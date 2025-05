Honda améliore le VUS Prologue 2025 : plus d’autonomie, plus de puissance et accès élargi à la recharge rapide

Prix inchangé pour le Prologue 2025 — Accès au réseau de recharge Tesla dès l’été 2025

Le Prologue 2025, dans ses versions EX et EX-L, offre désormais une autonomie pouvant atteindre 473 km, soit une amélioration de 20 km par rapport au modèle 2024.

L’accès au réseau de bornes Tesla Supercharger sera possible dès l’été 2025 grâce à un adaptateur homologué.

Toutes les versions du Prologue 2025 profitent désormais d’un groupe motopropulseur développant 300 chevaux et 355 lb-pi de couple.

Les versions EX et EX-L du Prologue 2025 affichent désormais une autonomie estimée de 473 km sur une pleine charge, soit 20 km de plus que le modèle 2024. La version Touring à rouage intégral voit également son autonomie grimper à 455 km, un gain de 16 km. La puissance a été augmentée à 300 chevaux et 355 lb-pi de couple sur toutes les versions, comparativement aux 288 chevaux, et 330 lb-pi du modèle précédent.

Tous les Prologue 2025 sont dotés d’une batterie lithium-ion de 85 kWh et peuvent utiliser la recharge rapide en courant continu jusqu’à 150 kW, permettant de récupérer environ 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Un ensemble de recharge portatif est inclus de série, comprenant des adaptateurs de niveau 1 et de niveau 2 pour la recharge à domicile.

À compter de l’été 2025, les propriétaires de Prologue au Canada auront accès à plus de 22 000 bornes Tesla Supercharger à travers l’Amérique du Nord grâce à un adaptateur NACS vers CCS officiellement approuvé par Honda. Conçu spécifiquement pour le Prologue, cet adaptateur a été rigoureusement testé afin de respecter les normes de performance et de sécurité de Honda. Il sera le seul adaptateur de recharge rapide DC approuvé pour ce modèle.

Le Prologue 2025 est proposé en trois versions bien équipées — EX, EX-L et Touring — intégrant de nombreuses technologies et caractéristiques de sécurité de série, dont des jantes en alliage de 19 pouces, l’intégration Google intégrée, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur sans fil pour téléphone, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec soutien lombaire, ainsi que la suite de technologies de sécurité Honda Sensing.

Honda Prologue 2025 – Prix et cotes de consommation de carburant