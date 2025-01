La production des Infiniti QX50 et QX55 cessera en décembre 2025

La faible demande incite la marque de luxe à arrêter la production des QX50 et QX55 sur son site mexicain.

Infiniti cessera la production des multisegments compacts QX50 et QX55 d’ici décembre 2025 en raison de la faible performance du marché.

L’usine mexicaine de la coentreprise poursuivra la production de Mercedes-Benz jusqu’en mai 2026 en raison de problèmes tarifaires.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la restructuration plus large de Nissan, qui prévoit notamment la suppression de 2 000 emplois aux États-Unis et une réduction de la production de 25 %.

Selon un rapport de Bloomberg, Nissan arrêtera la production des multisegments compacts Infiniti QX50 et QX55 d’ici décembre 2025, marquant un changement important dans le portefeuille de produits de la marque de luxe. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges visant à revitaliser la marque Infiniti dans un contexte de marché difficile.

L’impact sur la production mexicaine ne se limite pas à Infiniti

Les deux modèles abandonnés sont actuellement fabriqués dans l’usine de la coentreprise de Nissan au Mexique, qui continuera à produire des modèles Mercedes-Benz jusqu’en mai 2026. L’avenir de l’usine est confronté à une incertitude supplémentaire alors que l’administration Trump menace d’augmenter potentiellement de 25 % les droits de douane sur les importations mexicaines aux États-Unis.

La décision de mettre fin à la production de ces modèles s’aligne sur les efforts de restructuration plus importants de Nissan en Amérique du Nord. L’entreprise aurait l’intention de réduire la production américaine de 25 % et de supprimer jusqu’à 2 000 emplois, bien que les chiffres précis n’aient pas encore été confirmés. Ces changements font suite à l’annonce précédente par Nissan de 9 000 suppressions d’emplois au niveau mondial et d’une réduction de 20 % de la capacité de production.

Tout en abandonnant ces modèles, Nissan ajuste sa stratégie automobile globale. L’entreprise prévoit de se concentrer davantage sur la production de véhicules hybrides et hybrides rechargeables dans son usine de Smyrna (Tennessee), tout en préparant la production de véhicules électriques dans son usine de Canton (Mississippi) dès 2027.

Nissan et son partenaire en coentreprise Mercedes-Benz continuent d’évaluer les stratégies de production et pourraient introduire de nouveaux modèles pour remplacer les véhicules abandonnés à l’usine mexicaine. Les futurs plans de production de l’usine devront tenir compte d’éventuels changements de politique commerciale qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérations de fabrication transfrontalières.