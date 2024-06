Devriez-vous acheter une BMW i5 M60 2024 ?

Il me semble que c’était hier lorsque j’ai ouvert mon kit de modélisme BMW M1 Pro Car au 1/24. 15 ans plus tard, je mettais à l’essai une nouvelle M3 E46 et une décennie plus tard, je tombais amoureux de la BMW 1M, elle qui reste l’une de mes 10 meilleures expériences de conduite, lorsque j’ai assisté à son lancement au Monticello Motor Club dans l’État de New York.

Plus que toute autre marque haut de gamme, j’ai été exposé à BMW dans ma jeunesse, et j’ai rapidement compris ce qui rendait les Béhèmes si uniques — les voitures susmentionnées étaient des symboles de l’acharnement du constructeur au plaisir de conduire. Au volant de la BMW i5 M60 2024, j’ai réfléchi à l’évolution de la marque, à l’emblème M et à sa dernière incarnation en tant que véhicule électrique.

La BMW i5 M60 est un monstre de puissance. Sa double motorisation électrique génère une puissance stupéfiante de 593 chevaux et un couple de 605 lb-pi, la propulsant de 0 à 100 km/h en un temps record de 3,8 secondes. Les moteurs sont alimentés par une batterie lithium-ion de 84,3 kWh offrant une autonomie maximale estimée à 412 km.

Pourtant, malgré ces caractéristiques impressionnantes, quelque chose clochait. Malgré sa vitesse et sa sophistication, la i5 M60 m’a semblé vacante dès que j’ai pris la route avec elle. Il lui manquait cette aura BMW intangible, cette âme qui a rendu ses prédécesseurs légendaires. En revanche, lorsque j’ai conduit la i4 par le passé, je n’ai pas ressenti ce même « vide » derrière le volant. Est-ce l’absence du rugissement viscéral d’un moteur à essence ? Non. Est-ce le fait qu’elle partage sa plateforme avec la série 5 classique plutôt qu’avec une architecture dédiée aux véhicules électriques ? Ce serait un comble. Peut-être est-ce le son artificiel de la conduite, conçu par Hans Zimmer, qui m’a donné envie d’autres choses ? J’en doute, car lors de mes premiers jours avec la voiture, le son n’était pas activé.

Je suis certain que les amateurs de performances apprécieront les accélérations fulgurantes, la tenue de route précise et les fonctions innovantes de la i5 M60. Mais pour ceux d’entre nous qui ont grandi avec les E21, E28, E30, E34, E36, etc., la i5 risque de ne pas éveiller leurs sens comme elle le devrait, ou comme le faisait la i4.

Pourquoi vous devriez acheter une BMW i5 M60 de 2024 :

— Des performances fulgurantes : Avec une configuration à deux moteurs produisant toute cette puissance écrasante, la i5 M60 est une véritable fusée. Elle laissera la plupart des voitures de sport à essence dans la poussière.

— Bonne dynamique de conduite : BMW a toujours été réputé pour sa dynamique de conduite exceptionnelle. Malgré son poids considérable, la i5 M60 se comporte admirablement bien grâce à ses roues arrière directrices, sa suspension adaptative et son centre de gravité bas. Elle se faufile avec précision dans les virages, mais elle est loin d’être agile.

— Intérieur luxueux et bien équipé : En pénétrant dans l’habitacle de la i5 M60, vous serez accueilli par une cabine qui respire le luxe. L’intérieur est essentiellement repris de la Série 5 à essence, ce qui est une bonne chose. Les matériaux haut de gamme abondent, les sièges sont extrêmement confortables et vous trouverez toutes les dernières technologies, y compris un superbe écran incurvé et un tableau de bord numérique d’une grande netteté.

— Autonomie décente et recharge rapide : Avec une autonomie estimée à 412 km, la i5 M60 est capable d’effectuer des trajets plus longs sans provoquer d’angoisse quant à l’autonomie. Si vous avez besoin de recharger la batterie, elle peut passer de 10 à 80 % en seulement 30 minutes à l’aide d’un chargeur rapide à courant continu.

— Des prix compétitifs : À partir de 95 000 $ canadiens environ, le prix de la i5 M60 est compétitif par rapport à des concurrentes comme la Tesla Model S et la Mercedes EQE AMG. Compte tenu de ses performances et de son équipement luxueux, elle représente une proposition de valeur convaincante (je sais que cela semble fou à ce niveau de prix) dans le segment des berlines électriques haut de gamme.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter une BMW i5 M60 de 2024 :

— Poids à vide élevé : Avec ses 2 380 kg, la i5 M60 n’est pas un poids plume. Cette masse supplémentaire a un impact sur l’efficacité et l’autonomie. Et malgré ses bonnes qualités routières, la voiture n’est pas aussi vive et énergique que la dernière M5 que j’ai conduite.

— Sons de conduite artificiels : BMW a fait appel au célèbre compositeur Hans Zimmer pour créer des sons de conduite artificiels pour la i5 M60. Si certains trouvent ces sons synthétiques attrayants, d’autres (dont je fais partie) les trouveront kitchs et préféreront le son des pneus contre la chaussée et le vent.

— Il manque ce petit quelque chose de spécial : Même si je voulais adorer la i5 M60, je n’arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu’elle manquait de l’âme ou de l’aura que j’attendais des voitures BMW. Elle est indéniablement rapide et performante, mais elle semble opportuniste de la part du constructeur et non authentique. Encore une fois, l’i4 m’a laissé sur ma faim en termes d’expérience de conduite.

— Les premiers soucis de qualité : La voiture de presse que j’ai testée avait un peu plus de 10 000 km au compteur, mais elle présentait déjà des signes d’usure inquiétants. La peinture de la calandre s’écaillait et j’ai rencontré quelques problèmes électroniques au cours de mon essai.

Conclusion :

La BMW i5 M60 2024 est une voiture qui m’a laissé des sentiments mitigés. D’une part, elle offre les performances fulgurantes, la tenue de route impeccable et les aménagements luxueux que nous sommes en droit d’attendre du constructeur bavarois. Cependant, je pense que mes attentes à l’égard de la i5 M60, basée sur la i4 M50, étaient trop élevées. Je m’attendais à une expérience de conduite BMW alors que tout ce qu’elle pouvait offrir était une rencontre générique avec une grande berline haut de gamme lourde et surpuissante. Pour la grande majorité, cependant, cela fonctionnera.