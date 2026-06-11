Essai du Subaru Outback XT Premier 2026 : à sa manière

L’Outback se réinvente. L’époque où elle était basée sur la plateforme de la Legacy familiale est bel et bien terminée. L’Outback se rapproche plus que jamais d’un VUS. Est-ce une bonne chose de lui enlever son caractère unique? C’est une bonne question auquel je vais répondre à ma manière suivant mon essai de ce produit hautement populaire au Québec.

+Capacités hors route réelles

+Aménagement de la cabine très fonctionnel

+Choix de version

-Style intense

-Aucune forme d’hybridation

-EyeSight trop intrusif

Jusqu’à maintenant l’Outback n’a jamais voulu être un VUS. En 1994, elle réinventa la formule de la familiale pour l’aventure hors route inspirée de l’AMC Eagle. Tant et aussi longtemps que la Legacy a existé, elle était basée sur sa version familiale. Depuis le retrait en 2024 de la Legacy, l’Outback est devenu orpheline. Subaru devait donc prendre une nouvelle direction et nous voilà avec le modèle 2026.

Lors de son dévoilement au Salon de l’auto de New York en 2025, la salle au grand complet a presque perdu connaissance à sa vue. Subaru n’a jamais été reconnu pour faire des designs à l’esthétique relevée. Dans le cas de cette Outback, on y va de décorations, on abuse de la décoration que ce soit à la calandre, aux parechocs, en bas de caisse, autour des ailes et même au pilier D. Il y a trop de couches de plastique. Selon moi, elle tombe dans la caricature. Il semblerait que les groupes tests l’on aimer. J’essaie, mais c’est difficile.

Tout y est

Malgré ses airs, l’Outback offre tout ce qui est nécessaire à l’amateur d’aventure. Toutes les versions viennent avec des phares antibrouillards et des projecteurs en DEL à l’éclairage très efficace. Les XT viennent avec des jantes de 19 pouces qui meublent bien les puits de roue. Considérant l’orgie de plastique, inutile d’insister sur la protection qui cercle le véhicule.

Pour ceux d’entre vous qui feront des activités hors route, et vous êtes nombreux, sachez que la garde au sol demeure la même à 8,66 pouces. Le Wilderness repousse cette ligne à 9,44 pouces. L’angle d’approche est à 18 degrés, de crête à 19,4 et celui de départ à 22,5. Peut-être plus importants encore, les longerons de toit de type pont demeurent et ils sont très bien faits. Il sera facile d’y mettre des caissons de transport.

Enfin une cabine moderne, presque au complet

La présentation intérieure de la dernière Outback n’était pas une solution à la dépression. Avec cette nouvelle génération, du moins dans la XT Premier, Subaru a fait un réel effort esthétique. Bon, ça commence avec un vieux volant datant de Mathusalem, mais il demeure très fonctionnel avec ses gros boutons.

L’instrumentation passe au numérique avec un écran de 12,3 pouces au design très réussi. Même chose pour l’écran central de 12.1 pouces qui intègre le système multimédia. Lui aussi entre dans la modernité. Il est haut placé et délaisse l’approche portrait de l’ancienne génération pour une position paysage. L’ergonomie est améliorée et plus intuitive.

Plus bas, Subaru demeure fidèle à des commandes de climatisation physiques, pratiques et sécuritaires qui permettent une manipulation simple lorsque l’on roule. À la console, l’aménagement est fait avec la fonctionnalité en tête. Plaque de recharge par induction, certaines commandes, porte-gobelets et du rangement dans l’accoudoir, c’est ergonomique.

Le confort et le côté pratique de la chose.

Les sièges offrent un bon niveau de confort. Les dégagements sont amples pour tous les occupants et soulignons l’impressionnant effort de Subaru pour la minceur des piliers qui améliorent significativement la visibilité vers l’extérieur. À l’arrière, le confort est décent avec un bon niveau d’équipement pour le segment.

Au coffre, le volume de base est de 980 litres et passe à 2 280 litres. C’est supérieur à bien des VUS conventionnels. Le seuil est bas et large. Encore une fois, que la notion de praticité est centrale dans la conception de l’Outback.

Une mécanique avec aplomb

L’Outback vient avec deux moteurs. Le XT Premier étant au sommet de la gamme reçoit le 4-cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres d’une puissance de 260 chevaux avec un couple de 277 lb-pi. Oui, ça fait longtemps que ce moteur existe et fort heureusement, il a démontré pour le moment une bonne fiabilité. Sans surprise, il est reconduit avec sa boite de type CVT simulant occasionnellement 8 rapports.

C’est une bonne mécanique qui est bien adaptée à l’Outback. La puissance est bonne et permet une conduite affirmée sans être sportive. Les accélérations et les reprises se font avec fermeté. La transmission avec la simulation de rapports offre une expérience nettement plus agréable que précédemment. Le seul point que j’aimerais voir Subaru évoluer un peu, c’est au niveau l’intégration d’une forme d’hybridation. On n’y est toujours pas dans l’Outback. Fait à noter, l’insonorisation est supérieure, limitant les bruits intrusifs de la mécanique.

Sur la route, le comportement est impressionnant. En fait, ce qui m’a le plus saisi est la qualité du roulement. Les suspensions sont calibrées de manière impeccable. Ce qui est d’autant plus étonnant est qu’elles sont aussi bonnes sur la route qu’en situation de hors route. Il n’y a donc pas de compromis. Le confort est tel que ce sera pour plusieurs le principal argument de l’achat.

Le système de sécurité EyeSight est très compétent et très complet. Par contre, il est franchement trop intrusif et a tous les points de vue. Il n’est pas possible de regarder quelques secondes par la vitre latérale que l’on se fait rappeler à l’ordre de regarder devant et là ce m’est qu’un exemple!.

La direction pourrait être plus précise, mais considérant le segment, ce n’est rien d’inhabituel. J’ai été jouer dans les sentiers avec et elle demeure un produit capable d’affronter bien des épreuves. La qualité de la calibration du rouage symétrique demeure une autre force du produit. Pour la capacité de remorquage à 3500 lb, là encore l’Outback se positionne en avantage face à certains compétiteurs.

À surveiller

Pour la génération actuelle, on ne compte aucun rappel à ce jour. Si l’on regarde sur l’ancienne génération avec qui elle partage l’ensemble de ses éléments techniques, il n’y a que 8 rappels sur l’ensemble de la génération de 2020 à 2025. Le plus sérieux s’est produit l’année du lancement où un problème avec le module de commande de la transmission pourrait entrainer des problèmes majeurs avec la chaine d’entrainement (glissement, rupture). Un point à toujours prendre en compte avec un produit Subaru, les couts d’entretien sont élevés. De plus, il faudra surveiller la fiabilité et le rendement du nouveau système multimédia, il s’agissait d’un irritant significatif dans l’ancienne génération.

Conclusion

Cette Outback a perdu le caractère des 5 générations précédentes. Selon moi, c’est une erreur, mais ce sont les consommateurs qui vont en juger. Après tout, les consommateurs Subaru sont parmi les plus fidèles de l’industrie. Esthétiquement, j’ai des réserves, mais cette opinion est libre à tous. Toutefois, on se réconcilie vite avec le véhicule lorsque l’on prend place à bord et l’on tombe sous le charme en la conduisant tant son comportement routier est plaisant.

À cela, on ajoute une bonne réputation de fiabilité, une cabine bien ficelée, des capacités intéressantes, un rouage à point.

D’un point de vue de valeur, le prix du modèle à l’essai XT Premier était de tout juste au-dessus des 54 000$. Considérant l’ensemble de l’œuvre de cette Outback, c’est raisonnable. Finalement, dernier bon point, sa valeur de revente est très haute.

Modèle Subaru Outback Honda CR-V AWD Toyota RAV4 Échelle de prix 43 760-54 060$ 43 100-55 520$ 40 500-55 000$ Moteur de base H4 2.5L. L4 1.5L. Turbo L4 2.5L Hybrid Puissance 180 ch./178 lb-pi 190 ch./179 lb-pi 236 ch./ND Autre moteur H4 2.4L. Turbo L4 2.0L. Hybrid L4 2.5L PHEV Puissance 260 ch./277 lb-pi 204 ch.247 lb-pi 324 ch./ND Transmission CVT CVT CVT Cons (V/R/C) 100km 11/8,3/9,7L. 6,3/7,2/6,7L. 5,7/6,7/6,2L. Remorquage 1 225-1 588 kg 453-680 kg 794-1 588 kg Garde au sol 8,66 pouces 8,2 pouces 8,1 pouces Coffre 980-2 198L. 1028-2 030 L. 1 070-1 977L.