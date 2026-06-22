La ministre de l’Industrie affirme que BYD, Geely et Chery sont ouverts à des coentreprises Canadiennes

Les trois grands constructeurs automobiles chinois pourraient produire des voitures au Canada pour éviter les tarifs douaniers à l’importation.

La ministre Joly affirme que ces marques sont disposées à former des coentreprises à cet effet, mais peu de détails sont connus.

Stellantis avait déjà évoqué des partenariats chinois comme solution possible pour son usine de Brampton.

Alors que les constructeurs automobiles chinois se préparent à faire leur entrée sur le marché canadien, trois des plus grands constructeurs du pays seraient prêts à fabriquer des véhicules au Canada dans le cadre de coentreprises.

En effet, la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a récemment rencontré des représentants de BYD, Geely et Chery lors d’une visite en Chine, et tous semblaient ouverts à cette idée.

Bien que les détails soient encore très rares, Automotive News Canada rapporte qu’Ottawa a stipulé que ces entreprises doivent investir par l’entremise de coentreprises détenues majoritairement par des intérêts canadiens et s’appuyant sur des chaînes d’approvisionnement locales afin de pouvoir établir une présence manufacturière au Canada.

Produire des voitures sur le sol canadien permettrait aux constructeurs chinois de vendre au-delà du plafond récemment imposé de 49 000 véhicules par an, sans être soumis à des tarifs douaniers supplémentaires.

Étant donné que Tesla et Polestar devraient absorber la majeure partie de ce quota pour 2026, et fort probablement pour 2027 également, l’établissement d’installations de production locales pourrait être l’un des seuls moyens pour les constructeurs chinois de vendre un nombre important de voitures au Canada.

Malgré cet accès incertain au marché, BYD, Geely et Chery sont tous en train de mettre en place des réseaux de vente et de service au Canada, ce qui suggère qu’ils ont réellement l’intention de trouver des partenaires pour construire des voitures localement.

Ce n’est pas la première fois qu’il est question de coentreprises potentielles avec des constructeurs chinois au Canada. Stellantis avait avancé cette idée il y a quelques semaines en cherchant de nouvelles vocations pour son usine d’assemblage de Brampton, qui est à l’arrêt depuis la fin de 2023.

En effet, l’entreprise euro-américaine avait évoqué la possibilité de construire à Brampton des véhicules électriques chinois de son partenaire Leapmotor, mais le projet a été abandonné après qu’Ottawa et Unifor, le syndicat représentant les travailleurs de l’automobile de Brampton, ont refusé d’accepter cette solution car elle aurait employé trop peu de travailleurs. Stellantis n’a cependant pas fermé la porte à d’autres stratégies impliquant également Leapmotor.

On ne sait pas encore exactement à quoi ressembleront ces coentreprises entre des entreprises canadiennes et des constructeurs automobiles chinois, mais plus de détails sont attendus assez rapidement, car ces partenariats devront être mis en place à court terme pour que BYD, Geely et Chery puissent en bénéficier rapidement.

Source : Automotive News Canada