Essai routier Lexus RX 500h F Sport 2024 : Une performance hybride de première classe

– Le Lexus RX 500h F Sport 2024 combine luxe, performance et efficacité hybride dans un ensemble attrayant.

– Avec ses 367 chevaux et ses quatre roues directrices, il offre une agilité inattendue pour un VUS de près de 5 000 livres.

– Les équipements haut de gamme comprennent du cuir véritable, un écran tactile de 14 pouces, une suspension adaptative et un excellent confort de conduite.

Avant vous, vous vous asseyez sur une formule qui existe depuis des lustres : prenez un modèle solide et multipliez les versions jusqu’à ce qu’il y en ait pour tous les goûts. Lexus a adopté cette approche avec sa gamme RX 2024. Aujourd’hui, il propose un VUS performant qui ne se contente pas d’être haut de gamme ou relaxant. Voici le RX 500 h F Sport, le RX le plus rapide et le plus puissant à ce jour, et je suis ici pour vous dire pourquoi c’est la version la plus raffinée que j’ai jamais conduite.

Historiquement, le Lexus RX est l’un des principaux concurrents dans le domaine des VUS de luxe. Il est confortable, fiable et ne fait pas flamber la banque lorsqu’il s’agit de coûts de possession à long terme. Alors que la gamme RX s’est élargie, principalement avec des hybrides, Lexus a décidé qu’il était temps de reprendre l’idée de l’hybride et de lui donner une touche de performance.

Le RX ultime

Le résultat est le RX 500 h F Sport, un VUS hybride qui ne se contente pas d’économiser du carburant, mais qui offre également de sérieuses sensations de conduite. Ce n’est pas n’importe quel RX, c’est le meilleur à ce jour. Si vous souhaitez bénéficier de toutes les qualités de Lexus, combinées à une bonne dose de performances, c’est votre ticket.

Commençons par les chiffres. Le RX 500h F Sport 2024 vous coûtera une jolie somme. Au Canada, la version de base du RX 350 AWD vous coûtera 59 850 $. Bien sûr, c’est une somme importante, mais elle reste compétitive par rapport à certains de ses concurrents. Le 500h commence à 81 500 $. Testée avec l’ensemble F Sport 3, elle frôle les 88 000 $.

Sexy et tout équipé



Alors, qu’est-ce que vous obtenez avec près de 90 000 $ ? Tout d’abord, le style. Lexus a bien respecté les proportions, avec un avant long, un nez plat et une posture forte qui donne au RX 500 h une allure à la fois agressive et élégante. Les jantes de 21 pouces, la calandre noircie et le toit ouvrant panoramique ajoutent au look menaçant du F Sport, pour un RX. La peinture Cloudburst Gray est subtile mais élégante — bien que si vous vous sentez audacieux, il y a une option orange ardent qui semble assez vive.

À l’intérieur, Lexus continue de tenir sa promesse de luxe. L’habitacle est habillé de cuir véritable, avec des sièges chauffants et refroidissants partout, même à l’arrière. Les sièges eux-mêmes sont incroyablement confortables, avec un support lombaire électrique et de nombreuses possibilités de réglage. Le cockpit numérique et l’écran tactile de 14 pouces sont élégants et faciles à utiliser. Le système d’infodivertissement fonctionne en douceur, sans décalage notable, et la présentation est intuitive, même si vous ne connaissez pas encore la gamme Lexus.

RX-F ?

Mais la véritable vedette du spectacle, c’est la conduite. Sous le capot, le RX 500 h est équipé d’un moteur turbocompressé de 2,4 litres associé à un moteur électrique plus puissant à l’arrière – Lexus appelle cette configuration son système de transmission intégrale « Direct 4 ». Ce système permet au RX d’envoyer jusqu’à 80 % de la puissance disponible du système aux roues arrière, ce qui lui confère une agilité que l’on n’attend pas d’un VUS de près de 5 000 livres. Le RX 500 h développe une puissance combinée de 367 chevaux et un couple de 406 lb-pi, ce qui se traduit par un temps de 0 à 100 km/h d’environ 6,1 secondes.

J’ai conduit ma part de VUS, et je dois dire que le RX 500 h est un plaisir à lancer dans les virages. Il est doté de quatre roues directrices, ce qui resserre le rayon de braquage et donne au RX une agilité surprenante. Changer de voie à vitesse d’autoroute ? C’est facile. Manœuvrer dans les endroits étroits ? Aucun problème. Et la qualité de roulement ? De rêve. Grâce à la suspension variable adaptative, cet engin glisse sur les bosses et les fissures de la route comme si elles n’existaient pas. Même avec les grandes roues, la conduite est souple, silencieuse et carrément confortable.

RX-F hybride

Et si vous vous inquiétez de la consommation de carburant — après tout, il s’agit d’un hybride — Lexus revendique une consommation combinée d’environ 8,6 L/100 km. Il se peut que ma moyenne soit un peu plus élevée que cela, mais c’est uniquement parce que je ne peux pas résister à l’envie de puiser dans le couple dès que l’occasion se présente. Les dépassements sur l’autoroute sont un jeu d’enfant, et le RX 500 h semble solide comme le roc à haute vitesse.

La direction est un autre domaine où Lexus s’est amélioré. Elle est connectée (autant que possible), organique et juste assez lourde pour vous donner confiance sans être trop pesante. Les freins sont également solides, avec une pédale agréable qui est à la fois rassurante et réactive.

Pour ceux qui recherchent un VUS aussi confortable lors d’un long voyage que sur une route sinueuse, le RX 500 h F Sport répond à leurs attentes. Ce n’est pas qu’une belle gueule — ce VUS sait se débrouiller sur la route, et il a suffisamment de technologie et de confort pour satisfaire tout le monde.

En fin de compte, le Lexus RX 500h F Sport 2024 est une excellente option si vous voulez un VUS de luxe avec un peu plus de dynamisme. Bien sûr, il y a d’autres concurrents, mais pour la fiabilité, le confort et les performances, il est difficile de faire mieux. À mon avis, il s’agit d’une meilleure option que n’importe quelle Audi « S », AMG « light » ou BMW M « light ».