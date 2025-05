Infiniti QX60 2026: il s’inspire du QX80 et intègre une nouvelle version Sport

Après avoir subi des changements mécaniques importants en 2025, voilà que l’Infiniti QX60 2026 profite de modifications esthétiques.

Infiniti a partiellement redessiné le QX60 pour 2026.

Une version Sport est ajoutée au catalogue.

L’Infiniti QX60 2026 offre un système audio Klipsch.

Ce printemps, EcoloAuto a pris la direction de Farmington Hills (Michigan) pour se rendre au Nissan Technical Center. Sur place, nous avons assisté à la présentation en primeur de l’Infiniti QX60 2026 par Anand Patel (Chef de produit régional) et James Mastronardi (Responsable principal de la performance des véhicules et du développement, R&D).

Des éléments stylistiques inspirés de l’Infiniti QX80

Comme on est à même de le réaliser en observant de près l’Infiniti QX60 2026, il a été partiellement redessiné. Il intègre désormais des éléments stylistiques empruntés au QX80 qui a été renouvelé pour 2025. La grille de calandre ainsi que le pare-chocs ont été retravaillés. Le chrome classique laisse sa place au chrome noirci.

Chaque version du QX60 est dotée de jantes de 20 pouces dont le style varie de l’une à l’autre.

Au passage, mentionnons que deux nouvelles teintes figurent au catalogue pour 2026: vert Deep Emerald et blanc Silky Pro.

La version Black Edition disparaît et laisse place à la version Sport

En 2025, Infiniti a introduit une version Black Edition du QX60. Celle-ci est remplacée par une version Sport dont la principale caractéristique est le noircissement de ses accents. Le QX60 Sport 2026 profite aussi d’un habitacle bleu foncé et noir lui étant exclusif. Il est reconnaissable, entre autres grâce à l’écusson S sur son hayon.

Il est à noter que la version Autograph, logeant au sommet de la gamme, n’est offerte que dans la configuration à six occupants. On retrouve donc deux sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Les consommateurs ont le choix parmi trois couleurs pour l’habitacle du QX60 Autograph. Une banquette comptant trois ceintures est disponible avec les versions inférieures, ce qui porte la capacité à sept occupants.

Toujours à bord, on retrouve un écran tactile de 12,3 pouces qui accompagne le système d’infodivertissement. L’instrumentation numérique sous les yeux du conducteur mesure également 12,3 pouces. Tous les occupants peuvent profiter de la chaîne audio Klipsch.

Une capacité de remorquage de 6000 livres

Pour l’année-modèle 2025, Infiniti avait abandonné le moteur V6. Celui-ci a été remplacé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Ce bloc développe une puissance de 268 chevaux et un couple de 286 lb-pi. Il est jumelé à une transmission automatique à neuf rapports. Pour 2026, le constructeur poursuit dans la même direction et ne propose aucun changement mécanique. Rappelons que l’Infiniti QX60 peut remorquer une charge allant jusqu’à 6000 livres. Les versions Sensoriel et Autograph sont munies d’un attelage de remorque avec un connecteur à sept branches.

Le constructeur mentionne que le QX60 2026 arrivera chez les concessionnaires Infiniti du Québec cet été. L’échelle de prix sera partagée à l’approche de la mise en vente.