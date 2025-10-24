Essai routier: Honda Odyssey Black Edition 2025: L’espace et le confort

La Honda Odyssey Black Edition 2025 est la version la mieux équipée et la plus dispendieuse de la minifourgonnette de Honda, qui a reçu quelques légères mises à jour cette année.

Résumé de la Honda Odyssey Black Edition 2025

Toutes les Honda Odyssey 2025 sont alimentées par un moteur V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et 262 lb-pi de couple.

La consommation moyenne estimée par Ressources Naturelles Canada est de 10,6 L/100 km, j’ai obtenu 10,2 L/100 km.

La Black Edition ajoute des jantes et des garnitures noires à l’équipement de la Touring, pour un prix de $63,143.

L’Odyssey 2025 est une des minifourgonnettes les plus spacieuses, mais pas la plus polyvalente.

Forces

Grand confort général

Intérieur spacieux et bien conçu

Conduite agréable

Faiblesses

Pas de traction intégrale ni d’hybride

Sièges du milieu difficiles à retirer

Design et technologies commencent à vieillir

Adulées par les familles des années 90 et 2000, les minifourgonnettes ont cédé leur place aux VUS à trois rangées depuis et agissent presque en tant que figurantes sur le marché.

Néanmoins, elles demeurent incontestablement les véhicules les plus pratiques et les mieux adaptées pour les familles avec des jeunes enfants grâce à leur espace intérieur extrêmement généreux, leurs portes coulissantes ultra pratiques, et leur conduite s’apparentant plus à celle d’une berline.

La Honda Odyssey 2025 continue d’offrir une formule établie, avec une mécanique à six-cylindres et traction avant, une banquette de troisième rangée rabattable à plat, et des technologies de divertissement pour les passagers arrière.

Un look un peu vieillissant

Puisqu’elle n’a pas beaucoup changé depuis 2018, il n’est pas surprenant que la Honda Odyssey commence à montrer son âge au niveau du style extérieur, notamment par rapport à ses rivales, qui ont toutes reçu au minimum une refonte en profondeur depuis. Bien sûr, cela n’enlève rien à l’Odyssey en soi, mais je préfère le design des minifourgonnettes Chrysler et Kia. La ligne de fenestration qui courbe vers le bas au niveau des ailes arrière n’aide pas l’Odyssey non plus, car elle fait paraître l’arrière plus lourd et plus imposant. Évidemment, personne n’achète ce type de véhicule pour son style, alors ça n’a pas tant d’importance. De plus, de légères retouches apportées pour l’année-modèle 2025 modernisent un tant soit peu ce modèle, et la combinaison de la peinture rouge avec la version Black Edition donnait à notre modèle d’essai un peu plus d’intérêt visuel qu’à certaines de ses rivales.

Un intérieur spacieux et confortable, mais pas le plus polyvalent

L’habitacle de la Honda Odyssey 2025 n’est pas non plus du dernier cri, mais dans ce cas, ce n’est pas vraiment une mauvaise chose. En effet, cela signifie que les contrôles physiques ont encore préséance sur les écrans tactiles, ce qui est pratiquement toujours une bonne nouvelle au chapitre de l’ergonomie et de la sécurité. Heureusement, Honda dote maintenant sa minifourgonnette de son plus récent système d’info-divertissement, qui est selon moi l’un des plus intuitifs sur le marché grâce à ses grandes icônes colorées, ses raccourcis personnalisables et ses menus faciles à comprendre. On peut toutefois reprocher à ce système un écran difficile à lire en plein soleil en raison de son inclinaison vers l’avant On aurait aussi souhaité un système de caméras à 360-degrés, qui aurait pu faciliter les manœuvres de stationnement dans les parkings étroits. Il est étonnant que l’Odyssey Black Edition ne dispose pas d’une chaîne audio « griffée », mais le système signé Honda est tout à fait satisfaisant.

Pour le reste, l’habitacle de la Honda Odyssey est très bien conçu, avec une quantité impressionnante de rangements ouverts et fermés dans les portes et la console centrale, permettant de caser tous les petits objets qu’une famille doit trimbaler. Les sièges baquets avant ainsi que la banquette du milieu bénéficient d’accoudoirs rabattables qui rendent les longs trajets plus confortables, et les passagers des deuxième et troisième rangées ont droit à des pares soleil latéraux ainsi qu’une zone de climatisation dédiée.

Notre modèle d’essai était aussi équipé du système de divertissement arrière, qui permet aux passagers d’écouter des films ou de jouer à des jeux vidéo sur la route. Ici aussi, l’Odyssey montre son âge, car elle ne dispose que d’un écran en position centrale et celui-ci ne peut afficher du contenu qu’au moyen d’un port HDMI. Il aurait été intéressant de voir Honda intégrer des applications ou des fonctions de streaming directement à ce système, comme Chrysler le fait avec la Pacifica, qui bénéficie en plus de deux écrans individuels à la rangée du milieu.

Où l’Odyssey se rattrape, s’est au niveau de l’espace intérieur, qui est un des plus généreux de la catégorie. En particulier, les passagers des deuxième et troisième rangées sont moins à l’étroit chez Honda que la compétition. L’accès à bord est aussi très facile à l’avant et à la rangée du milieu, mais on souhaiterait que les sièges médians s’avancent un peu plus pour faciliter l’entrée et la sortie à la troisième rangée. Au chapitre de l’espace cargo, l’Odyssey continue de se démarquer avec plus d’espace derrière la troisième rangée que la Chrysler et seulement 20 litres de moins que la Toyota. En rabattant la troisième banquette dans le plancher, on peut utiliser jusqu’à 2452 litres d’espace, soit 26 litres de moins que dans la Pacifica, mais 323 litres de plus que la Sienna. Avec les sièges du milieu retirés, c’est jusqu’à 3 973 litres qui s’offrent à nous. C’est beaucoup plus que dans la Sienna et pratiquement identique à la Pacifica, mais un peu moins que dans la Kia Carnival.

Il faut toutefois noter que la Honda Odyssey n’est pas le choix idéal pour les conducteurs qui doivent souvent utiliser leur minifourgonnette pour transporter des passagers et du cargo, parce que ses sièges de deuxième rangée ne peuvent se rabattre dans le plancher, ce qui demeure une exclusivité de Chrysler. Ainsi, il faut composer avec des baquets imposants et lourds à manœuvrer si l’on pense avoir besoin de tout l’espace disponible dans l’Odyssey. De plus, comme les sièges du milieu sont montés sur un chariot qui leur permet de se déplacer de gauche à droite quand le siège d’appoint au centre n’est pas installé, le plancher de l’aire de chargement n’est pas plat. D’ailleurs, la troisième rangée repliée forme une pente vers l’avant du véhicule.

Au moins, la deuxième rangée peut être retirée complètement, ce qui n’est pas le cas dans la Toyota Sienna.

Une mécanique raffinée et un comportement sain

Sur la route, la Honda Odyssey 2025 fait belle figure, avec un moteur souple et puissant, une boite de vitesse à 10 rapports fluide, une suspension compétente et une stabilité rassurante sur autoroute.

Si l’Odyssey est maintenant la seule de sa catégorie sans une option hybride et qu’elle n’offre pas la traction intégrale, elle peut au moins se targuer d’avoir une mécanique qui fait très bien le travail.

Bien que son V6 de 3,5 litres à simple arbre à cames en tête soit étroitement lié au moteur de même cylindrée qu’on pouvait trouver sous le capot de la seconde génération de l’Odyssey en 1999, il est toujours dans le coup.

Bien sûr, il a depuis reçu plusieurs modifications visant à améliorer ses performances et son efficacité, ce qui résulte en une puissance de 280 chevaux et un couple de 262 lb-pi, amplement suffisant pour une minifourgonnette.

La boite de vitesse à 10 rapports est la seule offerte depuis 2020, et elle semble mieux adaptée à l’Odyssey qu’au Pilot et au Passport, passant ses nombreux rapports en douceur. Sans surprise, il faut s’attendre à des rétrogradations fréquentes sur routes vallonées, et on apprécierait un peu plus de frein moteur, mais le rendement mécanique demeure sans grands reproches.

La consommation d’essence est au centre du segment, avec une moyenne combinée annoncée par Ressources Naturelles Canada de 10.6 L/100 km. En conduite majoritairement rurale et autoroutière, j’ai obtenu une moyenne de 10.2 L/100 km lors de mon essai, ce qui place également l’Odyssey au milieu des minifourgonnettes que j’ai conduites.

Au chapitre du comportement routier, l’Odyssey ne réserve pas non plus de mauvaises surprises, avec une suspension qui priorise le confort sans empêcher tout plaisir au volant.

En effet, la direction n’est pas très rapide et l’amortissement est souple, composant bien avec toutes les imperfections de la chaussée, mais il engendre un peu de roulis en courbe. Néanmoins, une fois que l’Odyssey prend son appui, elle tient mieux la route que ce que l’on pourrait attendre, en faisant une des minifourgonnettes les plus agréables à conduire, que ce soit sur l’autoroute, en ville ou sur des routes sinueuses.

À Surveiller

La réputation de Honda n’est plus à faire en matière de fiabilité, mais personne n’est parfait. Ainsi, bien que peu de problèmes aient été rapportés avec le modèle 2025, la génération actuelle de l’Odyssey a quelques taches à son dossier. Notamment, la NHTSA enquête sur le moteur V6 de 3,5 litres utilisé dans plusieurs modèles Honda et Acura, dont l’Odyssey de 2018 à 2020, parce qu’elle a reçu plus de 400 plaintes à propos de roulements de bielles défectueux qui peuvent mener à une panne catastrophique. Quelques défaillances des portes coulissantes sont aussi rapportées, mais dans l’ensemble, l’Odyssey demeure recommandable. Aucun rappel n’affecte le modèle 2025 pour le moment, mais la génération actuelle à fait l’objet de 20 campagnes de Transport Canada depuis 2018. Fidèle à l’habitude de la marque, l’Odyssey maintient une valeur de revente plus élevée que la moyenne, ce qui aide à justifier son achat à l’état neuf, mais la rend moins intéressante en occasion.

Prix de la Honda Odyssey Black Edition 2025

La version Black Edition de la Honda Odyssey 2025 est située au sommet de la gamme et elle ajoute à la version Touring des jantes noires de 19 pouces, un becquet noir, un éclairage ambiant rouge ainsi qu’une sellerie de cuir noir avec piqures rouges, pour un prix de vente au Québec de 63 143 $.

Considérant que les versions haut de gamme des Toyota Sienna et Chrysler Pacifica se détaillent 73 629 $ et 78 895 $ respectivement, la Honda apparait comme une bonne valeur, bien qu’elle ne soit pas aussi luxueuse que ces deux rivales.

En fait, seule la Kia Carnival offre à la fois plus d’équipement et un prix plus bas, mais elle est moins agréable à conduire que l’Odyssey.

Les autres versions de la gamme de Honda sont la Sport à 52 943 $, la Sport-L à 55 943 $ et la Touring à 61 343 $.

Les options se limitent aux couleurs de peinture, qui sont toutes facturées 300 $ sauf l’argenté sur les modèles Sport, Sport-L et Touring, ainsi que le rouge sur la Black Edition.

Conclusion

La Honda Odyssey Black Edition 2025 demeure une des options les plus intéressantes sur le marché pour les familles grâce à son espace intérieur, son confort relevé, ses technologies plutôt modernes, et sa mécanique agréable et bien adaptée. Par contre, elle n’est pas la minifourgonnette la plus pratique, la plus luxueuse, où même la plus économique du segment. On la choisit donc pour la réputation de son constructeur et son rapport qualité-prix favorable.

Modèle Honda Odyssey Black Edition Chrysler Pacifica Pinnacle Kia Carnival SX+ Prix de vente (QC) 63 143 $ 78 895 $ 56 966 $ Moteur V6 3,5 L SACT V6 3,6 L DACT V6 3,5 L DACT Puissance 280 ch 287 ch 287 ch Couple 262 lb-pi 262 lb-pi 260 lb-pi Transmission / Rouage Auto. 10 rapports / Traction avant Auto. 9 rapports / Traction intégrale Auto. 8 rapports / Traction avant Consommation moyenne (RN Can) 10,6 L/100 km 12,0 L/100 km 11,1 L/100 km Longueur / Largeur 5 251 mm / 2 110 mm 5 189 mm / 2 022 mm 5 155 mm / 1 995 mm Espace aux jambes AV/2e rangée/3e rangée 1 040 mm / 1 038 mm / 967 mm 1 045 mm / 992 mm / 929 mm 1 044 mm / 1 029 mm / 904 mm Espace à la tête AV/2e rangée/3e rangée 983 mm / 995 mm / 973 mm 975 mm / 966 mm / 984 mm 1 008 mm / 955 mm / 927 mm Espace cargo derrière la 3e rangée/2e rangée/1ère rangée 929 L / 2 452 L / 3 973 L 915 L / 2 478 L / 3 976 L 1 139 L / ND / 4 110 L