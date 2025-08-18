Le Honda Ridgeline de nouvelle génération mérite enfin son moment de gloire

Le prochain Ridgeline de Honda pourrait enfin connaître le succès qu’il mérite – si Honda saisit sa chance.

Une nouvelle plateforme robuste et un rouage intégral amélioré emprunté au Passport pourraient enfin transformer le Ridgeline.

Honda devrait lancer un groupe motopropulseur hybride ou hybride rechargeable dans le prochain Ridgeline, avant de l’intégrer à l’ensemble de la marque.

Le Ridgeline TrailSport actuel démontre que le pick-up de Honda a le potentiel de rivaliser en dehors des sentiers battus.

Le Honda Ridgeline a toujours été un véhicule à part dans le monde des camionnettes, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. En réalité, Honda excelle dans l’art de concevoir des véhicules marginaux. Pensons aux Element, Crosstour, CR-Z, et Insight et Acura ZDX de première génération… Le Ridgeline est peut-être le meilleur exemple de cette approche non conventionnelle.

Lancé pour la première fois en 2005, le Ridgeline bousculait les conventions. Au lieu d’utiliser une structure traditionnelle avec châssis sur cadre, il reposait sur une plateforme monocoque partagée avec le VUS Pilot. Il proposait une suspension arrière indépendante, un coffre étanche intégré à la caisse (un « brunk » ?) et un hayon à double action toujours inégalé, sauf si vous possédez une familiale Américaine vieille de plus de 30 ans. Ces innovations ont été saluées par la critique et ont gagné la loyauté de nombreux propriétaires, mais elles n’ont jamais vraiment séduit les acheteurs de camionnettes traditionnelles.

La deuxième génération du Ridgeline, introduite en 2017, arborait un design plus conventionnel, tout en conservant des solutions techniques intelligentes. Le confort de roulement, l’espace intérieur et la capacité de remorquage ont été améliorés, mais son identité unique est demeurée intacte. Malgré tout, le Ridgeline n’a jamais obtenu la reconnaissance qu’il mérite — constamment éclipsé par des options plus rustiques comme les Toyota Tacoma, Nissan Frontier et Ford Ranger. Or, avec la popularité croissante des camionnettes compactes et intermédiaires, son heure pourrait enfin avoir sonné.

Le moment est venu de faire passer l’original au niveau supérieur.

S’appuyer sur une nouvelle renaissance du tout-terrain

Si le tout nouveau Honda Passport 2026 complètement repensé est un bon indicateur, le prochain Ridgeline devrait connaître une transformation majeure. Le Passport TrailSport repose désormais sur une plateforme pour véhicules légers grandement améliorée, avec une structure plus rigide, une voie élargie, un empattement allongé et une géométrie tout-terrain nettement plus efficace. Le tout est jumelé au nouveau système i-VTM4 à rouage intégral vectoriel, plus rapide et précis, à une suspension réglée pour les sentiers, ainsi qu’à des plaques de protection en acier épais. Il propose même un système de caméras TrailWatch offrant quatre angles de vue extérieurs.

Ces mises à jour doivent avoir une incidence majeure sur le futur Ridgeline, qui partage sa base technique avec les Passport et Pilot. Si Honda intègre cette nouvelle technologie de plateforme au Ridgeline, il pourrait enfin livrer le niveau de compétences tout-terrain et de prestance mécanique que recherchent les acheteurs de camionnettes intermédiaires. Mais rappelons-le : ce n’est pas parce que Honda le peut qu’il le fera… Il suffit parfois d’avoir l’air crédible.

Imaginez un Ridgeline TrailSport avec de vrais angles d’approche et de départ, des points d’ancrage de remorquage costauds, des élargisseurs d’ailes et des pneus tout-terrain. Ce ne serait plus simplement un camion « style de vie », mais un véritable candidat pour l’arrière-pays. Évidemment, tous les Ridgeline n’ont pas besoin d’être des TrailSport, mais Honda pourrait garder l’approche simple.

Le temps est venu d’électrifier la camionnette

Au-delà des capacités, la véritable opportunité se trouve sous le capot. Le V6 3,5 L actuel est doux et compétent, avec ses 280 chevaux et 262 lb-pi de couple, mais le moment est venu pour l’électrification. Honda pourrait choisir le Ridgeline comme véhicule de lancement pour un nouveau groupe motopropulseur qui serait ensuite intégré aux Passport, Pilot et même Odyssey.

Un hybride ou un hybride rechargeable serait logique. Honda pourrait reprendre le moteur 4 cylindres de 2,0 L à cycle Atkinson de l’Accord Hybride, lui greffer un turbocompresseur et ainsi obtenir une puissance supérieure à 275 chevaux et 325 lb-pi de couple. Ce serait plus performant que le V6 actuel tout en consommant moins et en séduisant les acheteurs qui recherchent un utilitaire plus efficient.

Autre possibilité ? Électrifier le V6 lui-même. L’ajout d’un système hybride procurerait un couple instantané, une meilleure capacité de remorquage au démarrage, et une livrée de puissance plus fluide. Peu importe l’approche, un Ridgeline électrifié de prochaine génération positionnerait Honda exactement là où il faut : dans le coup.

Le Ridgeline TrailSport 2025

Il y a peu de temps, j’ai eu l’occasion de conduire le Ridgeline TrailSport 2025, et il est évident que Honda a déjà préparé le terrain. Cette version actuelle du TrailSport reçoit des pneus tout-terrain, des plaques de protection en acier et une suspension recalibrée pour améliorer l’articulation, le tout soutenu par le système AWD vectoriel i-VTM4. Même si aucun vrai hors route n’a été fait — à part négocier les routes encore cratérisées du Grand Montréal — le raffinement du camion demeure impressionnant.

L’intérieur du TrailSport est un autre point fort : surpiqûres orange contrastantes, nouvel écran tactile, instrumentation revue et console centrale élargie. Mais surtout ? Ce TrailSport roule comme un vrai Ridgeline. Il est confortable, confiant, et typiquement Honda. Et il est juste assez robuste pour prouver que la plateforme a encore beaucoup à offrir.

Une base pour l’avenir des camionnettes Honda

Le Ridgeline a toujours occupé une niche, mais cette niche est en pleine expansion. Les acheteurs veulent du confort, de la polyvalence et de vraies capacités pratiques. Un Ridgeline de nouvelle génération reposant sur la nouvelle architecture du Passport et propulsé par un groupe motopropulseur hybride tourné vers l’avenir pourrait enfin prendre sa place sous les projecteurs.

Conserver le « brunk » est essentiel — allonger ou approfondir la caisse ne l’est pas. Le véritable enjeu, c’est le prix. La version Sport de base, frais inclus, coûte près de 55 000 $, tandis que le TrailSport bleu ciel voilé tel qu’essayé approche les 58 500 $. Avec un groupe hybride, il n’est pas farfelu d’imaginer une facture de 65 000 $. Mais dans un monde où un Toyota Tacoma hybride débute à près de 68 000 $ (!!), la question est : pourquoi s’inquiéter du prix ?

C’est la chance de Honda de redéfinir le Ridgeline et de lui donner les outils pour étendre sa présence dans le segment. Le Ridgeline a l’héritage, l’ingénierie et un certain élan. Tout ce qu’il lui manque, c’est son moment. Et ce moment, c’est peut-être maintenant.