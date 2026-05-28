Kia Sportage 2026 : écolo ou pas?

Le Kia Sportage 2026 offre un petit quelque chose pour tout le monde, avec un choix de trois motorisations, plusieurs déclinaisons et un prix concurrentiel.

Bon nombre de consommateurs canadiens doivent faire face à des inventaires réduits chez les concessionnaires, des prix en hausse et une explosion du coût de l’essence, grâce à des événements mondiaux hors de notre contrôle. Les acheteurs de multisegments se tournent plus que jamais vers les motorisations hybrides, et le Kia Sportage 2026 en propose deux.

C’est une bonne nouvelle pour la marque coréenne, puisque le segment des utilitaires compacts est rempli de modèles très compétents, et proposer des solutions écoénergétiques pour les familles composant avec un budget plus serré s’avère évidemment une stratégie avantageuse. La concurrence comprend d’ailleurs le Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, le Ford Escape maintenant discontinué, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan. Six d’entre eux sont disponibles avec une motorisation hybride, et six peuvent être commandés avec un système hybride rechargeable. Il y a définitivement une bataille à gagner ici.

Lors du premier quart de 2026, le Kia Sportage s’est débrouillé drôlement bien sur le palmarès des ventes, se classant en cinquième position derrière le CR-V, le Tucson, le Rogue et le Tiguan. Les ventes du Sportage ont bondi de 51 % par rapport à la même période l’an dernier, et ce multisegment représente actuellement le modèle le plus vendu chez Kia Canada.

Qu’est-ce qui explique le succès de ce multisegment? D’abord, il a reçu un rafraîchissement de mi-génération, avec des retouches esthétiques aux parties avant et arrière, de nouvelles couleurs de carrosserie et de jantes en alliage ainsi qu’un habitacle retravaillé. Le panneau abritant l’affichage numérique du conducteur et l’écran tactile multimédia est similaire, mais mis à jour, alors que le panneau à double fonction pour les réglages audio et de climatisation a aussi été révisé légèrement, tout en conservant le même aménagement de boutons. La planche de bord obtient moins de bouches d’aération, et l’on note également quelques changements de couleurs et de garnitures dans le Kia Sportage 2026.

Sous le capot, le quatre cylindres de 2,5 litres de base demeure en poste, produisant 187 chevaux et un couple de 178 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports. Seule la version LX de base peut être spécifiée avec les roues motrices avant, alors que le rouage intégral est optionnel dans la LX et de série dans le reste de la gamme. Le moteur de 2,5 L est disponible dans les déclinaisons LX, X-Line, EX, EX Premium et X-Line Limited.

Ensuite, la motorisation hybride consiste en un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre, d’un moteur électrique de propulsion, d’un moteur générateur, d’une batterie de 1,49 kWh et d’une boîte automatique à six rapports, pour une puissance totale de 232 chevaux et un couple de 271 livres-pied. Là, ça devient intéressant. Le Sportage hybride est disponible en déclinaisons EX, EX Premium et SX.

Enfin, la motorisation hybride rechargeable abrite le même moteur à essence et moteur générateur, mais ajoute un moteur de propulsion plus musclé et une batterie de 13,8 kWh, pour une puissance globale de 268 chevaux et un couple de 271 livres-pied. Le Sportage PHEV est aussi offert en variantes EX, EX Premium et SX.

Le Sportage propose un bon agrément de conduite. Ce n’est pas un utilitaire très sportif dans l’âme, comme le CX-5 ou le Tiguan, mais on apprécie le confort sur route et son comportement routier sain. La puissance est plus qu’adéquate dans le cas des hybrides, alors que le moteur de base convient à la tâche sans être résolument impressionnant. Le diamètre de braquage est large à 11,8 mètres, du moins, par rapport à ceux des autres multisegments compacts.

Voici les cotes de consommation d’essence. À noter que les trois motorisations fonctionnent à l’essence régulière.

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie électrique (km) L4 2,5 L et roues motrices avant 9,3 / 7,0 / 8,3 – – L4 2,5 L et rouage intégral 9,9 / 7,8 / 8,9 – – L4 turbo 1,6 L hybride et rouage intégral 6,7 / 6,6 / 6,7 – – L4 turbo 1,6 L hybride rechargeable et rouage intégral 6,7 / 6,4 / 6,6 2,8 53

Lors de notre plus récent essai hivernal, nous avons obtenu une moyenne convenable de 7,4 L/100 km. Les variantes hybrides ne sont pas aussi efficaces que ceux du RAV4, mais écoénergétiques quand même. En revanche, le quatre cylindres de 2,5 L n’est pas le plus frugal dans le segment, mais au moins, la cote mixte avec le rouage intégral est passée de 9,4 à 8,9 L/100 km. C’est mieux que rien.

On aime l’ergonomie de la planche de bord du Sportage, à l’exception d’un détail. Le panneau basculant entre les commandes audio et de climatisation s’avère distrayant en conduite, car on doit regarder où l’on appuie. Tant qu’à se plaindre, à peine, on doit s’habituer à travailler avec le volant ovale. Par contre, la liste de caractéristiques de confort et de commodité est très longue.

L’espace dans l’habitacle ne se démarque pas particulièrement, mais se range tout de même au-dessus de la moyenne du segment. Le volume de chargement est l’un des plus généreux, parmi le Tucson, l’Outlander, le CR-V et le Forester. Les sièges avant sont toutefois fermes, et l’on recommande d’effectuer un essai routier avant l’achat pour les acheteurs préférant des assises plus moelleuses.

L’équipement de série du Kia Sportage 2026 en version LX comprend les jantes en alliage de 17 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les longerons de toit, les rétroviseurs chauffants, la clé intelligente, les sièges en tissu, les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à hauteur réglable, le volant gainé de cuir, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto et une chaîne audio à six haut-parleurs. On retrouve aussi l’habituelle liste de caractéristiques de sécurité avancées, dont le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatique, la prévention de sortie de voie ainsi que les capteurs de stationnement avant et arrière.

La version X-Line ajoute les roues de 19 pouces, la finition extérieure assombrie, les barres transversales sur le toit, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, le démarrage à distance, la recharge de téléphones par induction, les sièges recouverts de similicuir, le siège du conducteur à réglage électrique avec soutien lombaire et le volant chauffant. Les EX obtiennent des roues de 17 pouces (hybride), 18 pouces (essence) ou 19 pouces (hybride rechargeable), des essuie-glaces à capteur de pluie, un pare-brise chauffant, un système de navigation, HomeLink, un éclairage intérieur à DEL et un climatiseur automatique à deux zones.

Les EX Premium misent sur des jantes de 19 pouces (18 sur les variantes hybrides), des rétroviseurs repliables à commande électrique, un hayon à commande électrique, un siège du passager avant à commande électrique, des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants. Un toit ouvrant panoramique est inclus dans le Sportage EX non hybride et dans les EX Premium HEV et PHEV.

Entre-temps, la version X-Line Limited reçoit la même apparence que la X-Line tout en ajoutant l’avertissement de distance de stationnement périphérique, le système de caméras à vue périphérique, la chaîne audio Harman/Kardon, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, l’affichage à tête haute et la clé numérique. Enfin, la SX bénéficie du freinage automatique en marche arrière, de l’affichage des angles morts et de l’assistance active au stationnement.

Au Canada, le Kia Sportage 2026 se détaille entre 35 144 $ et 56 094 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 150 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 599 $. La motorisation hybride est disponible à partir de 44 344 $ et l’hybride rechargeable à partir de 49 244 $.

Au final, le Sportage propose une gamme plutôt étoffée, avec plusieurs choix d’apparence et de motorisations, tout en offrant un bon rapport prix-équipement. C’est aussi le modèle hybride rechargeable le plus abordable du segment, maintenant que l’Escape a pris sa retraite. Il n’est pas sans défauts, mais aucun de ceux-ci ne représente un obstacle majeur à l’achat.

Est-il un choix écolo? Outre les déclinaisons équipées du moteur de base, il l’est certainement. Si l’écart de prix d’environ 5 000 $ entre les variantes HEV et PHEV semble trop grand, le Sportage EX Premium hybride nous semble un choix idéal pour le prix demandé, la puissance, l’économie de carburant et la liste d’équipement.

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