Le BMW iX3 M60 aperçu à l’essai en Allemagne

Le BMW iX3 est la prochaine grande nouveauté chez BMW. La version électrique du X3 doit faire ses débuts au cours des prochaines semaines au pays et déjà, l’engouement est bien senti concernant ce véhicule que nous avons eu l’occasion d’essayer en décembre dernier. Mieux, le prix de la version 50, la première à nous arriver, sera inférieur à celui de la variante 50 à essence du modèle.

Le BMW iX3 50 doit faire ses débuts canadiens au courant de l’été

Des versions 40, M60 et M sont également dans les plans

La version M60 va assurément proposer plus de 500 chevaux.

Et d’autres versions sont prévues. Il y aura une déclinaison d’entrée de gamme, la 40, ainsi que deux moutures axées sur la performance, les M60 et M. La M60 est en principe la prochaine qui doit être commercialisée, soit quelque part en 2027.

La semaine dernière, alors que nous nous trouvions en Allemagne pour le dévoilement des Audi Q7 et Q9, nous avons eu la chance d’apercevoir une version camouflée du BMW iX3, directement sur une Autobahn. Nous avons eu le temps de prendre quelques clichés afin de vous présenter le modèle.

Bien entendu, il est difficile d’y distinguer quoi que ce soit de très précis. À première vue, nous avons cru reconnaître une variante M, principalement en raison des étriers bleus et des pneus de performance qui équipent le modèle. Cependant, le fait que la version M60 soit prévue avant la M nous laisse penser que c’est cette dernière que nous avons photographiée.

Ce qu’on semble bien voir, c’est un capot plus sculpté que celui du modèle 50 déjà présenté.

Chose certaine, cette livrée promet d’en mettre plein la vue. Déjà, la version 50 propose une puissance de 463 chevaux et 476 livres-pieds de couple, en plus d’une autonomie de 650 km. On peut donc s’attendre à quelque chose de plus probant avec la version M60, assurément au-delà des 500 chevaux.

Nous aurons l’occasion de reparler du BMW iX3 et de ses déclinaisons au fur et à mesure que la gamme se déploiera sur le marché.