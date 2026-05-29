Essai à long terme Kia EV9 2025 – mise à jour : Big Bluey à 25 000 km

Dix-huit mois plus tard, l’autobus familial électrique Kia EV9 Ocean Blue a gagné du respect, suscité quelques plaintes et laissé zéro regret.

Big Bluey a prouvé que la vie familiale en électrique peut être fiable, efficace, spacieuse et véritablement pratique.

Les poignées de porte motorisées demeurent agaçantes, les inquiétudes entourant l’ICCU persistent en ligne, mais mon EV9 s’est globalement bien comporté.

L’autonomie estivale a impressionné, la consommation hivernale a ramené les attentes sur terre, mais la recharge quotidienne et la vie avec le véhicule sont demeurées simples, rapides et sans drame.

Big Bluey : c’est le surnom affectueux que nous donnons à notre Kia EV9 Land traction intégrale 2025 avec l’ensemble Premium, qui comprend les fauteuils capitaines de deuxième rangée, dans sa livrée bleu océan. Avec quatre enfants, deux à moi, deux à ma femme, l’espace et la flexibilité n’étaient jamais optionnels. Ils étaient obligatoires.

Dix-huit mois dans un bail de 48 mois et avec un peu moins de 25 000 km au compteur, j’ai maintenant suffisamment de temps de siège, de voyages routiers, d’abus hivernaux et de chaos familial derrière moi pour répondre à la question que tout le monde pose.

Comment l’EV9 tient-il le coup ? Étonnamment bien.

Je m’attendais à plus de… problèmes

Quand j’ai pris possession de ce VUS électrique qui se détaillait environ 75 000 $, la fiabilité figurait au sommet de ma liste de préoccupations. Toute personne qui suit l’univers des véhicules électriques sait que plusieurs nouveaux modèles ont eu leur lot de petits démons, généralement électroniques et parfois plus sérieux. Kia, Hyundai et Genesis ne sont pas non plus étrangères aux ratés techniques.

Et oui, l’EV9 a ses histoires. Le mien a subi une défaillance de l’ICCU à la fin de l’été dernier. Heureusement, le véhicule était stationné lorsque la batterie de 12 volts a rendu l’âme. Expliquer cela à des gens nouveaux dans le monde des véhicules électriques est toujours divertissant : l’immense VUS électrique n’a pas démarré parce que la toute petite batterie a abandonné. Un simple survoltage a réglé le problème et, je touche du bois, il n’est jamais revenu.

Cela dit, la discussion autour de l’ICCU plane au-dessus de ces véhicules. Je passe beaucoup de temps sur Reddit et dans les groupes de propriétaires, et les histoires de perte de puissance et de problèmes de recharge sont nombreuses. Voir des vidéos de véhicules qui perdent leur puissance en roulant demeure inquiétant. Jusqu’à maintenant, mon propre EV9 a évité ce cauchemar, mais la préoccupation existe et mérite d’être mentionnée.

L’autre irritant ? Les foutues poignées de porte motorisées. Elles sont capricieuses, imprévisibles et parfois carrément possédées. Parfois, toutes les poignées se déploient. Parfois, seule celle du conducteur coopère. À l’occasion, la poignée sort, mais la porte refuse ensuite de suivre les consignes.

J’ai récemment vécu un épisode où la poignée arrière du côté conducteur s’est parfaitement déployée pendant que le loquet ignorait complètement la réalité. La porte s’ouvrait depuis l’intérieur, confirmant une sorte de panne de communication entre la poignée et le mécanisme de verrouillage. Quelques fermes « gestes » de la main plus tard, le problème s’est libéré de lui-même et demeure silencieux depuis plus d’un mois.

Agaçant ? Absolument. Un facteur pour l’éliminer comme choix ? Même pas proche.

Il encaisse bien les abus

Autrement, Big Bluey traverse la vie familiale de façon remarquablement solide.

J’étais nerveux à propos de l’habitacle parce que j’ai déjà critiqué les intérieurs Kia pour leur aspect fragile ou leur assemblage bon marché. Cet EV9 a remis cette opinion en question. Les plastiques survivent aux assauts répétés des enfants, des bottes, des sacs et du chaos quotidien. L’arrière de la console centrale et les dossiers de sièges portent les marques de coups de pied attendues, mais rien d’alarmant.

Et ces fauteuils capitaines ? Ils valent chaque dollar. Le passage ouvert à travers la deuxième rangée est exactement la raison pour laquelle j’ai acheté cette version. Faire monter et descendre quatre enfants dans trois rangées sans numéro de gymnastique mérite qu’on le souligne. Et cela limite les abus physiques, autant entre les enfants qu’envers les garnitures.

La console centrale continue de vibrer très légèrement sur chaussée dégradée, ce qui signifie que les clés, les boissons avec glaçons ou les objets libres peuvent créer un concert de percussion que personne n’a demandé. Heureusement, la mienne n’est pas aussi mauvaise que certains véhicules d’essai précédents.

Le tableau de bord numérique poussiéreux, ou plutôt les deux écrans de 12,3 pouces, s’est aussi bien comporté. Certains propriétaires ont rapporté des écrans noirs en roulant. Le mien n’a jamais tenté ce numéro.

L’espace de chargement derrière la troisième rangée, à 573 litres, demeure mon unique plainte pratique. Pour mon usage, ce n’est tout simplement pas suffisant. Voilà pourquoi j’ai eu recours à des barres de toit chinoises bon marché et à un coffre de toit pour les voyages d’été. La double bonne nouvelle, c’est qu’ils ajoutent à la prestance de l’EV9 et qu’avec le coffre, Big Bluey devient un véritable guerrier des longs trajets.

La conduite électrique

Passons maintenant à la partie qui obsède de nombreux acheteurs : l’autonomie et la recharge.

La batterie de 99,8 kWh de l’EV9 a été excellente. La batterie elle-même n’a jamais refusé une recharge. Les bornes, par contre, méritent parfois le blâme. Officiellement, mon modèle 2025 affiche une autonomie estimée de 451 km. L’été dernier, ou durant les bons mois, ma consommation moyenne tournait autour de 21 kWh/100 km, incluant de longs voyages, surpassant les chiffres estimés de 23 à 24 kWh/100 km. J’ai même vu une autonomie maximale indiquée de 550 km une fois, bien que ce chiffre appartienne quelque part entre l’optimisme sévère et le monde des rêves.

L’hiver raconte une autre histoire. Pendant les grands froids, la neige abondante et les conditions franchement désagréables de l’hiver dernier, j’ai noté une consommation indiquée atteignant 49 kWh/100 km. Dans ces extrêmes, 200 à 225 km devenaient une réalité tragique. Heureusement, ces chiffres ne représentaient pas la moyenne saisonnière.

Sur l’ensemble de l’hiver, j’ai maintenu une moyenne légèrement supérieure à 30 kWh/100 km, soit tout de même une hausse d’environ 50 % par rapport à l’été. De façon réaliste, l’autonomie annuelle se situe autour de 350 km dans mon utilisation. Pour un VUS électrique gros et coûteux, c’est un peu court.

La recharge elle-même a été sans douleur. Je n’ai pas encore trouvé de borne de 350 kW permettant d’exploiter pleinement les capacités de l’EV9. Le meilleur que j’ai vu sur une borne de 180 kW était d’environ 120 kW entrant dans la batterie. À la maison, toutefois, ma borne FLO de niveau 2 et l’EV9 s’entendent à merveille. On branche, on s’éloigne, zéro drame.

La conduite demeure majoritairement excellente, même si la suspension arrière continue de m’irriter. Le train arrière agit presque comme s’il était déconnecté de l’avant, bondissant ou flottant selon la charge et l’état de la route. Un alignement est censé aider, bien que je ne sois pas prêt à investir quelques centaines de dollars pour quelque chose qui pourrait ne rien changer.

La pédale de frein demeure molle, un comportement auquel on s’adapte avec le temps. Pendant ce temps, les palettes de freinage régénératif restent brillantes. Combiné aux 516 lb-pi de couple instantané propulsant près de 6 000 livres, l’EV9 continue d’offrir des accélérations sincèrement divertissantes.

À surveiller

Les inquiétudes liées à l’ICCU demeurent le principal enjeu, même si mon expérience personnelle s’est résumée à un simple survoltage. Les poignées de porte motorisées peuvent être capricieuses et quelques cliquetis ou connecteurs desserrés ont émergé à travers des bulletins de service. Certains propriétaires signalent des écrans noirs ou des pertes de puissance, bien que mon EV9 ait évité les deux. L’autonomie hivernale mérite aussi des attentes réalistes, particulièrement dans le froid enneigé canadien.

Conclusion continue

Big Bluey n’a pas été parfait, mais la perfection n’a jamais été l’objectif.

Ce que je voulais, c’était un VUS électrique spacieux capable de transporter la famille, de survivre aux abus et de simplifier le quotidien. Dix-huit mois plus tard, je descends encore de cette chose heureux de ma décision.

Est-ce que je le rachèterais ? À l’époque, il n’existait rien d’autre d’électrique offrant ce mélange d’espace, d’utilité et de prix. Même aujourd’hui, il demeure l’un des choix les plus solides disponibles si vous avez besoin de trois rangées et d’une motorisation à batterie.

Des petits irritants ? Bien sûr.

Des regrets ? Aucunement.

Modèle Kia EV9 Land AWD Hyundai Ioniq 9 Preferred AWD+ Luxury

Toyota Highlander XLE AWD w/95.8 kWh battery Prix 75 594$ (2025) 79 525$ N/A (2027) Puissance (hp) 379 422 338 Couple (lb-ft) 516 516 198/125 moteur av/arr Capacité batterie (kWh) 99.8 110,3 95,8 Autonomie (km) 451 500 511 Recharge rapide DC (kW)

350 350 150+ (estimé) Temps de recharge 10-80% (mins) 24 24 30 Chargeur embarqué (kW) 11 10,9 11 (estimé_ 0-100 km/h (secondes) 5,5 5,2 N/A Roues et pneus 275/50R20 Hankook Ion EV SUV 285/45R21 Hankook Ion EV SUV Roues 19 pouces Empattement (mm) 3 100 3 130 3 148 Longueur (mm) 5 010 5 060 5 050 Largeur (mm) 1 980 1 980 1 990 Hauteur (mm) 1 755 1 790 1 710 Affichages (pouces) 2 x 12,3 2 x 12,3 12,3 + 14,0 Volume coffre derrière 2e rangée (L) 1 233 1 323 1 290 Volume coffre derrière 3e rangée (L) 573 620 450 Volume coffre avant (L) 90 52 N/A Poids (lbs) 5 756 6 016 N/A