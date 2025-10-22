L’Infiniti QX60 de retour au Canada malgré les tarifs; les modèles Nissan demeurent suspendus

Le populaire Infiniti QX60 réintègre le marché canadien, mais trois modèles Nissan restent gelés en raison des tarifs commerciaux

Les importations de l’Infiniti QX60 reprennent en quantités limitées malgré les tarifs de 25 % sur les véhicules entre le Canada et les États-Unis.

Les Pathfinder, Murano et Frontier demeurent en pause pendant que Nissan évalue sa stratégie commerciale transfrontalière.

L’Infiniti QX60 2026 bénéficie de mises à jour esthétiques et son prix de départ s’établit à 70 498 $, frais de transport inclus.

Nissan Canada a repris les livraisons limitées de l’Infiniti QX60 2026 à ses concessionnaires canadiens, affrontant de front les tarifs commerciaux transfrontaliers qui perturbent actuellement les échanges automobiles entre le Canada et les États-Unis.

Les deux pays maintiennent des tarifs réciproques de 25 % sur les importations de véhicules, une mesure commerciale instaurée en avril 2025. Assemblé à Smyrna, au Tennessee, le QX60 est le modèle le plus vendu d’Infiniti au Canada, représentant 53 % des ventes totales de la marque de luxe en 2024. En d’autres mots, il est essentiel à la rentabilité de la marque au pays.

La production du QX60, ainsi que celle des Nissan Pathfinder, Murano et Frontier, avait été suspendue pour le marché canadien en mai, après l’entrée en vigueur des tarifs. Cependant, seul le modèle Infiniti a repris la route du Canada, dans ce que l’entreprise décrit comme des « volumes limités ».

Le porte-parole de Nissan Canada, Didier Marsaud, a précisé que la décision d’importer la version mise à jour du QX60 s’inscrit dans la stratégie tarifaire précédemment annoncée par la compagnie. « Nous continuerons d’évaluer notre production au fur et à mesure que la situation évoluera », a-t-il indiqué par courriel.

Les ventes canadiennes d’Infiniti ont été affectées par le différend commercial. La marque a vendu 1 570 unités du QX60 au cours des trois premiers trimestres de 2025, une baisse de 34,6 % par rapport à la même période l’année précédente. En 2024, les ventes annuelles du QX60 s’élevaient à 3 342 unités.

L’année-modèle 2026 apporte plusieurs changements esthétiques, notamment une calandre plus imposante et un pare-chocs inférieur redessiné. Le nouveau multisegment sera offert à partir de 70 498 $, incluant des frais de transport de 2 495 $, comparativement à environ 64 000 $ pour le modèle 2025, frais inclus.

Les livraisons des Pathfinder, Murano et Frontier demeurent suspendues, et aucune date de reprise n’a encore été annoncée.