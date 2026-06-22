Toyota augmente la production du RAV4 au Kentucky pour répondre à la demande américaine

Le RAV4 est actuellement fabriqué dans trois pays.

La majorité des RAV4 vendus aux États-Unis proviendront toujours du Canada.

Les ventes de ce VUS populaire ont chuté de 40 % en raison de stocks limités, mais presque chaque exemplaire est vendu d’avance.

Après Takaoka au Japon et Cambridge en Ontario, Toyota accélère la production du nouveau RAV4 2026 à Georgetown, au Kentucky.

En effet, la plus grande usine du constructeur automobile au monde fabrique désormais aussi la nouvelle génération du modèle le plus vendu de la marque, afin de répondre à une demande « phénoménale ».

L’usine du Kentucky est le seul site de production de la Camry pour le marché nord-américain et assemble des versions hybrides du RAV4 depuis 2020. La toute dernière génération du RAV4, lancée au début de cette année, propose uniquement des motorisations hybrides et hybrides rechargeables.

Bien que la plupart des RAV4 vendus en Amérique du Nord continueront d’être fabriqués au Canada, les usines de Cambridge et de Woodstock fonctionneraient déjà à pleine capacité et ne parviennent pas à combler la demande.

Une fois la production pleinement déployée, l’usine de Georgetown devrait ajouter 40 000 RAV4 cette année et environ 80 000 en 2027, ce qui aidera Toyota à réduire ses listes d’attente et à renflouer les parcs de ses concessionnaires.

Pour le moment, Automotive News rapporte que presque chaque nouveau RAV4 est vendu avant même d’être construit. Le taux de rotation du multisegment a atteint 97,6 % en mai, ce qui signifie que 97,6 % de tous les RAV4 proposés à la vente aux États-Unis au cours de ce mois ont trouvé preneur avant le début du mois de juin.

La demande est si forte que les concessionnaires à gros volume calculent même leurs inventaires en heures plutôt qu’en jours. Certains affichent également des listes d’attente contenant jusqu’à 800 noms.

L’intérêt des clients pour la nouvelle génération du VUS le plus populaire d’Amérique du Nord est évidemment un facteur clé de cette pénurie de RAV4, mais ce n’est pas le seul.

En effet, Toyota a privilégié un déploiement progressif de la production du RAV4 2026 afin de s’assurer que le nouveau modèle ne souffre pas de problèmes de jeunesse, ce qui arrive souvent au début du cycle de production d’un nouveau véhicule.

Cela explique pourquoi les ventes du RAV4 aux États-Unis affichent actuellement une baisse de 40 % jusqu’à la fin mai par rapport à la même période l’an dernier, malgré toutes les commandes en souffrance.

Le constructeur a également envoyé 150 prototypes et unités de préproduction à des spécialistes techniques et à des concessions à travers le pays, leur demandant de les mettre à l’épreuve afin de détecter tout problème que les ingénieurs auraient pu manquer lors du processus de développement régulier.

Même avec la capacité de production supplémentaire à Georgetown, il est peu probable que Toyota rattrape son retard avant la fin de l’année, d’autant plus que la version hybride rechargeable est désormais disponible dans l’ensemble des États-Unis, plutôt que dans quelques États sélectionnés ayant des mandats stricts de véhicules zéro émission.

Pour compenser ces ventes qui risquent d’être perdues, Toyota aurait demandé à ses concessionnaires de proposer d’autres modèles comme la Crown Signia, le Corolla Cross, le 4Runner, et même le bZ électrique ou la camionnette Tacoma aux clients intéressés par un RAV4.

Cette stratégie semble s’avérer payante, puisque les ventes de tous ces modèles ont progressé de 0,6 à 114 % d’une année sur l’autre.

D’un point de vue canadien, l’augmentation de la production du RAV4 à Georgetown est préoccupante si l’on considère les tensions commerciales entre Ottawa et Washington. Toutefois, compte tenu de la demande pour le RAV4 et du fait que deux usines canadiennes fabriquent environ 350 000 RAV4 par an — contre un sommet de 80 000 prévu à Georgetown —, la présence manufacturière du constructeur au Canada semble à l’abri pour l’instant.

Source : Automotive News