomie est tout à fait suffisante pour répondre à vos besoins, et vous n’avez pas besoin de travailler pour obtenir une liberté raisonnable. Il suffit de conduire comme vous le feriez normalement, et vous obtiendrez toujours plus de 400 km dans la BMW i7, qu’il fasse froid ou chaud. En rechargeant à la maison à 9 kW, j’ai pu obtenir une charge complète en un peu plus de 10 heures. Sur un chargeur de niveau 3, j’ai pu atteindre 131 kW et passer de 31 % à 80 % en 41 minutes sur un chargeur de 150 kW. L’i7 peut atteindre des vitesses de charge de 195 kW, tandis qu’à la maison, vous pouvez charger jusqu’à 11 kW.

Un luxe remarquable à l’intérieur

En entrant dans la BMW i7, vous appuyez sur le frein et la porte se ferme automatiquement comme dans une Rolls-Royce (ou une Genesis G90!). Confortablement installé dans les sièges optionnels au fini , je remarque trois choses à l’intérieur de la i7. La barre lumineuse qui s’étend sur tout le tableau de bord est absolument stupéfiante, surtout en mode Sport où elle prend une teinte rouge et bleue éclatante.

La qualité des matériaux et des finitions est presque parfaite, et l’agencement général est un mélange de garnitures métalliques modernes et de finitions classiques haut de gamme comme le verre et le bois, qui se combinent pour créer un environnement très haut de gamme. En revanche, le grand écran central de 14,9 pouces associé à un combiné d’instruments de 12,3 pouces est partagé avec d’autres modèles BMW récemment rafraîchis comme le X5 et le X7. Il n’y a rien de mal à ça, mais cet écran n’est pas comparable à l’énorme Hyperscreen de 56 pouces que l’on trouve dans l’EQS en termes d’exclusivité et d’attrait visuel.

L’i7 compense son manque d’infodivertissement à l’avant une fois à l’arrière, où l’écran de 31,3 pouces (en option) est toujours la vedette du spectacle pour vos passagers. D’autant plus que les portières sont également équipées de deux écrans de 5,5 pouces qui offrent un contrôle total sur une variété de fonctions.

Le grand écran intègre Amazon Fire TV, Prime Video, YouTube et bien plus encore. L’i7 peut se transformer en véritable salle de cinéma sur simple pression d’un bouton, les stores latéraux et les stores de la lunette arrière se fermant et créant une véritable expérience d’isolement où l’on peut profiter de son film préféré. Toutes ces options font partie de l’ensemble Executive Lounge de la i7, qui offre un environnement de première classe aux passagers arrière.

Bien entendu, toutes ces options font grimper le prix. La finition Cashmere que vous voyez ici en image ajoute $7,500 à elle seule, mais elle doit être accompagnée de différents ensembles qui ajoutent plus de 25 000 $ à la facture. Notre i7 était bien équipée, mais certaines cases n’étaient pas cochées, notamment la peinture deux-ton. En d’autres termes, ne vous fiez pas au prix de départ de 147 000 $. L’i7 sera passablement plus dispendieuse.

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’espace pour les jambes et la tête à l’arrière, plus que dans l’EQS, et contrairement à cette dernière, la i7 reproduit vraiment le type d’expérience des sièges arrière que l’on trouve dans les meilleures berlines de luxe pleine grandeur à moteur à essence.

De retour à l’avant, la i7 dispose d’un système d’infodivertissement facile à utiliser une fois que l’on s’est habitué à toutes les fonctionnalités disponibles. Comme prévu, la i7 est équipée de ce que BMW appelle les « MyModes », qui comprennent les options Expressive, Relaxed, Digital Theatre, Digital Art et Individual. Le choix de ces paramètres transforme l’intérieur de la i7 et active diverses fonctions pour créer des environnements différents. Il s’agit d’une touche astucieuse, qu’un modèle comme la i7 se doit de posséder.

Comme indiqué précédemment, toute cette technologie est relativement facile à comprendre, mais la i7 présente quelques bizarreries frustrantes. La principale concerne les portes automatiques qui sont beaucoup moins simples que dans la Genesis G90. Parfois, elles se ferment au premier contact, parfois non; parfois, on est tellement agacé qu’on les pousse soi-même, avant de se rendre compte que ces portes ont été conçues pour fonctionner automatiquement et donc très lourdes à fermer lorsque le système ne coopère pas. Par ailleurs, le système d’infodivertissement est parfois lent, bien qu’il ne s’agisse peut-être que d’un incident isolé.

Un bel équilibre

Une fois sur la route, on constate qu’il n’y a vraiment rien que la BMW i7 2023 ne fasse pas bien. Elle est exceptionnellement silencieuse, et la suspension permet de ne pas sentir une seule bosse ou un seul nid-de-poule, malgré les roues massives. En revanche, dans les virages, les ronds-points et les sorties d’autoroute, la BMW i7 2023 se transforme comme par magie en une berline de luxe sportive et, si j’ose dire, agile. Ce n’est pas une i4 M50 ou M3, mais elle se sent tellement plus connectée que sa taille et son poids laissent présager.

Appuyez sur l’accélérateur, et la i7 saute instantanément vers l’avant avec le genre de poussée qui vous fait sourire, mais sans jamais vous secouer ou compromettre votre confort. C’est une voiture faite pour l’autobahn allemande, car le silence de l’habitacle et l’isolation fournie par la suspension vous amèneront bien au-delà de la limite de vitesse autorisée si vous n’êtes pas attentif.

Est-elle plus confortable que la Mercedes-Benz EQS ? Comme indiqué précédemment, la Mercedes-Benz conserve un léger avantage, même si nous devrons tester les deux modèles l’un après l’autre pour en être certain. D’un autre côté, je préfère l’équilibre et l’étonnante capacité de la i7 à passer d’une routière de luxe à une berline sportive au premier virage. Aucun autre véhicule électrique n’équilibre le raffinement et la sportivité comme la i7.

Comme une Série 7 électrique

Contrairement à l’EQS, qui ressemble beaucoup à un véhicule électrique de luxe à part entière, considérablement différent de la Mercedes-Benz Classe S en termes de sensations, de conduite ou même d’apparence intérieure et extérieure, la BMW i7 2023 ressemble à une Série 7 électrique. En tout les cas, elle se conduit à peu près de la même manière.

Pour certains, c’est un avantage, tandis que pour d’autres qui recherchent une expérience de véhicule électrique plus distincte et unique, la i7 pourrait ne pas être assez, disons, différente d’une berline de luxe traditionnelle à essence. Elle ne se fait pas vraiment remarquer sur la route, contrairement à l’EQS ou à la Taycan, ce qui, encore une fois, pour certains est un avantage, tandis que d’autres veulent conduire un véhicule qui se démarque. L’i7 n’est pas ce véhicule, mais ce qu’elle est, c’est un VE qui fait tout ce que vous voulez qu’une voiture fasse et le fait mieux que la plupart.

S’agit-il d’une nouvelle référence pour les véhicules électriques haut de gamme ? Je n’irais pas jusque-là, car il existe des modèles assez impressionnants dans le segment de la i7. Cependant, elle se situe parfaitement entre la Taycan et l’EQS, avec plus d’espace et de confort que la Porsche, et une tenue de route et une dynamique plus vives que la Mercedes-Benz. Ce qui est certain, c’est que le troisième véhicule électrique de BMW à arriver sur le marché est un véritable fleuron et une nouvelle vitrine impressionnante de la capacité de BMW à prendre son ADN et sa personnalité et à les transposer parfaitement dans un véhicule électrifié.