Essai routier BMW i4 eDrive40 2025 : L’électrique qui fait vraiment tout comme il faut

Une BMW électrique magnifiquement conçue, véritablement agréable à conduire, qui relègue la Tesla Model 3 au second plan.

La BMW i4 2025 offre une véritable dynamique de conduite BMW avec un raffinement et une autonomie bien réels.

Même la i4 eDrive35 d’entrée de gamme propose un excellent rapport qualité-prix, mais c’est la eDrive40 qui est le meilleur choix.

Confort supérieur, qualité de fabrication et tenue de route irréprochable en font l’une des meilleures voitures électriques haut de gamme sur le marché.

J’ai de nouveau eu le plaisir de passer une semaine au volant de la BMW i4 — une voiture qui me rappelle à chaque fois pourquoi j’aime autant ce métier. C’est la troisième fois en presque autant d’années que je conduis une i4, et à chaque reprise, je suis impressionné par tout ce que BMW a réussi avec ce modèle. Conception, style, technologie, performance : elle coche toutes les cases.

Si vous magasinez pour une voiture électrique haut de gamme de format intermédiaire et que votre budget le permet, oubliez la Tesla Model 3. Oubliez aussi la Kia EV6, même si je l’apprécie. Prenez la BMW i4. En ligne ou en concession. C’est aussi simple que ça. D’ailleurs, elle a été couronnée Voiture électrique de l’année par l’Association des journalistes automobiles du Canada. Voilà un honneur pleinement mérité.

Une version pour chaque besoin

La version que j’ai essayée est la i4 eDrive40, peinte en vert Cape York. La i4 est une Gran Coupé, avec une ligne de toit élancée et élégante, à la fois pratique et superbe. Au Canada, les prix débutent à 54 900 $ pour l’eDrive35 d’entrée de gamme, une version heureusement offerte chez nous, mais absente aux États-Unis. Même ce modèle de base développe 282 chevaux et atteint 100 km/h en environ six secondes. Elle est rapide, sa recharge est efficace (jusqu’à 180 kW), et sa batterie de 70,3 kWh est parfaite pour les trajets quotidiens et plus encore.

En montant à la eDrive40, celle que j’ai testée, les choses s’améliorent encore. À partir de 63 900 $, elle offre 335 chevaux et une batterie plus grande de 83,1 kWh, suffisante pour environ 512 km d’autonomie théorique (avec des roues de 18 pouces). Passez à la version xDrive pour environ 70 000 $ pour obtenir la traction intégrale, 396 chevaux et des performances encore plus relevées. L’i4 M50, à partir de 80 500 $, est tout simplement une fusée, si c’est ce que vous recherchez.

Mon véhicule d’essai, équipé de plusieurs groupes d’options comme le groupe Premium Essentiels (volant et sièges chauffants, un incontournable au Québec) et d’éléments M Sport, coûtait environ 75 000 $. C’est cher, oui, mais dès que l’on conduit la voiture, l’équation devient logique.

Un habitacle fidèle à BMW

À l’intérieur, la i4 respire BMW. L’assemblage est exceptionnel, les matériaux sont véritablement haut de gamme, et l’ambiance générale est luxueuse sans tomber dans l’excès, comme c’est parfois le cas dans le X3. Le grand écran incurvé fonctionne très bien une fois que l’on maîtrise les menus, et l’option du bois texturé ajoute une touche de sophistication juste parfaite. Petit bémol : les commandes de climatisation sont peu pratiques avec des gants. Et oui, l’absence d’un vrai soutien lombaire se fait sentir : après 45 minutes, mon vieux dos grincheux réclamait plus de confort.

L’espace à l’arrière est suffisant pour deux adultes, mais asseoir trois personnes côte à côte serait serré. Par contre, le hayon arrière est un énorme atout, permettant un accès facile au pratique et spacieux (470 litres) coffre.

La douceur de l’eDrive40

Sur la route, la i4 révèle toute sa personnalité. Le moteur électrique monté à l’arrière dans l’eDrive40 offre un couple vif et immédiat. Malgré ses quelque 4 700 livres, elle est agile, équilibrée et réellement plaisante à conduire. Même si la direction n’est pas hyper communicative, elle offre juste assez de retour pour sentir que vous conduisez une vraie BMW. Le freinage, qu’il soit régénératif ou mécanique, est excellent, et la suspension arrière pneumatique de série absorbe admirablement les pires nids-de-poule de Montréal.

Ce n’est pas seulement une bonne voiture électrique. C’est une excellente voiture tout court. Elle procure plus de plaisir que la 330i que j’ai testée récemment — plus vive, mieux plantée, et d’une certaine manière, encore plus authentiquement BMW malgré son poids supérieur et sa motorisation électrique. Comparée à une Tesla Model 3, la i4 évolue carrément dans une autre catégorie. Elle est raffinée, alors que Tesla est brutale. Elle est gratifiante à conduire, alors que la Tesla ne fait que miser sur l’accélération.

La recharge est aussi très performante : avec une borne rapide, on passe de 10 à 80 % en environ 24 minutes. Et l’autonomie est pleinement utilisable dans des conditions réelles. Même dans des températures moins idéales, j’ai facilement dépassé les 450 km sur une pleine charge.

De petits défauts — mais un grand succès

S’il faut trouver un défaut, c’est que les poignées de porte intelligentes sont offertes en option alors qu’elles devraient être de série à ce prix. Aussi, la caméra de recul est souvent sale par temps humide. Mais ce sont des détails minimes quand on considère l’ensemble.

La BMW i4 2025 n’est pas seulement bonne pour une voiture électrique. Elle est tout simplement bonne, point final. Elle réussit à préserver la magie qui a toujours rendu BMW spéciale, tout en l’adaptant brillamment à l’ère électrique.