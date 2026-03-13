L’hécatombe continue chez Honda, le Prologue sera abandonné en décembre

Le VUS électrique de Honda tire sa révérence avant la fin de 2026. La marque revoit actuellement sa stratégie d’électrification en Amérique du Nord et mettra fin à la carrière du Prologue après un cycle de production de seulement 3 ans.

Honda ne fera pas de deuxième génération, ni même de rafraichissement pour le Prologue.

La production actuelle devrait prendre fin en décembre.

Le constructeur réoriente sa stratégie vers les hybrides plutôt que les véhicules 100 % électriques.

Un VUS électrique partagé avec GM

Introduit en 2024, le Honda Prologue devait représenter une étape importante dans la transition du constructeur vers l’électrification. Ce VUS intermédiaire, développé en partenariat avec General Motors et construit dans une usine mexicaine du groupe américain, reposait sur une plateforme électrique partagée entre les deux fabricants. Il était construit côte à côte avec le Chevrolet Blazer EV.

Dès sa première année complète de commercialisation, le modèle a connu un départ solide sur le marché étasunien. En 2025, près de 39 000 unités ont trouvé preneur aux États-Unis, notamment grâce à des rabais importants et à l’accès au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques. Au Canada, son succès a été passablement plus mitigé, c’est plutôt son jumeau technique, le Chevrolet Blazer EV qui a connu un plus grand succès.

Ce succès initial semblait confirmer l’intérêt croissant pour les VUS électriques dans ce segment. Honda voyait alors le Prologue comme une porte d’entrée vers une gamme plus large de véhicules zéro émission.

L’effondrement

La situation s’est toutefois rapidement compliquée. Lorsque l’administration américaine a mis fin au crédit d’impôt fédéral de 7 500$ pour certains véhicules électriques, les ventes du Prologue ont frappé un mur.

Depuis le début de 2026, les livraisons auraient chuté d’environ 74 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse importante a forcé Honda à revoir ses volumes de production et à réduire de moitié le rythme de fabrication du modèle.

Selon les projections actuelles, le constructeur s’attendrait à écouler environ 17 900 exemplaires cette année, un niveau bien inférieur aux attentes initiales. Cette baisse de la demande remet directement en question la rentabilité du programme. Cette décision est étonnante considérant que la plate-forme Ultium appartient à GM et que les couts sont grandement partagés.

Considérant que la production se terminera à la fin décembre, il y a de bonnes chances que l’on voit des version 2027 du modèle, mais en quantité limitée.

Fini l’électrique

Les difficultés rencontrées par le Prologue s’inscrivent dans une réévaluation plus large de la stratégie électrique de Honda en Amérique du Nord.

Le constructeur a annoncé l’annulation de 3 projets de véhicules électriques prévus en Amérique du Nord, le 0 Series SUV, la berline 0 Series Saloon et l’Acura RSX électrique. Cette réorientation pourrait entraîner des charges financières importantes liées à ces changements de plan, en particulier avec les sous-contractants.

Une tourmente de facteurs explique cette décision :

Une demande moins forte que prévu pour les véhicules électriques,

Les tarifs commerciaux,

La diminution de certaines aides gouvernementales,

Les défis liés à la rentabilité reliés au développement des infrastructures de recharge.

Les hybrides reprennent l’avant-plan

Dans l’immédiat, la marque japonaise entend renforcer sa gamme hybride. Honda estime que ce type de motorisation correspond davantage aux attentes actuelles des consommateurs, qui cherchent à réduire leur consommation sans renoncer à l’autonomie et à la simplicité d’un moteur thermique. Pour le moment, on compte sur les Civic, CR-V Prelude et Accord avec une motorisation hybride. Les Pilot, Passport, Ridgeline et Odyssey ont toujours des motorisations V6 atmosphérique conventionnel. Le petit HR-V se contente d’un 4-cylindres.

Avec une vision à court terme, du côté des concessionnaires, cette orientation est généralement bien accueillie. Plusieurs distributeurs observent déjà un déplacement de la demande vers les modèles hybrides, surtout dans un contexte où le prix des véhicules et le coût de la vie influencent fortement les décisions d’achat. Avec la flambée des prix du pétrole, il y a de bonnes chances que l’on assiste à un autre revirement des demandes des consommateurs.

Les clients continuent d’être intéressés par des véhicules plus efficients, mais ils privilégient souvent une solution intermédiaire plutôt qu’un passage immédiat au 100 % électrique. Pour le moment, pas un seul mot quant à l’approche des hybrides rechargeables, une technologie pourtant en plein essor dans l’industrie.

Ce déni des VHER est étonnant dans la mesure que Honda a produit la Clarity (2016-2021) avec ce type de motorisation et elle était extrêmement compétente. Honda possède la technologie, elle ne veut juste pas la commercialiser.

Un programme VÉ très court

Si la décision de mettre fin au Prologue se confirme, cela marquerait une étape importante dans l’évolution (régression) de la stratégie électrique de Honda en Amérique du Nord.

Dès le départ de l’aventure du Prologue, on savait qu’il était un modèle de passage vers la plate-forme 0. Ce n’est donc pas une surprise, ce qui étonne c’est qu’il n’y pas de futur électrique dans l’immédiat. L’électrification nord-américaine devient un épisode relativement bref dans l’histoire de l’électrification du constructeur, qui n’aurait duré que quelques années.

Un futur électrique sans objectif

Honda n’abandonne pas définitivement les véhicules électriques. L’entreprise continue de travailler sur une nouvelle architecture électrique maison destinée à soutenir sa transition à long terme. D’ici là, Honda continue d’offrir des véhicules électriques, notamment en Europe ou encore en Chine avec l’Insight dévoilé tout juste la semaine dernière.

Pour l’instant, la priorité semble être de maintenir la rentabilité et d’adapter l’offre aux réalités du marché, un équilibre que plusieurs constructeurs tentent de trouver alors que la transition énergétique progresse plus lentement que prévu.

Source : Automotive News