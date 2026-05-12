Hyundai célèbre la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec un thème de tableau de bord téléchargeable

Un nouveau thème pour les écrans d’information du conducteur et d’infodivertissement met en scène des ballons de soccer et des robots de Boston Dynamics.

Les conducteurs en Corée du Sud, en Europe, aux États-Unis et au Canada pourront télécharger ce thème via Bluelink.

Celui-ci sera compatible avec le Nexo, l’Ioniq 5, l’Ioniq 9, le Tucson, le Santa Fe et le Palisade.

À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les constructeurs automobiles partenaires ont commencé à lancer des articles en édition spéciale pour commémorer l’événement.

Le dernier en date est Hyundai, qui vient d’annoncer un nouveau thème numérique pour les écrans du tableau de bord de certains de ses véhicules.

En effet, le constructeur sud-coréen a mis à disposition un nouveau thème de design pour l’écran d’information du conducteur et l’écran d’infodivertissement d’une sélection de ses VUS.

Disponible au téléchargement via Bluelink pour les propriétaires des Ioniq 5, Ioniq 9, Nexo, Tucson, Santa Fe et Palisade, ce thème mélange l’imagerie du soccer et de la robotique.

Cela se traduit par un arrière-plan bleu et vert vif pour l’écran d’infodivertissement et une peinture assortie pour la petite icône de voiture située dans le groupe d’instruments.

De plus, l’indicateur de vitesse et le compte-tours (ou l’indicateur de puissance électrique) prennent chacun l’apparence d’un ballon de soccer.

Le plus frappant, cependant, sont les icônes des différents menus du système d’infodivertissement, qui incluent toutes les robots Spot et Atlas de Boston Dynamics jouant avec un ballon de soccer.

Hyundai a finalisé l’achat de Boston Dynamics au début de l’année 2021, ce qui place l’entreprise à l’avant-garde de la technologie robotique.

En plus du thème du tableau de bord, qui sera disponible pour les conducteurs au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud, le constructeur participera également à la Coupe du Monde elle-même en emmenant les robots Spot et Atlas aux événements, qui se dérouleront au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Hyundai affirme que ce nouveau thème d’affichage illustre l’une des possibilités offertes par les véhicules définis par logiciel et permet aux conducteurs de s’immerger dans l’effervescence entourant la Coupe du Monde de la FIFA.