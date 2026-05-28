Hyundai Palisade XRT Pro 2026 : 5 questions et réponses

Le Hyundai Palisade a eu droit à une refonte complète pour l’année modèle 2026 qui a apporté une mécanique hybride optionnelle, un nouveau moteur V6 de série, ainsi que la version XRT Pro mise à l’essai.

Celle-ci adopte un style plus aventurier ainsi que des pneus plus agressifs pour plaire à ceux qui aiment afficher un air plus robuste que ce que le Palisade « régulier » a à offrir.

Voici cinq questions que vous pourriez vous poser au sujet du Hyundai Palisade XRT Pro 2026 ainsi que leur réponse.

Faits saillants sur le Hyundai Palisade XRT Pro 2026

Le Hyundai Palisade XRT Pro 2026 est positionné au milieu de la gamme du plus grand VUS de la marque sud-coréenne, avec un prix de départ de 60 821 $ au Canada.

Par comparaison, le Palisade d’entrée de gamme débute à 56 721 $ alors que le Ultimate Calligraphy est offert à 65 521 $.

Comme sa raison d’être repose sur son style, le Palisade XRT Pro en fait pas mal pour se démarquer des autres modèles de la gamme, notamment en disposant de jantes à motif unique, d’une grille de calendre à l’allure plus robuste, de pneus tout-terrain, de moulures de bas de caisse plus proéminentes, et de crochets de remorquage rouges à l’avant et à l’arrière.

Le XRT Pro n’est pas offert en version hybride, il est donc animé exclusivement par un moteur V6 de 3,5 L qui développe 287 chevaux et 260 lb-pi de couple, soit 4 chevaux et 2 lb-pi de moins que l’ancien V6 de 3,8 L qu’il remplace.

La boîte de vitesses est toujours une unité automatique à 8 rapports qui est associée au rouage intégral H-Trac.

Ressources Naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 14,3 L/100 km en ville, 10,6 L/100 km sur route et 12,7 L/100 km en conduite combinée.

Lors de mon essai, j’ai pu obtenir une moyenne de 12,5 L/100 km en conduite majoritairement rurale et autoroutière.

1 – Le moteur V6 est-il économique?

Malheureusement, l’économie d’essence n’est pas un attribut du moteur V6 de 3,5L du Palisade XRT Pro. En effet, avec une moyenne en conduite combinée de 12,7 L/100 km, ce VUS à trois rangées n’est pas clément avec le portefeuille, surtout avec les prix à la pompe en vigueur au moment de l’écriture. En fait, le Palisade XRT Pro consomme plus que tout autre VUS familial à vocation hors-route actuellement sur le marché. Cela dit, le moteur V6 offre une foule d’avantages pour compenser, notamment une douceur de fonctionnement remarquable ainsi qu’une sonorité musclée en accélération, deux attributs qui ne peuvent pas être répliqués par les quatre-cylindres turbocompressés qui remplacent de plus en plus de moteurs à six-cylindres dans le segment. Bien sûr, Hyundai offre maintenant une mécanique hybride dans le Palisade pour ceux qui désirent une meilleure économie d’essence, mais celle-ci n’est pas offerte sur le modèle XRT Pro.

2- Combien le Palisade XRT Pro peut-il remorquer?

Un autre avantage du moteur V6 est qu’il permet une capacité de remorquage de 2 268 kilogrammes (5 000 livres), soit 454 kg (1 000 lb) de plus que la version hybride. C’est suffisant pour permettre au Palisade de tirer des charges telles que de petites roulottes ou un bateau. De plus, l’ensemble de remorquage est de série sur tous les Palisade 2026 et comprend le pré-cablage pour les freins et feux de la remorque, le contrôle de stabilité de la remorque et des radiateurs à grande capacité pour le moteur et la transmission.

3- Comment se comporte le Palisade XRT Pro sur la route?

Alors que son style pourrait laisser croire que le Palisade XRT Pro présente un comportement routier un peu rustique visant à améliorer ses compétences hors-route, il n’en est rien. Effectivement, le Palisade XRT Pro montre un grand raffinement au niveau des suspensions et de l’insonorisation, rendant le roulement très confortable pour tous les occupants. De plus, la douceur et la puissance du V6 rendent l’expérience de conduite comparable à celle de véhicules de luxe coûtant bien plus cher. Le comportement routier en lui-même est aussi tout à fait acceptable pour un véhicule de cette taille et à la vocation familiale, faisant du nouveau Palisade l’un des modèles les plus agréables à conduire au quotidien dans son segment.

4- Combien d’espace intérieur le Hyundai Palisade XRT Pro offre-t-il?

Le Hyundai Palisade XRT Pro 2026 se place au bas de la catégorie en termes d’espace cargo maximal, derrière la deuxième rangée et derrière la troisième rangée, avec des capacités respectives de 2 455 L, 1 310 L et 540 L. La situation est meilleure au niveau de l’espace pour les passagers, où le Palisade dispose de plus de dégagement à la tête et aux jambes aux deux premières rangées que les Toyota Grand Highlander, Honda Pilot, et Volkswagen Atlas, entre autres. Par contre, la troisième rangée du Palisade est plus petite que celle de ces rivaux.

En chiffres, le Palisade dispose de 1 019 mm d’espace à la tête à l’avant, 1 005 mm à la deuxième rangée et 944 mm à la troisième. En termes d’espace aux jambes, le Palisade offre 1 052 mm à l’avant, 1 092 mm au centre et 815 mm à l’arrière. Finalement, le dégagement aux épaules atteint 1 560 mm à l’avant, 1 550 mm au centre et 1 412 mm à la troisième rangée.

5- Est-ce que le Hyundai Palisade XRT Pro est compétitif dans son segment?

Bien qu’il dispose d’un peu moins d’espace intérieur que ses concurrents et que son moteur V6 soit assez gourmand, le Hyundai Palisade XRT Pro 2026 est réellement compétitif sur le marché canadien. En effet, ce modèle offre un grand confort et une expérience de conduite raffinée, en plus d’un style distinctif et d’une dotation technologique complète. De plus, le Palisade XRT Pro est affiché au même prix que la plupart de ses concurrents, notamment les Chevrolet Traverse et Volkswagen Atlas, dont les versions à saveur aventurière sont aussi affichées à environ 60 800 $. Par comparaison, les Toyota Grand Highlander Limited et Honda Pilot TrailSport sont plus dispendieux de quelques milliers de dollars. N’oublions pas non plus que pour le moment, le Kia Telluride 2027 n’est toujours pas disponible au Canada en raison de tarifs imposés aux véhicules construits aux États-Unis en dehors des stipulations de l’accord de libre-échange nord-américain. Cela laisse donc toute la place au Palisade pour représenter le savoir-faire sud-coréen dans cette catégorie.

Conclusion

Le Hyundai Palisade était déjà l’un des VUS les plus compétents de son segment, et la nouvelle génération lancée cette année en rajoute avec une nouvelle mécanique hybride ainsi qu’une version XRT à l’allure robuste. Ainsi, le Palisade XRT Pro 2026 brille par son confort, son raffinement, son style unique et son niveau d’équipement. Ne vous attendez pas par contre à un vrai VUS hors route et préparez-vous à passer plus de temps à la pompe que vous l’auriez souhaité.