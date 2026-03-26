Infiniti QX65 2027, le QX60 a maintenant son coupé

Infiniti est définitivement en manque de nouveau et de variété. Pour élargir ses horizons, le constructeur s’offre une version « tendance » de type « coupé » du modèle le plus populaire sa gamme, le QX60. On découvre ainsi le QX65, un VUS qui promet l’esprit du légendaire FX.

Le QX65 est dérivé du QX60, mais avec une ligne de toit fuyante de type coupé

Sous le capot, on retrouve uniquement un L4 de 2.0T de 268 chevaux

Tout comme le QX60, le QX65 a une capacité de remorquage de 6 000 lb

Au cours des dernières années, la gamme des produits Infiniti n’a cessé de se contracter. Les berlines et les coupés sont disparus, l’an dernier, les VUS compacts QX50 et 55 y ont passé ne laissant que les QX60 et le gros QX80. Pour 2027, Infiniti veut faire une sorte de retour aux sources avec l’introduction d’un nouveau VUS intermédiaire sur la base du QX60, le QX65. On le sait, chez Infiniti, lorsque l’on parle d’un 5 en milieu de dizaine, on parle d’un VUS de type coupé.

Inspiré du père des VUS « Coupé », le FX

Avec le QX65, Infiniti veut renouer avec l’esprit de l’un de ses plus légendaires bolides le FX. Bien que le QX65 soit 18 centimètres de plus, le style y est. Est-ce que l’on aura le même niveau de performance que le FX, surtout dans sa version V8? Rien n’est moins sûr d’autant plus que l’on aura la moitié des cylindres. Cependant, la question plus existentielle : est-ce que ce sera suffisant pour relancer Infiniti?

Infiniti sait dessiner

Sans grande surprise, le QX65 2027 est pratiquement identique au Concept QX65 Monograph qui a été présenté au Quail durant le Monterey Car Week en 2025. Fait intéressant, ce concept était même en vedette au Salon de l’auto de Montréal et de Toronto cette année.

Sous l’égide du designer en chef Alfonso Albaïsa, le design Artistry in Motion, propose des traits évolutifs pour le constructeur. On reconnait immédiatement les liens avec le QX60, mais les deux modèles ne partagent que quelques pièces en commun à la carrosserie. C’est surtout manifeste avec la forme des blocs optiques qui sont scindés en deux, la grosse mode dans l’automobile actuellement. De ce fait, les phares de jour et la signature visuelle du modèle sont constitués des notes de piano en DEL comme sur le QX80. Sur le concept, ces touches de piano continuaient dans la calandre, mais ce n’est malheureusement plus le cas avec la version de production.

Plus bas, les principaux projecteurs se cachent dans une fausse « prise d’air » de chaque côté de la gigantesque grille de calandre. Cette dernière est encore une fois inspirée par les forêts japonaises de bambous. Sur la version Sport et Autograph, le style est plus dynamique, comme une forêt dans une tempête de vent!

Le profil, sa carte de visite

C’est au profil que le QX65 se distingue, le plus étant sous la forme d’un coupé, la ligne de toit est passablement plus basse et élancée. Pour accentuer l’effet sur l’Autograph, le toit est peint en noir et une fine ligne de chrome cadre la partie supérieure de la fenestration, cette dernière sera de couleur différente en fonction des autres versions. Au niveau des jantes, les modèles Luxe et Sport auront des jantes de 20 pouces alors que l’Autograph sera sur des jantes de 21 pouces.

Pour l’arrière, encore une fois, c’est réussi avec un feu unique, inspiré de son grand frère le QX80. On imite encore une fois des notes de piano au centre avec une collection de rectangles en DEL. Le hayon est très incliné pour faire honneur à la notion de « coupé ». Dans l’ensemble, le QX65 est une réussite en matière de style.

Une cabine tirée du QX60

La présentation intérieure vient directement du QX60 et c’est normal. L’allure générale est moderne et a été améliorée en 2025 sur le QX60. En plus d’un affichage tête-haute de 10,3 pouces à partir du modèle Sport, on retrouve les deux écrans de 12,3 pouces que l’on voit partout chez Nissan Infiniti. Pour la techno, on obtient aussi Google Assistant à bord pour nous faciliter la vie et bien sûr, Apple CarPlay et Android Auto sont de série.

Le QX65 Autograph vient avec des accents en bois à pores ouverts, un tableau de bord recouvert de cuir matelassé, des plaques de protection en aluminium dans l’aire de chargement ainsi que des seuils de portes avant et arrière illuminés. Les sièges en cuir semi-aniline présentent un motif de matelassage diagonal asymétrique inspiré des plis d’un kimono. Les sièges avant avec fonction de massage et climatisés sont inclus à ce niveau. Même chose pour les sièges chauffants à l’arrière. Avec le rouge, le style général a une approche très italienne qui lui donne une touche d’exotisme.

Klipsch fournisseur officiel

Pour les amateurs de musique, il y a un système ambiophonique différent pour chaque niveau. Le modèle Luxe de base offre 11 haut-parleurs. Le modèle Sport nous fait entrer dans l’univers de Klipsh avec un système à 16 haut-parleurs alors que l’Autograph pousse la note à 1 200 watts à travers 20 haut-parleurs.

« Coupé », mais spacieux

L’accès arrière est facile malgré la ligne de toit fuyante. On obtient un environnement orienté vers le grand confort. La deuxième rangée s’incline et est sur glissière, ce qui permet d’offrir plus de dégagement pour les jambes ou plus d’espace de cargo au coffre. Au coffre, le volume de base est de 1014 litres et passe à 1 917 avec le dossier abattu.

Une mécanique que l’on connait, malheureusement…

Au lancement, une seule motorisation sera offerte. Il s’agit du 4-cylindres turbocompressé à taux variable de compression de 2,0 litres que l’on connait depuis 2018 lors de son introduction dans le QX50. Malgré ses 268 chevaux et 286 lb-pi de couple, c’est un moteur grandement critiqué en raison de sa gestion de la puissance qui manque de souplesse. Le tout est couplé à une boite automatique à 9 rapports et un rouage intégral réactif. Sous cette forme, le modèle a une capacité de remorquage de 2 722 kg, soit 6 000 lb, la même que son principal compétiteur, le Genesis GV80 Coupé.

Vivement les rumeurs

Bien eu ce n’est pas encore confirmé, il y a des rumeurs qui avancent que le V6 pourrait faire son retour dans le QX60 donc potentiellement dans le QX65 aussi. Dans son cas, on parle d’un V6 de 3,5 litres qui développait 295 chevaux et 270 lb-pi de couple. Bien que cette réintroduction soit souhaitée, la puissance restera en retrait par rapport au GV80 Coupé dont le V6 turbo et a compresseur électrique donne une cavalerie de 405 chevaux. On peut se permettre de rêver d’une réintroduction du V6 3.0 biturbo que l’on avait dans les modèles Red Sport à 400 chevaux.

Plus de détails à venir

En contrepartie, le Genesis GV80 Coupé à un prix de base de plus de 105 000$ alors que le QX65 à de fortes de chances de couter plus de 30 000$ de moins. Nous aurons l’opportunité de conduire le QX65 dans les prochaines semaines. Nous aurons plus d’information à ce moment et nous serons donc en mesure de fournir une analyse complète du modèle. Sa commercialisation est prévue pour l’été 2026.