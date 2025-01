INFINITI présente le tout nouveau QX80 2025 au Salon de l’auto de Montréal

INFINITI a connu une bonne année 2024 et commence l’année 2025 en force avec son plus gros calibre.

– L’INFINITI QX80 2025 est équipé d’un moteur V6 biturbo développant 450 chevaux et un couple de 515 lb-pi.

– L’intérieur est équipé de cuir semi-aniline, d’un éclairage d’ambiance et de sièges chauffants et ventilés à effet de massage.

– Les technologies de pointe comme les deux écrans de 14,3 pouces, l’affichage tête haute de 24 pouces et le système Invisible Hood View se démarquent.

INFINITI a connu une bonne année l’an dernier, avec des ventes totales atteignant 6 300 unités en 2024, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente. Le quatrième trimestre a affiché des performances particulièrement solides, avec une hausse de 14,73 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Notamment, le tout nouveau modèle QX80 a contribué de manière significative à cette croissance, avec 246 unités vendues au quatrième trimestre, soit une augmentation de 7,42 % d’une année sur l’autre.

INFINITI QX80 2025

Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 représente le grand et audacieux pas en avant de la marque de luxe. En concession depuis l’été dernier, ce VUS de grande taille présente un design raffiné inspiré de l’art japonais, alliant élégance et modernité. Le bouclier avant présente une calandre distinctive aux détails complexes, flanquée d’élégants phares à DEL, tandis que l’arrière se distingue par des feux arrière saisissants à la signature lumineuse unique.

Son intérieur spacieux met l’accent sur le confort et le savoir-faire, avec des matériaux haut de gamme tels que le cuir semi-aniline en option, des boiseries à pores ouverts et des incrustations métalliques découpées au laser. L’éclairage d’ambiance personnalisable et les sièges chauffants, ventilés et massants rehaussent encore l’expérience de l’habitacle. Introduit pour la première fois en 2004 sous le nom de QX56, le modèle a évolué au fil des ans pour devenir un symbole du luxe et des capacités des véhicules de grande taille, établissant constamment des références dans son segment.

Le moteur V8 a disparu, mais il ne manquera à personne. Le QX80 2025 est équipé d’un moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant 450 chevaux et un couple de 515 lb-pi. Ce groupe motopropulseur efficace est associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, ce qui permet des accélérations plus douces et un meilleur rendement énergétique. Le VUS dispose d’une impressionnante capacité de remorquage de 8 500 livres, soutenue par un système de suspension avancé conçu pour améliorer la stabilité et le confort de conduite.

Les principales caractéristiques technologiques comprennent deux écrans de 14,3 pouces avec Google intégré, un affichage tête haute de 24 pouces et le système de caméra Invisible Hood View qui améliore la visibilité à basse vitesse. Avec son châssis redessiné et son aérodynamisme amélioré, le QX80 2025 allie performance, luxe et praticité d’une manière qui le distingue de ses concurrents.