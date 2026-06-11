2026 Lexus RX : écolo ou pas?

Le Lexus RX 2026 se démarque dans le segment des utilitaires de luxe intermédiaires avec plusieurs choix de motorisations et pas moins de 17 configurations disponibles. Ce modèle populaire l’est peut-être un peu trop pour son bien.

Lexus propose maintenant huit véhicules utilitaires dans sa gamme, petits et grands, munis de moteurs à essence, électriques ou un mélange des deux, et ce portfolio inclut le Lexus RX 2026. Pour cette marque, c’est son modèle intermédiaire à deux rangées de sièges équipé de moteurs à combustion, l’un des premiers utilitaires de son histoire, et probablement son modèle le mieux connu.

Introduit pour le millésime 1999, le RX est maintenant rendu à sa cinquième génération, qui s’est pointé le nez pour 2023. Les changements pour 2026 comprennent deux nouvelles variantes, le RX 350 F SPORT Black Line et le RX 450h+ Ultra Premium. La concurrence dans le segment des intermédiaires de luxe à deux rangées inclut le BMW iX, le BMW X5, le Cadillac Lyriq, le Cadillac XT5, le Genesis GV80 Coupé, l’Infiniti QX65, le Jeep Grand Cherokee, le Range Rover Velar, le Mercedes-Benz GLE et le Polestar 3. On peut aussi considérer les modèles à trois rangées de sièges, comme l’Acura MDX, l’Audi Q7, le Buick Enclave, le Cadillac Vistiq, le Genesis GV80, l’Infiniti QX60, le Land Rover Discovery, le Lincoln Aviator, le Volvo XC90 et, bien sûr, le Lexus TX sur le même plancher de vente que le RX.

Le RX 350, disponible en déclinaisons Premium, Luxe, F SPORT 2, Ultra Luxe, Exécutif, F SPORT 3 et F SPORT Black Line, est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 L développant 275 chevaux et un couple de 317 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports acheminant cette puissance aux quatre roues.

Le RX 350h hybride, disponible en déclinaisons Premium, F SPORT Design, Luxe, Ultra Luxe et Exécutif, mise sur un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L, de deux moteurs électriques, d’une batterie de 1,68 kWh et d’une boîte automatique électronique à variation continue, pour une puissance combinée de 246 chevaux et un couple de 233 livres-pied. Le sportif RX 500h est offert en F SPORT Performance 2, F SPORT Performance 3 et F SPORT Black Line, équipé du moteur turbo de 2,4 L, de moteurs électriques plus musclés, d’une batterie de 1,9 kWh et d’une boîte automatique à six rapports, générant 366 chevaux et 406 livres-pied.

Enfin, le RX 450h+ hybride rechargeable est disponible en variantes Ultra Premium et Exécutif. Il obtient le moteur de 2,5 L, deux moteurs électriques, la boîte électronique et une batterie de 18,1 kWh, pour une puissance totale de 304 chevaux.

Voici les cotes de consommation d’essence pour le Lexus RX 2026. Notons que l’essence super est exigée pour toutes les motorisations.

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie électrique (km) RX 350 11,2 / 8,3 / 9,9 – – RX 350h 6,3 / 6,8 / 6,5 – – RX 500h 8,7 / 8,4 / 8,6 – – RX 450 h+ 6,5 / 6,9 / 6,7 2,8 61

Lors de notre essai du RX 500h F SPORT Performance 3, nous avons obtenu une moyenne tout à fait convenable de 9,2 L/100 km. Hybride ou non, le RX s’avère l’un des moins énergivores du segment. C’est certain que les acheteurs de véhicules de luxe ne doivent pas trop s’inquiéter du prix de l’essence, mais il est bon de savoir que l’on peut faire autre chose avec notre argent que le donner aux pétrolières.

Comme bien du monde, on aime l’apparence des roues surdimensionnées sur un véhicule, mais les pneus à profil bas les entourant apportent habituellement un effet négatif sur le confort de roulement. Toutefois, ce n’est pas le cas ici. Notre RX 500h à l’essai était chaussé de pneus d’hiver Michelin X-Ice 235/50R21, et le roulement du véhicule demeurait feutré.

Puisqu’on en parle, le RX 500h propose une puissance somme toute élevée, et, selon le constructeur, il peut accélérer 0 à 100 km/h en six secondes et des poussières, ce qui n’est pas banal. Malgré l’apparence et ses prétentions sportives des variantes F SPORT, elles n’affichent pas le caractère et ne sont pas aussi mélodieuses que les produits BMW et Mercedes-AMG. De plus, si l’on aime jouer fréquemment avec les modes de conduite, il n’y a pas de boutons physiques pour ces fonctions dans le RX 500h. Ces modes doivent être sélectionnés à l’écran, nécessitant plus d’une étape, gâchant la spontanéité de la conduite sportive.

Dans l’habitacle du Lexus RX 2026, on apprécie la qualité de finition et la rigueur d’assemblage. De plus, le design est beaucoup plus séduisant qu’il ne l’a été dans les produits antérieurs de la marque. L’espace est adéquat pour un véhicule de cette taille, et le volume de chargement figure parmi les plus petits du segment. De plus, les larges piliers à l’avant gênent la visibilité, et il faut être prudent en tournant les coins de rue en ville, alors que des piétons traversant l’intersection peuvent être difficiles à voir.

Ergonomiquement, le RX n’est pas parfait. L’écran de 14 pouces est grand, mais les commandes de climatisation occupent une bonne proportion de celui-ci. Au moins ces boutons sont assez grands pour éviter une réelle distraction au volant. Toutefois, les commandes tactiles évoluées au volant dans les déclinaisons supérieures ne sont pas identifiées, et il faut y toucher du bout du doigt pour voir apparaître leur fonctionnalité dans l’affichage à tête haute. C’est un peu distrayant, et le délai pour afficher ces informations tout en activant les lesdits boutons devient agaçant. Les poignées de porte électriques sont aussi maladroites, du moins, pour certaines personnes.

L’équipement de série du Lexus RX 2026 en déclinaison Premium comprend les jantes en alliage de 19 pouces, les essuie-glaces à capteur de pluie, le dégivreur d’essuie-glaces, le toit ouvrant, le hayon à commande électrique, les rétroviseurs à rabattage électrique, le climatiseur automatique à trois zones, l’affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, le volant chauffant, les sièges en similicuir NuLuxe, les sièges avant à dix réglages électriques, les sièges avant chauffants et ventilés, la mémoire de position pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 9,8 pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto et la recharge de téléphones par induction, entre autres.

La version Luxe ajoute les roues de 21 pouces, le toit panoramique, l’écran tactile de 14 pouces, l’éclairage d’ambiance de 64 couleurs, les sièges arrière chauffants et ventilés, les sièges en cuir et la compatibilité de clé numérique. L’Ultra Luxe reçoit les feux de route adaptatifs, l’affichage à tête haute, les boutons évolués au volant, le système de caméras à vue périphérique et l’équipement de sécurité avancé plus évolué. L’Exécutif au sommet de la gamme profite d’une chaîne audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, de cuir semi-aniline, de sièges arrière à commande électrique, de sièges avant à 14 réglages électriques et d’une assistance au stationnement plus poussée.

Entre-temps, la déclinaison F SPORT 2 calque l’équipement de la version Premium tout en ajoutant des roues de 21 pouces, des éléments stylistiques F SPORT à la carrosserie et dans l’habitacle ainsi que d’une suspension adaptative. Elle inclut aussi un toit panoramique, un écran tactile de 14 pouces, un éclairage d’ambiance de 64 couleurs, des sièges arrière chauffants/ventilés/électriques, de sièges en cuir et d’une clé numérique. La F SPORT 3 obtient la chaîne Mark Levinson, les feux de route adaptatifs, les caméras à vue périphérique et les dispositifs de sécurité avancés plus évolués. La F SPORT Black Line offre une finition assombrie, mais avec des étriers de frein peints en orange et des surpiqûres grises dans l’habitacle.

Au Canada, le Lexus RX 2026 se détaille entre 64 189 $ et 93 758 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 205 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 999 $. Avec 17 configurations, et quatre motorisations, le choix est grand il y a assurément un RX qui comblera les besoins et les désirs des acheteurs d’utilitaires de luxe intermédiaires.

Depuis son lancement il y a un quart de siècle, le RX s’est avéré l’un des modèles les plus vendus de la marque. Toutefois, sa popularité, de même que sa réputation de fiabilité et sa grande valeur de revente, entraînent un problème. Le RX figure parmi les véhicules les plus volés au Canada, avec l’un des taux de vols les plus élevés. Les propriétaires doivent donc prendre des précautions supplémentaires afin d’assurer la sécurité de leur véhicule, comme l’investissement de dispositifs antivol.

Solide, stylisé, offrant un bon confort de roulement et une belle finition, le Lexus RX 2026 a hérité de belles qualités expliquant cette popularité. Les variantes F SPORT manquent un peu de caractère, mais, en contrepartie, l’utilitaire est peu énergivore, s’avérant le modèle le plus écolo du segment muni d’un moteur à essence. À plus de 80 000 $, il faut toutefois réaliser que les RX 500h et RX 450h+ sont chères, sauf si on les compare aux BMW X5 et Mercedes-Benz GLE.

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