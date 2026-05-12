La Fondation pour l’enfance Starlight remporte un Defender Service Award

La Fondation Starlight Canada, établie à Dorval, au Québec, a reçu un Land Rover Defender 130 personnalisé et du financement pour soutenir des programmes d’accessibilité en plein air.

La Fondation pour l’enfance Starlight Canada a remporté le prix Outdoor Accessibility and Education.

Trois organismes canadiens ont remporté des catégories dans le cadre des Defender Service Awards 2025.

Defender reconduira le programme de prix en 2026 pour une sixième année.

La Fondation pour l’enfance Starlight Canada est le point saillant canadien des Defender Service Awards 2025 présentés par Chase, remportant le prix Outdoor Accessibility and Education pour son travail visant à permettre à des enfants gravement malades et à des enfants ayant des besoins d’accessibilité de participer à des activités récréatives en plein air.

L’organisme caritatif établi à Dorval, au Québec, recevra un Defender 130 personnalisé ainsi qu’un financement de 30 000 $ US. Le prix vise à soutenir les organisations dont le travail dépend de leur capacité à rejoindre des personnes, des lieux et des communautés qui peuvent être difficiles d’accès avec des véhicules conventionnels.

Pour Starlight, le véhicule devrait soutenir des programmes qui donnent aux enfants confrontés à une maladie grave la chance de prendre part à des activités extérieures hors des milieux hospitaliers. Son programme Motomax initie les enfants à des expériences impliquant des VTT, des motoneiges et des aéroglisseurs, avec des activités adaptées aux besoins médicaux et de mobilité.

Le rôle du Defender 130 est pratique. Le véhicule peut transporter des personnes, de l’équipement et du matériel de soutien, tout en servant aussi de moyen de transport de relève dans des environnements éloignés. Pour les programmes impliquant des enfants ayant des besoins médicaux complexes, la fiabilité et l’accès sont au cœur de la planification.

Defender a sélectionné 25 finalistes répartis dans cinq grandes catégories pour les prix 2025. Chaque finaliste a reçu 5 000 $ US de Chase, tandis que les gagnants de catégorie ont reçu un Defender 130 personnalisé et 30 000 $ US de la part des commanditaires de catégorie. Une sixième catégorie, Defender Service Honourees, a donné aux anciens finalistes une autre chance de gagner.

La victoire de Starlight donne aussi aux prix 2025 une forte présence canadienne. Trois organismes canadiens ont remporté des catégories dans le programme : la Fondation pour l’enfance Starlight Canada, Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Society et Chilliwack Search & Rescue.

La Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Society a remporté le prix Animal, Wildlife and Marine Mammal Welfare, présenté par Disney. L’organisation basée à Vancouver secourt, réhabilite et relâche des mammifères marins le long de la côte de la Colombie-Britannique, y compris des animaux échoués ou blessés dans des lieux côtiers difficiles d’accès.

Chilliwack Search & Rescue a remporté le prix Search, Rescue and Emergency Support Services, présenté par Pelican. L’organisation bénévole répond à des situations d’urgence dans l’ensemble de la vallée du Fraser, y compris lors d’incidents en sentier éloigné, en rivière et en montagne où l’accès peut être limité par le terrain.

Le prix de la catégorie Community Services a été remis à Feeding Northeast Florida, de Jacksonville, en Floride. Le gagnant de la catégorie Veteran and Civil Servant Outreach a été Jason’s Box, de Paris, au Kentucky. Enfin, le Defender Service Honourees Award, présenté par S&P Global Mobility, créé pour les anciens finalistes de 2021 à 2024 qui n’avaient pas gagné dans leurs catégories originales, a été remis à West Place Animal Sanctuary, de Tiverton, au Rhode Island.

Defender a indiqué que le programme Service Awards a remis 30 véhicules Defender personnalisés et plus de 1,5 million $ US depuis son lancement en 2021. Les prix visent à soutenir des organismes caritatifs qui dépendent du transport pour la sensibilisation, le sauvetage, la conservation, l’accessibilité et les interventions d’urgence.

Les gagnants de 2025 ont été annoncés lors de Destination Defender à Temecula, en Californie. Le vote du public a déterminé les gagnants après la sélection des finalistes dans les différentes catégories.

Le Defender 130 remis aux gagnants comprend des places pour jusqu’à huit occupants, des capacités hors route, de l’espace de chargement et une capacité de remorquage. Ces caractéristiques correspondent aux besoins d’organisations qui transportent des enfants, des bénévoles, de l’équipement de sauvetage, des animaux ou des fournitures dans des environnements d’exploitation difficiles.

Pour le Canada, la victoire de Starlight est particulière parce qu’elle relie les capacités automobiles à l’accessibilité et au soutien pédiatrique plutôt qu’à une utilisation de flotte conventionnelle. Le prix donne à la fondation un nouvel outil pour des programmes axés sur la mobilité, l’inclusion et les expériences en plein air pour des enfants dont les besoins médicaux limitent souvent les options de déplacement.

Les Defender Service Awards seront de retour en 2026 pour une sixième année. Le programme reconnaîtra de nouveau des organismes caritatifs au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico, avec six Defender 130 personnalisés qui seront remis dans six catégories.